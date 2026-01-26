Mới nhất
Cách làm bánh chưng cốm dẻo thơm đón Tết ấm áp

Thứ hai, 14:01 26/01/2026 | Ăn
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Nếp và cốm là một trong những tinh hoa của nguồn lương thực Việt Nam. Sẽ thật đặc biệt nếu nếp và cốm cùng hòa chung trong một chiếc bánh chưng đặc trưng vào dịp Tết.

Nguyên liệu làm Bánh chưng cốm

Gạo nếp 2 kg. Cốm dẹp 1 kg. Thịt ba chỉ 800 gr. Đậu xanh 800 gr (cả vỏ). Dầu ăn 7 muỗng canh. Gia vị thông dụng 1 ít (muối/ tiêu/ bột ngọt).

Cách chọn mua nguyên liệu tươi ngon

Gạo nếp 

Gạo nếp để gói bánh chưng bạn chọn nếp ngỗng, nếp cái hoa vàng hay nếp bắc đều được, mỗi loại gạo có độ dẻo khác nhau tùy theo tính chất gạo. Tuy nhiên nếp ngon thường có hạt tròn mập, ngắn, màu trắng ngần.

Bạn chọn những hạt mẩy, đều, dùng móng tay bấm vào hạt nếp khó vỡ thì đó là nếp ngon, còn mới không phải nếp đã cũ, dễ bị mục.

Cách làm bánh chưng cốm dẻo thơm, hấp dẫn độc đáo đón Tết - Ảnh 1.

Tuy nhiên nếp ngon thường có hạt tròn mập, ngắn, màu trắng ngần.

Gạo nếp mới thường có mùi thơm đặc trưng, thoang thoảng ngọt. Tránh mua nếp có mùi mốc, ẩm hay những mùi lạ.

Cốm

Khi mua cốm bạn nên chọn cốm có màu xanh non vì nếu cốm có màu xanh hơi ngả vàng thì đó đã là cốm cũ hay màu xanh tươi là cốm đã tẩm qua màu hay hóa chất. Cốm còn tươi ngon có mùi thơm dậy đặc trưng, những hạt cốm tơi không bị dính vào nhau.

Để chọn cốm ngon bạn chọn những hạt cốm làm bằng hạt lúa nếp thường chắc, mỏng và dẻo. Bạn có thể thử cốm bằng cách cắn nhẹ, nếu cốm hơi dai dai có vị bùi và thơm mát thì đó là cốm ngon.

Thịt ba chỉ 

Thịt ba chỉ tươi ngon có màu đỏ nhạt hoặc hồng tươi, bóng nhẹ và lớp mỡ xen giữa có màu trắng sáng, nhìn căng và chắc.

Bạn nên chọn thịt ba chỉ có phần thịt và mỡ dính chặt vào nhau, khi cầm lên không cảm thấy quá lỏng lẻo. Lớp da và mỡ ngoài cùng dày vừa phải khoảng từ 1,5 - 2cm.

Cách làm bánh chưng cốm dẻo thơm, hấp dẫn độc đáo đón Tết - Ảnh 2.

Bên cạnh đó để chọn thịt ba chỉ để gói bánh chưng ngon bạn nên chọn miếng thịt có phần mỡ nhiều hơn phần nạc một chút để khi ăn sẽ đỡ bị khô.

Bạn có thể kiểm tra độ tươi của thịt ba chỉ bằng cách nhấn vào miếng thịt, nếu thịt có độ đàn hồi khi nhấn vào và không tạo lõm thì bạn nên chọn miếng thịt đó. Bạn không nên chọn miếng thịt nhợt nhạt, chuyển xanh tái hay có mùi hôi, mùi lạ bất thường.

Bên cạnh đó để chọn thịt ba chỉ để gói bánh chưng ngon bạn nên chọn miếng thịt có phần mỡ nhiều hơn phần nạc một chút để khi ăn sẽ đỡ bị khô.

