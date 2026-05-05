Hưng Yên: Bắt giữ nhóm đối tượng cướp vàng trị giá 7,5 tỷ đồng của người nước ngoài

Thứ ba, 07:35 05/05/2026 | Pháp luật
L.Vũ
GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ nhóm đối tượng cướp vàng của người nước ngoài, xảy ra ngày 29/4/2026 tại thôn Ao (xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên).

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, chiều ngày 30/4/2026, Công an xã Lạc Đạo nhận được đơn trình báo của một người nước ngoài về việc: Qua quen biết và thoả thuận trên mạng xã hội, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 29/4/2026, bị hại mang 01 (một) thỏi và 03 (ba) miếng vàng 9999 có tổng trọng lượng 1.887g, trị giá khoảng 7,5 tỷ đồng đến một quán nước thuộc địa phận thôn Ao (xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên) để bán cho một đối tượng nam thanh niên (không rõ nhân thân, lai lịch).

Hưng Yên: Bắt giữ nhóm đối tượng cướp vàng trị giá 7,5 tỷ đồng của người nước ngoài - Ảnh 1.

Các đối tượng tại Cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Sau khi kiểm tra và xác định vàng thật, đối tượng mua vàng đã dùng đèn khò gas nung nóng chảy toàn bộ số vàng trên rồi đổ ra một khuôn kim loại có sẵn, tạo thành 01 thỏi vàng kích thước khoảng (06 x 12 x 1,5) cm. Quá trình giao dịch nam thanh niên trên đã cướp giật số tài sản trên và chạy thoát.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, Công an xã Lạc Đạo phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành rà soát, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và xác định các đối tượng liên quan đến vụ án để đấu tranh làm rõ. 

Các đối tượng gồm: Phạm Văn Thùy (SN 1991), Nguyễn Trọng Hưởng (SN 1992), Nguyễn Văn Chung (SN 1990) cùng trú tại xã Lạc Đạo; Nguyễn Trung Đức (SN 1991, trú tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên); Phạm Đức Anh (SN 2005, trú tại xã Mường Bú, tỉnh Sơn La) và Bùi Văn Đức (SN 2007, trú tại xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa).

Hưng Yên: Bắt giữ nhóm đối tượng cướp vàng trị giá 7,5 tỷ đồng của người nước ngoài - Ảnh 2.

Tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Sau khi gây án, Phạm Văn Thùy và Nguyễn Trung Đức đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến rạng sáng ngày 2/5/2026, cơ quan Công an đã bắt giữ được Phạm Văn Thùy tại địa bàn TP Hà Nội và Nguyễn Trung Đức tại địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bắt giữ nghi phạm sát hại người tình sau 13 giờ gây án ở Tuyên Quang

GĐXH - Chỉ sau 13 giờ kể từ khi xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng tại xã Phù Lưu, Công an tỉnh Tuyên Quang đã truy bắt thành công nghi phạm khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Bắc Ninh: Lợi dụng giao dịch vàng, đối tượng cướp giật tài sản trị giá hàng chục tỷ

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ cướp giật 2,4kg vàng của một người nước ngoài, thu hồi tài sản trị giá khoảng 10 tỷ đồng, đồng thời làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản phạm pháp và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Khởi tố tài xế vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong

GĐXH - Liên quan vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, cơ quan Công an đã khởi tố tài xế về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Đôi vợ chồng thương vong nghi do con trai sát hại

GĐXH - Hàng xóm phát hiện người vợ tử vong, người chồng có nhiều vết thương. Nghi phạm là người con trai hiện đang bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Nghi ngờ chồng ngoại tình, người phụ nữ 60 tuổi thuê côn đồ chém chồng

GĐXH - Nghi ngờ chồng ngoại tình, bà Nguyễn Thị Sương (60 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) bỏ ra 40 triệu để thuê người đánh, chém gây thương tích cho chồng.

Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong

GĐXH - Công an TP Đà Nẵng đang khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ vụ cháy xe ô tô xảy ra tại cây xăng ở xã Thăng Điền (TP Đà Nẵng) khiến 2 người tử vong.

Hà Nội: Truy tố 'bà trùm' đồ hiệu giấu 835 tỷ đồng tiền doanh thu để trốn thuế

GĐXH - Với vỏ bọc kinh doanh đồ hiệu đã qua sử dụng trên mạng xã hội, Nguyễn Thị Thu Hường (trú Hà Nội) đã vận hành một hệ thống bán hàng chuyên nghiệp, đạt doanh thu hơn 835 tỷ đồng trong 5 năm. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này đều được "giấu" khỏi cơ quan thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 12,5 tỷ đồng.

Quảng Trị: Bắt giữ thanh niên vận chuyển 16.000 viên ma túy tổng hợp

GĐXH - Mua bán, vận chuyển trái phép 16.000 viên ma túy tổng hợp, một thanh niên ở xã Tân Lập bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị bắt giữ.

Cái kết đắng của người phụ nữ vận chuyển 4kg vàng lậu qua biên giới

GĐXH - Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã quyết định chấp nhận kháng cáo của bị cáo, tuyên phạt Phạm Thị Vân Anh mức án 4 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

Bắt giữ đôi nam nữ gây ra vụ cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh

Sau 8 giờ gây ra vụ cướp tiệm vàng tại xã Đức Thọ (Hà Tĩnh), 2 đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang chạy trốn.

