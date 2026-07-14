Người phụ nữ 55 tuổi ung thư vú di căn cải thiện sức khỏe nhờ làm việc này!

Ung thư vú giai đoạn cuối vẫn liên tục tiến triển sau nhiều lần điều trị

Bà Dung (55 tuổi) được chẩn đoán mắc ung thư vú phải giai đoạn 4, HER2 dương tính, di căn xương từ năm 2023. Trong suốt gần 3 năm điều trị, bà đã trải qua 5 phác đồ khác nhau nhưng bệnh vẫn tiếp tục tiến triển.

Đến cuối tháng 3/2026, tình trạng sức khỏe của bà xấu đi nhanh chóng với các biểu hiện khó thở, mệt mỏi, phù nhiều ở vùng mặt và hai tay. Vùng ngực xuất hiện các tổn thương viêm loét lan rộng, chảy nhiều dịch mủ và nhiễm trùng nặng.

Khi nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, các bác sĩ xác định người bệnh mắc ung thư vú giai đoạn cuối, di căn xương, tràn dịch màng phổi kèm nhiễm trùng da thành ngực nặng.

Người bệnh được điều trị tích cực bằng kháng sinh, thuốc kháng viêm, chăm sóc tổn thương da, hỗ trợ dinh dưỡng và xạ trị giảm nhẹ nhằm kiểm soát triệu chứng.

Người bệnh được tư vấn trong ngày tái khám. Ảnh: BVCC

Thuốc trúng đích thế hệ mới giúp cải thiện tình trạng bệnh

Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ Trung tâm Ung bướu quyết định sử dụng thuốc Trastuzumab Deruxtecan cho người bệnh.

BS.CKI Nguyễn Tường Vân, khoa Nội Ung bướu, Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết đây là thuốc liên hợp kháng thể - thuốc (ADC) thế hệ mới, kết hợp giữa kháng thể nhắm trúng đích HER2 với một hoạt chất hóa trị mạnh.

Theo bác sĩ Vân, cơ chế hoạt động của thuốc giống như một “tên lửa dẫn đường”. Phần kháng thể sẽ nhận diện và gắn chính xác vào thụ thể HER2 trên bề mặt tế bào ung thư. Sau khi đi vào bên trong tế bào, thuốc giải phóng hoạt chất tiêu diệt tế bào ác tính từ bên trong.

Điểm đặc biệt của công nghệ này là hoạt chất hóa trị được giữ ổn định trong hệ tuần hoàn và chỉ được giải phóng khi đến đúng tế bào ung thư. Nhờ đó, thuốc giúp hạn chế ảnh hưởng đến các mô lành và giảm tác dụng phụ so với hóa trị truyền thống.

Tổn thương giảm rõ sau 4 chu kỳ điều trị

Sau 4 chu kỳ điều trị, kết quả đánh giá cho thấy người bệnh đáp ứng tích cực. Các tổn thương giảm kích thước đáng kể, vùng cổ và ngực giảm sưng nề khoảng 80%.

Các sang thương viêm loét ở thành ngực dần đóng mài, không còn chảy dịch hay mủ. Người bệnh không còn khó thở, có thể ăn uống, đi lại và sinh hoạt tốt hơn trước.

Trong quá trình điều trị, bà Dung gặp một số tác dụng phụ như buồn nôn và tiêu chảy trong vài ngày đầu sau truyền thuốc. Tuy nhiên, các triệu chứng được kiểm soát hiệu quả bằng thuốc hỗ trợ và theo dõi sát từ đội ngũ bác sĩ.

Hiện người bệnh tiếp tục được truyền thuốc định kỳ mỗi 3 tuần theo phác đồ điều trị.

Mở thêm cơ hội cho người bệnh ung thư vú HER2 dương tính

Theo BS.CKI Nguyễn Tường Vân, HER2 là một loại protein có vai trò điều hòa sự phát triển của tế bào. Khi HER2 biểu hiện quá mức, tế bào ung thư có xu hướng tăng sinh nhanh hơn, dễ tái phát và di căn xa hơn so với nhiều thể ung thư vú khác.

Ung thư vú HER2 dương tính từng được xem là nhóm bệnh có tiên lượng xấu. Tuy nhiên, sự ra đời của các thuốc nhắm trúng đích đã góp phần cải thiện đáng kể kết quả điều trị.

Hiện Trastuzumab Deruxtecan đã được phê duyệt tại hơn 65 quốc gia để điều trị ung thư vú không thể phẫu thuật hoặc đã di căn ở các nhóm HER2 dương tính, HER2 thấp và HER2 cực thấp. Nhiều nghiên cứu cho thấy thuốc giúp kéo dài thời gian sống không tiến triển và cải thiện tỷ lệ sống còn cho người bệnh, kể cả ở một số trường hợp đã có di căn não.