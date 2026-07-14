Đang khỏe mạnh, người đàn ông 45 tuổi bất ngờ sốt cao, rối loạn ý thức vì món ăn nhiều nam giới mê

| Sống khỏe
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau 2 ngày ăn tiết canh, người bệnh sốt cao, đau đầu rồi nhanh chóng rơi vào tình trạng rối loạn ý thức, lơ mơ, kích thích nên được đưa đi cấp cứu.

Ngày 14/7, thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một bệnh nhân nguy kịch sau khi ăn tiết canh lợn. 

Theo đó, bệnh nhân là ông Đ.V.C. (45 tuổi, ở Bắc Ninh), có tiền sử khỏe mạnh. Theo người nhà, khoảng 4 ngày trước khi nhập viện, người bệnh có ăn tiết canh lợn. Hai ngày sau, bệnh nhân xuất hiện sốt, đau đầu, buồn nôn. 

Các triệu chứng diễn tiến rất nhanh, người bệnh trở nên rối loạn ý thức, lơ mơ, kích thích, được đưa đến cơ sở y tế gần nhà. Do tình trạng nặng, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để tiếp tục điều trị.

Đang khỏe mạnh, người đàn ông 45 tuổi bất ngờ sốt cao, rối loạn ý thức sau khi ăn tiết canh - Ảnh 1.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi ăn tiết canh lợn. Ảnh: BVCC. 

ThS.BSNT Phan Văn Mạnh cho biết, khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng giảm ý thức, Glasgow 9 điểm (thang điểm đánh giá ý thức), kèm dấu hiệu điển hình của viêm màng não cấp. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm màng não, theo dõi do Streptococcus suis (Liên cầu lợn).

Theo bác sĩ Mạnh, ở những trường hợp viêm màng não cấp có rối loạn ý thức, biến chứng đáng lo ngại nhất là phù não. Đây là tình trạng có thể làm tăng nhanh áp lực nội sọ, gây tổn thương não nghiêm trọng, đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được đặt ống nội khí quản, thở máy, kháng sinh và triển khai đồng thời nhiều biện pháp hồi sức tích cực nhằm kiểm soát phù não.

Sau 4 ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân cải thiện, rút được ống nội khí quản. Bệnh nhân sau đó được chuyển lên khoa Nhiễm khuẩn Tổng hợp để tiếp tục điều trị.

Thận trọng khi ăn tiết canh

Theo ThS.BSNT Phan Văn Mạnh, liên cầu lợn là căn nguyên gây viêm màng não người lớn hàng đầu ở Việt Nam. Ngoài viêm màng não, vi khuẩn này có thể gây nhiễm khuẩn huyết với các biểu hiện nặng như ban xuất huyết, rối loạn đông máu, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời.

Đang khỏe mạnh, người đàn ông 45 tuổi bất ngờ sốt cao, rối loạn ý thức sau khi ăn tiết canh - Ảnh 2.

Các chuyên gia khuyến cáo không nên ăn tiết canh hoặc các sản phẩm từ thịt lợn chưa được nấu chín kỹ. Ảnh minh họa. 

Đáng lưu ý, ngoài tiết canh lợn, trên thực tế, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương từng tiếp nhận không ít trường hợp cho biết chỉ ăn tiết canh gà, dê hoặc các loại tiết canh khác nhưng cuối cùng vẫn được xác định mắc liên cầu lợn. Theo các bác sĩ, nguyên nhân có thể do trong quá trình chế biến, một số nơi đã pha trộn tiết lợn vào các loại tiết canh khác, làm tăng nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo, người dân tuyệt đối không nên ăn tiết canh hoặc các sản phẩm từ thịt lợn chưa được nấu chín kỹ. Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau đầu, buồn nôn sau khi ăn tiết canh hoặc tiếp xúc với lợn bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra. 

Đang khỏe mạnh, người đàn ông 45 tuổi bất ngờ sốt cao, rối loạn ý thức sau khi ăn tiết canh - Ảnh 3.Người đàn ông nhiễm liên cầu lợn sau khi ăn nem chua, cảnh báo thói quen ăn uống người Việt hay mắc phải

GĐXH – Theo các bác sĩ, người dân có nguy cơ nhiễm liên cầu lợn do các thói quen như ăn các sản phẩm của lợn sống (nem chua, thịt chua, tiết canh...) hoặc ăn thịt tái, thịt chưa nấu chín...

