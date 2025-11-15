Người phụ nữ nghi bị sát hại, cướp vàng ở TPHCM
Một phụ nữ được phát hiện tử vong trong vườn, trên cơ thể có nhiều vết thương, đồng thời mất một số nữ trang. Công an TPHCM đang tạm giữ người đàn ông hàng xóm để phục vụ điều tra.
Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an xã Vĩnh Lộc điều tra vụ một phụ nữ tử vong nghi bị giết, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.
Nạn nhân là bà L.Q.H. (SN 1962, ngụ ấp 32, xã Vĩnh Lộc).
Sáng 14/11, con gái bà H. phát hiện mẹ tử vong tại vườn nhà ở xã Vĩnh Lộc, trên cơ thể có nhiều vết thương. Nhận tin báo, công an đã phong tỏa hiện trường để khám nghiệm và điều tra.
Người nhà trình báo, một số nữ trang của bà H., gồm lắc tay và khuyên tay bằng vàng, đã bị mất.
Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định bà H. đi ra vườn, có ông P. (SN 1966, hàng xóm) đi theo sau. Hiện ông P. đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.