Đậu xanh 

Đậu xanh để gói bánh chưng bạn dùng đậu xanh cả vỏ. Đối với loại đậu đã cà vỏ bạn lưu ý chọn những hạt đậu sáng bóng, màu vàng tươi, kích thước và màu sắc các hạt đều nhau.

Bạn kiểm tra độ mẩy của đậu bằng cách bấm ngón tay vào hạt đâu, nếu bạn đậu giòn, dễ vỡ nhưng không tạo nhiều vụn nhỏ thì đó là đậu xanh ngon.

Đậu xanh còn mới thường có mùi thơm nhẹ, đặc trưng của đậu xanh. Tránh chọn mua đậu có mùi ẩm mốc hay những mùi lạ.

Cách làm bánh chưng cốm dẻo thơm, hấp dẫn độc đáo đón Tết - Ảnh 3.

Đậu xanh để gói bánh chưng bạn dùng đậu xanh cả vỏ.

Tránh chọn những hạt đậu có nốt đen, xỉn màu, các hạt to nhỏ không đều nhau. Đặc biệt không chọn đậu xanh đã có hiện tượng bị mối, mọt ăn hay có nhiều hạt sạn đen.

Lá dong 

Bạn chọn lá dong có hình elip, phiến tán lá to, rộng, có màu xanh tươi đậm. Lá dong tươi có có độ dai tốt, không bị giòn hay dễ gãy. Nên chọn lá dong loại bánh tẻ, không quá già cũng không quá non.

Không nên chọn những lá héo, sờ vào có cảm giác khô cứng, không mềm dai như lá tươi. Chọn những lá còn nguyên vẹn, không bị tưa lá hay rách ở bất kì phần nào.

Cách chế biến

Nếp và đậu xanh bạn vo sạch với nước 3 - 4 lần rồi đổ nước ngập hơn mặt nếp và đậu 2 lóng tay, để yên và ngâm trong vòng 4 tiếng.

Nếp đã nở bạn chắt ráo nước, cho ra tô rồi thêm 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê dầu ăn vào và trộn đều. Tiếp theo bạn rửa sạch cốm rồi trộn với nếp.

Cách làm bánh chưng cốm dẻo thơm, hấp dẫn độc đáo đón Tết - Ảnh 4.

Nếp và đậu xanh bạn vo sạch với nước 3 - 4 lần rồi đổ nước ngập hơn mặt nếp và đậu 2 lóng tay, để yên và ngâm trong vòng 4 tiếng.

Đậu xanh ngâm nở, bạn vớt ra cho vào xửng rồi đem hấp chín. Sau đó tán nhuyễn rồi trộn đều với 1.5 muỗng cà phê muối, 3 muỗng cà phê dầu ăn và 1 muỗng cà phê tiêu.

Thịt ba chỉ heo mua về, rửa sạch rồi cắt thành từng miếng dày khoảng 1 lóng tay và dài khoảng 5 - 7cm. Sau đó ướp thịt với 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê bột ngọt và 3 muỗng canh dầu ăn.

Chia mỗi nguyễn liệu đã chuẩn bị làm 10 phần đều nhau cho 10 cái bánh. Trộn mỗi phần gạo nếp với 100gr cốm dẹp cho mỗi cái bánh.

Lá dong bạn rửa sạch rồi dùng khăn ấm lau sạch hai mặt lá, tiếp theo bạn rọc bỏ bớt phần sống lá cứng, già phía sau.

Mỗi bánh bạn cần 3 chiếc lá dong. Bạn xếp lá theo thứ tự 1 lá dọc, 1 lá ngang rồi đến 1 lá dọc (mặt xanh đặt, lá dưới cùng sẽ đặt mặt xanh lá xuống dưới, hai lá còn lại thì đặt mặt xanh lá lên trên.

Để xếp nhân bạn cần cho 1/2 chén ăn cơm nếp trộn cốm vào giữa lá, tiếp theo đặt lên trên lần lượt là đậu xanh và thịt ba chỉ. Sau đó bạn phủ lên trên thịt thêm 1 ít đậu xanh và nếp trộn cốm.

