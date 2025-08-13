Mới nhất
Hiến tinh trùng ở Việt Nam: Quy định mới nhất, ai được phép và thủ tục ra sao?

Thứ tư, 16:33 13/08/2025 | Sống khỏe
GĐXH - Từ sức khỏe tới quy trình hiến - đây là những quy định quan trọng bạn cần biết nếu muốn tham gia hiến tinh trùng tại Việt Nam.

Hiến tinh trùng ở Việt Nam: Quy định mới nhất, ai được phép và thủ tục ra sao? - Ảnh 1.

Quy trình xét nghiệm mẫu tinh trùng để đảm bảo an toàn và chất lượng

Hiến tinh trùng ở Việt Nam: Quy định mới nhất, ai được phép và thủ tục ra sao? - Ảnh 2.Chàng trai gốc Việt bị cảnh sát truy tìm vì hiến tinh trùng quá sung mãn, làm bố của 23 đứa trẻ mà vẫn chưa chịu dừng

Anh khẳng định mình là người đàn ông Việt Nam đầu tiên hiến tinh trùng tại Úc và nhu cầu tinh dịch của anh rất cao vì tỷ lệ thành công gần như tuyệt đối.

Hiến tinh trùng ở Việt Nam: Quy định mới nhất, ai được phép và thủ tục ra sao? - Ảnh 3.Vận động sinh viên hiến tinh trùng, cứu cơ hội làm cha mẹ cho nhiều người

GiadinhNet - Không ít ngân hàng tinh trùng tại nước ta luôn trong tình trạng cạn kiệt, nhiều nơi chỉ duy trì vài ba mẫu. Điều này khiến cơ hội làm cha mẹ của nhiều gia đình rất hạn chế.

Hiến tinh trùng ở Việt Nam: Quy định mới nhất, ai được phép và thủ tục ra sao? - Ảnh 4.Chuyện không tưởng về 'Tây Lương Nữ Quốc' đời thực: Phụ nữ nắm toàn quyền, đàn ông có giá trị 'hiến tinh trùng'

Đó là vùng đất mà phụ nữ thực sự được làm chủ, hôn nhân không tồn tại và mọi thứ liên quan đến con cái đều theo huyết thống của người mẹ. Một xã hội theo chế độ mẫu hệ đúng nghĩa!

Bảo An