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Súp lơ xanh hay súp lơ trắng tốt hơn? Bác sĩ chỉ ra loại nhiều người đang hiểu nhầm

Súp lơ xanh hay súp lơ trắng tốt hơn? Bác sĩ chỉ ra loại nhiều người đang hiểu nhầm

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Nhiều người mặc định súp lơ xanh bổ dưỡng hơn hẳn súp lơ trắng, nhưng điều này chưa hoàn toàn đúng. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), mỗi loại đều có những thế mạnh riêng về dinh dưỡng. Biết cách kết hợp sẽ giúp cơ thể hấp thu đa dạng vi chất, hỗ trợ tim mạch, làn da và quá trình lão hóa.

Ô nhiễm thông tin dinh dưỡng trên mạng xã hội: Mối nguy mới cần kiểm soát

Ô nhiễm thông tin dinh dưỡng trên mạng xã hội: Mối nguy mới cần kiểm soát

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Không chỉ thực phẩm không an toàn mới đe dọa sức khỏe con người. Trong thời đại số, những thông tin dinh dưỡng sai lệch, quảng cáo thổi phồng công dụng của thực phẩm chức năng hay các trào lưu ăn uống phản khoa học đang trở thành một dạng “ô nhiễm” mới, khiến nhiều người lựa chọn sai và phải trả giá bằng chính sức khỏe của mình.

Tiếc vài quả xoài, người đàn ông 62 tuổi suýt liệt vĩnh viễn

Tiếc vài quả xoài, người đàn ông 62 tuổi suýt liệt vĩnh viễn

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Chỉ vì muốn hái vài quả xoài chín trước sân nhà, người đàn ông 62 tuổi không ngờ mình phải đối mặt với biến cố nghiêm trọng. Cú ngã từ độ cao khoảng 3 mét khiến ông bị chấn thương cột sống, tổn thương tủy sống, mất khả năng đi lại. Sau ca phẫu thuật và hành trình phục hồi chức năng kiên trì, bệnh nhân đang từng bước tìm lại những bước đi đầu tiên.

Liệu pháp sinh học - giải pháp điều trị hen suyễn mới

Liệu pháp sinh học - giải pháp điều trị hen suyễn mới

Sống khỏe -

Hen suyễn là căn bệnh hô hấp phổ biến với nhiều mức độ khác nhau. Từ trước đến nay, hầu hết bệnh nhân đều quen thuộc với các loại thuốc xịt hoặc thuốc uống. Tuy nhiên, với những ca hen suyễn nặng, y học hiện đại đã có thêm một giải pháp mới: Thuốc sinh học.

Đừng cố tập nếu cơ thể xuất hiện 6 dấu hiệu này: Có thể động mạch đang bị hẹp, nhiều người bỏ qua

Đừng cố tập nếu cơ thể xuất hiện 6 dấu hiệu này: Có thể động mạch đang bị hẹp, nhiều người bỏ qua

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Tập thể dục rất tốt cho tim mạch nhưng không phải biểu hiện nào khi vận động cũng là bình thường. Nếu xuất hiện đau ngực, khó thở, tim đập nhanh kéo dài hay chuột rút bắp chân, bạn không nên chủ quan vì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo động mạch bị hẹp hoặc tắc nghẽn, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ nếu không được phát hiện sớm.

Ăn sáng theo cách này, người mắc tiểu đường có thể kiểm soát đường huyết tốt hơn mà không cần bỏ hẳn tinh bột

Ăn sáng theo cách này, người mắc tiểu đường có thể kiểm soát đường huyết tốt hơn mà không cần bỏ hẳn tinh bột

Sống khỏe -

GĐXH - Nhiều người cho rằng muốn kiểm soát đường huyết thì bữa sáng nên ăn thật ít hoặc cắt hẳn tinh bột. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới cho thấy điều quan trọng không phải ăn ít, mà là ăn đúng. Khi điều chỉnh thành phần và thời điểm của bữa sáng, người mắc đái tháo đường type 2 có thể cải thiện đáng kể chỉ số đường huyết và cảm giác no suốt cả ngày.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.