Để gói bánh, trước tiên bạn túm hai mép lá dong lại rồi gấp chặt, tiếp theo bạn bẻ vuông một phần đầu lá xuống, vuốt phẳng tạo nếp rồi gấp lên thật khít với nhân bên trong. Lúc này bạn dựng bánh đứng lên, dằn bánh cho phần bên trong chắc lại rồi gấp chặt phần lá của đầu còn lại.

Cách làm bánh chưng cốm dẻo thơm, hấp dẫn độc đáo đón Tết - Ảnh 5.

Bánh chưng cốm bóc ra thơm lừng mùi cốm tươi mát, bánh có màu xanh tươi tự nhiên nhìn rất đẹp.

Sau đó bạn dùng dây lạt quấn bánh rồi xoắn lại và cột chặt. Mỗi bánh bạn cột 4 sợi dây dan xen nhau tạo hình bàn cờ là được.

Bạn chuẩn bị một nồi nước lớn, cho lá dong vào phủ đáy nồi rồi cho khoảng 4 - 5 chiếc bánh chưng cốm vào (tùy thuộc độ to của nồi), 10 phút đầu bạn luộc bánh chưng với lửa lớn rồi giảm xuống lửa nhỏ và đun khoảng từ 3 - 3.5 tiếng. Sau đó tắt bếp và để nguyên bánh trong nồi thêm 45 phút nữa là bánh chưng chín hoàn toàn.

Sau đó bạn vớt bánh ra khỏi nồi, rửa sạch, lau khô rồi để bánh ở nơi thoáng khí, khô ráo. Chờ bánh nguội hẳn là có thể bóc ra thưởng thức.

Bánh chưng cốm bóc ra thơm lừng mùi cốm tươi mát, bánh có màu xanh tươi tự nhiên nhìn rất đẹp. Khi cắn vào thì cảm nhận được vị ngọt, dẻo của nếp cùng cốm, vị bùi bùi của đậu xanh và không thể thiếu lớp mỡ béo mọng nước của thịt ba chỉ.

Loại gạo ít calo nhưng lại nhiều protein bạn nên ăn trong ngày TếtLoại gạo ít calo nhưng lại nhiều protein bạn nên ăn trong ngày Tết

GĐXH - Cơm ngày Tết là một nét văn hoá truyền thống của Việt Nam. Mâm cơm là nơi mà mỗi gia đình sum họp quây quần trong năm mới. Tuy nhiên, nhiều người thắc mắc là lượng protein trong cơm bao nhiêu? Loại gạo nào ít calo?

Các loại nước uống thải độc gan không thể thiếu trong nhà, nhất là dịp TếtCác loại nước uống thải độc gan không thể thiếu trong nhà, nhất là dịp Tết

GĐXH – Do chế độ ăn uống có tác động trực tiếp đến chức năng gan, nên việc ăn gì và uống gì tốt cho gan luôn là mối quan tâm của nhiều người. Đặc biệt vào dịp Tết chúng ta ăn uống nhiều hơn thường ngày, khiến gan phải làm việc nhiều hơn.

Những thời điểm trong ngày không nên uống cà phê, đặc biệt dịp TếtNhững thời điểm trong ngày không nên uống cà phê, đặc biệt dịp Tết

GĐXH - Cà phê, trong đó cà phê hòa tan là một trong những thức uống được lựa chọn hàng đầu để gia đình tiếp khách ngày Tết.

Cách làm bánh chưng cốm dẻo thơm, hấp dẫn độc đáo đón Tết - Ảnh 6.Các loại gạo nếp đặc sản nấu xôi ngày Tết ngon chuẩn vị

GĐXH - Gạo nếp là loại gạo gắn liền với nhiều món ăn truyền thống như xôi, xôi chè, bánh chưng, bánh nếp, bánh trôi tàu. Khác với gạo tẻ được dùng để nấu cơm trắng ăn hằng ngày, gạo nếp lại thường gắn với các dịp lễ hơn.

