Hưng Yên: Bắt giữ nhóm đối tượng cướp vàng trị giá 7,5 tỷ đồng của người nước ngoài
GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ nhóm đối tượng cướp vàng của người nước ngoài, xảy ra ngày 29/4/2026 tại thôn Ao (xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên).
Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, chiều ngày 30/4/2026, Công an xã Lạc Đạo nhận được đơn trình báo của một người nước ngoài về việc: Qua quen biết và thoả thuận trên mạng xã hội, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 29/4/2026, bị hại mang 01 (một) thỏi và 03 (ba) miếng vàng 9999 có tổng trọng lượng 1.887g, trị giá khoảng 7,5 tỷ đồng đến một quán nước thuộc địa phận thôn Ao (xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên) để bán cho một đối tượng nam thanh niên (không rõ nhân thân, lai lịch).
Sau khi kiểm tra và xác định vàng thật, đối tượng mua vàng đã dùng đèn khò gas nung nóng chảy toàn bộ số vàng trên rồi đổ ra một khuôn kim loại có sẵn, tạo thành 01 thỏi vàng kích thước khoảng (06 x 12 x 1,5) cm. Quá trình giao dịch nam thanh niên trên đã cướp giật số tài sản trên và chạy thoát.
Sau khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, Công an xã Lạc Đạo phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành rà soát, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và xác định các đối tượng liên quan đến vụ án để đấu tranh làm rõ.
Các đối tượng gồm: Phạm Văn Thùy (SN 1991), Nguyễn Trọng Hưởng (SN 1992), Nguyễn Văn Chung (SN 1990) cùng trú tại xã Lạc Đạo; Nguyễn Trung Đức (SN 1991, trú tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên); Phạm Đức Anh (SN 2005, trú tại xã Mường Bú, tỉnh Sơn La) và Bùi Văn Đức (SN 2007, trú tại xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa).
Sau khi gây án, Phạm Văn Thùy và Nguyễn Trung Đức đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến rạng sáng ngày 2/5/2026, cơ quan Công an đã bắt giữ được Phạm Văn Thùy tại địa bàn TP Hà Nội và Nguyễn Trung Đức tại địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
