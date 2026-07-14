Liệu pháp sinh học - giải pháp điều trị hen suyễn mới

Để giúp mọi người dễ hình dung, Bác sĩ Tan Aik Hau – Chuyên gia hô hấp tại bệnh viện Mount Elizabeth Singapore, đã có những chia sẻ ngắn gọn và dễ hiểu về sự khác biệt giữa hai phương pháp này.

1. Thuốc truyền thống: "Đội cứu hỏa" cho đa số bệnh nhân

Phương pháp truyền thống bao gồm các loại thuốc xịt, ống hít hoặc thuốc uống dùng hàng ngày hoặc khi lên cơn suyễn.

Bác sĩ Tan Aik Hau ví von: "Các loại thuốc truyền thống hoạt động giống như một đội cứu hỏa. Khi đường thở của bạn bị sưng viêm và co thắt khiến bạn khó thở, thuốc sẽ lập tức làm giãn nở đường thở và dập tắt tình trạng viêm tạm thời."

• Ưu điểm: Chi phí hợp lý, dễ tìm mua và có hiệu quả rất tốt với những người bị hen suyễn nhẹ đến trung bình.

• Nhược điểm: Phải sử dụng hàng ngày. Nếu lạm dụng thuốc uống (thường chứa corticoid) trong thời gian dài, người bệnh có thể gặp tác dụng phụ như tăng cân, cao huyết áp hoặc loãng xương.

Triệu chứng thường gặp và các mức độ khó thở ở hen suyễn

2. Thuốc sinh học: "Lính bắn tỉa" dành cho ca bệnh nặng

Nhiều bệnh nhân dù dùng thuốc xịt hàng ngày nhưng vẫn liên tục bị khó thở, khò khè. Đây là lúc thuốc sinh học phát huy tác dụng. Thay vì chỉ làm giảm triệu chứng bề nổi, thuốc sinh học can thiệp sâu hơn vào hệ miễn dịch.

Bác sĩ Tan giải thích: "Thay vì chữa cháy diện rộng, thuốc sinh học hoạt động như một 'lính bắn tỉa'. Thuốc nhắm trúng đích và chặn đứng ngay các tế bào miễn dịch đang 'gây rối' từ bên trong cơ thể – thủ phạm thực sự gây ra các cơn hen suyễn nặng".

Sự khác biệt nổi bật của thuốc sinh học:

• Không cần dùng mỗi ngày: Người bệnh thường chỉ cần tiêm 1 mũi sau mỗi 2 đến 4 tuần, phụ thuộc vào loại thuốc và nhu cầu người bệnh

• Được "may đo" cho từng người: Bác sĩ sẽ cho bạn xét nghiệm máu hoặc dấu hiệu sinh lý trước, nếu cơ địa phù hợp thì thuốc mới phát huy hiệu quả cao.

• Độ an toàn: Ít tác dụng phụ hơn so với việc uống thuốc kháng viêm (steroid) kéo dài. Tuy nhiên, một số ít có thể bị dị ứng hoặc đau nhẹ ở vết tiêm.

3. Chi phí và khả năng tiếp cận

Các phương pháp điều trị truyền thống: Thuốc hít và thuốc uống được bán rộng rãi. Chúng cũng có giá cả phải chăng hơn so với thuốc sinh học, khiến chúng trở thành phương pháp điều trị tiêu chuẩn cho phần lớn bệnh nhân hen suyễn.

Thuốc sinh học được ví như "lính bắn tỉa" dành cho ca bệnh nặng.

Thuốc sinh học: Các chất sinh học có xu hướng đắt hơn. Chi phí và tính khả dụng hạn chế của chúng có thể khiến chúng khó tiếp cận hơn, đặc biệt là ở những khu vực mà chất sinh học không dễ dàng có sẵn.

4. Bạn nên chọn phương pháp nào?

Việc chọn lựa thuốc phụ thuộc hoàn toàn vào tình trạng bệnh của bạn. Thuốc truyền thống vẫn là "tiêu chuẩn vàng" cho người bị nhẹ và vừa. Trong khi đó, thuốc sinh học là cứu cánh cho những bệnh nhân bị hen suyễn dai dẳng, không kiểm soát được bằng thuốc thường. Với những bệnh nhân vật lộn với thuốc truyền thống nhiều năm và đang phải âm thầm chịu đựng các tác dụng phụ từ thuốc, thuốc sinh học có thể là giải pháp cho họ.

Kết lại, Bác sĩ Tan Aik Hau đưa ra lời khuyên: "Nếu bạn đã tuân thủ việc dùng thuốc xịt hàng ngày mà những cơn khó thở vẫn làm phiền cuộc sống của bạn, đừng cam chịu. Hãy chia sẻ với chúng tôi để được làm xét nghiệm đánh giá. Rất có thể, thuốc sinh học chính là mảnh ghép còn thiếu giúp bạn hít thở tự do trở lại"

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