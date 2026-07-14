Người đàn ông 45 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ viêm màng não, phù não nguy kịch vì món ăn khoái khẩu

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Nguyên Vũ (th)
Nguyên Vũ (th)
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GĐXH - Chỉ hai ngày sau khi ăn tiết canh lợn, ông Đ.V.C bất ngờ sốt cao, đau đầu, buồn nôn rồi nhanh chóng rơi vào tình trạng rối loạn ý thức do bị viêm màng não cấp.

Rối loạn ý thức sau khi ăn tiết canh lợn

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị cho ông Đ.V.C. (45 tuổi, ở Bắc Ninh) trong tình trạng viêm màng não cấp nghi do nhiễm liên cầu lợn.

Theo người nhà, khoảng 4 ngày trước khi nhập viện, ông C. có ăn tiết canh lợn. Hai ngày sau, người bệnh bắt đầu xuất hiện sốt cao, đau đầu và buồn nôn. Ban đầu, các triệu chứng tưởng chừng giống một đợt nhiễm trùng thông thường nhưng nhanh chóng diễn tiến nặng.

Người bệnh dần trở nên lơ mơ, kích thích, rối loạn ý thức nên được đưa đến cơ sở y tế gần nhà cấp cứu. Do tình trạng nguy kịch, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Chủ quan ăn món khoái khẩu, người đàn ông 45 tuổi viêm màng não, phù não nguy kịch - Ảnh 1.

Nguy cơ phù não đe dọa tính mạng

ThS.BSNT Phan Văn Mạnh cho biết khi nhập viện, bệnh nhân giảm ý thức nặng, điểm Glasgow chỉ còn 9 điểm, kèm các dấu hiệu điển hình của viêm màng não cấp.

Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị viêm màng não, theo dõi do vi khuẩn Streptococcus suis (liên cầu lợn).

Theo bác sĩ Mạnh, ở những trường hợp viêm màng não cấp có rối loạn ý thức, biến chứng nguy hiểm nhất là phù não. Tình trạng này khiến áp lực trong hộp sọ tăng nhanh, gây tổn thương não nghiêm trọng và có thể dẫn đến tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Ngay sau khi tiếp nhận, êkíp điều trị đã đặt ống nội khí quản, cho bệnh nhân thở máy, sử dụng kháng sinh và triển khai đồng thời nhiều biện pháp hồi sức tích cực nhằm kiểm soát tình trạng phù não.

Sau 4 ngày điều trị, sức khỏe người bệnh có những chuyển biến tích cực. Bệnh nhân đã được rút ống nội khí quản và chuyển lên Khoa Nhiễm khuẩn Tổng hợp để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Liên cầu lợn có thể gây viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết

Theo ThS.BSNT Phan Văn Mạnh, liên cầu lợn hiện là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây viêm màng não ở người lớn tại Việt Nam.

Không chỉ gây viêm màng não, vi khuẩn này còn có thể dẫn đến nhiễm khuẩn huyết với hàng loạt biến chứng nguy hiểm như ban xuất huyết, rối loạn đông máu, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và tỷ lệ tử vong cao nếu không được phát hiện, điều trị sớm.

Đáng lưu ý, nhiều người cho rằng chỉ ăn tiết canh lợn mới có nguy cơ mắc bệnh. Tuy nhiên, thực tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương từng tiếp nhận không ít trường hợp khai chỉ ăn tiết canh gà, dê hoặc các loại tiết canh khác nhưng cuối cùng vẫn được xác định nhiễm liên cầu lợn.

Theo các bác sĩ, nguyên nhân có thể xuất phát từ việc một số cơ sở chế biến pha trộn tiết lợn vào các loại tiết canh khác trong quá trình chế biến, khiến người ăn không nhận biết được nguồn gốc thực sự của món ăn.

Tuyệt đối không ăn tiết canh và thực phẩm sống

Các chuyên gia khuyến cáo người dân tuyệt đối không nên ăn tiết canh hoặc các sản phẩm từ thịt lợn chưa được nấu chín kỹ.

Bên cạnh đó, người thường xuyên tiếp xúc với lợn, tham gia giết mổ hoặc chế biến thịt lợn cần sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ, đặc biệt khi có vết thương hở trên da.

Nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt cao, đau đầu, buồn nôn, nôn, đau mỏi người hoặc rối loạn ý thức sau khi ăn tiết canh, thịt lợn tái sống hoặc tiếp xúc với lợn bệnh, người dân cần đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Các bác sĩ nhấn mạnh, liên cầu lợn là bệnh có thể diễn tiến rất nhanh. Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời có ý nghĩa quyết định trong việc giảm nguy cơ biến chứng thần kinh, suy đa tạng và tử vong.

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