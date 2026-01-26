Top nước chấm “quốc dân” không thể thiếu ngày tết
GĐXH - Ngày Tết, ngoài các món ăn đặc sắc, các loại nước chấm ngon, đậm đà là yếu tố quan trọng giúp các món ăn thêm phần hấp dẫn. Dưới đây là một số loại nước chấm “quốc dân” không thể thiếu trong mâm cơm ngày Tết.
Nước mắm chua ngọt
Nước mắm chua ngọt là loại nước chấm rất thông dụng, có thể kết hợp với nhiều món ăn ngày Tết như chả giò, lạp xưởng, nem chua, thịt ram, bì cuốn, cá chiên, thịt luộc hay hải sản.
Nguyên liệu: 4 muỗng canh nước mắm. 1 muỗng cà phê tỏi băm. 1 muỗng canh ớt sừng băm. 3 muỗng canh nước cốt chanh. 4,5 muỗng canh đường cát. 4 muỗng canh nước lọc.
Cách làm: Cho nước lọc vào chén rồi thêm đường, nước cốt chanh, nước mắm. Khuấy đều cho đường tan. Cho tỏi, ớt băm vào và khuấy đều một lần nữa. Nước mắm có vị chua, mặn, ngọt và cay vừa phải.
Nước mắm ngò (chấm hải sản)
Nước mắm ngò là đặc sản của Nha Trang, chuyên dùng để chấm hải sản và ướp cá nướng. Đây là lựa chọn tuyệt vời khi gia đình chuyển qua ăn hải sản trong những ngày Tết.
Nguyên liệu: 3 muỗng canh nước mắm. 50g ngò rí. 20g hành lá. 4 muỗng canh đường cát. 3 muỗng canh nước chanh. 3 muỗng canh nước lọc. 2 trái ớt hiểm. 2 tép tỏi.
Cách làm: Xay ngò rí và hành lá, nhưng không quá nhuyễn. Giã tỏi và ớt, nhưng không quá nhỏ. Trộn tất cả nguyên liệu vào một chén, thêm nước mắm và nước chanh rồi nêm nếm lại cho vừa miệng.
Nước mắm gừng
Nước mắm gừng là món nước chấm lý tưởng cho các món thịt vịt, đặc biệt là khi ăn thịt vịt nướng hoặc cháo vịt. Ngoài ra, nước mắm gừng cũng rất hợp để chấm hải sản như mực hấp, ốc luộc.
Nguyên liệu: 4 muỗng canh nước mắm. 1 củ gừng nhỏ. 3 trái ớt hiểm. 3 muỗng canh nước cốt chanh. 3 muỗng canh đường cát.
Cách làm: Giã nhuyễn gừng và ớt. Trộn gừng và ớt đã giã với đường, nước lọc cho đường tan. Thêm nước mắm và nước cốt chanh vào, khuấy đều. Nước mắm có độ sệt vừa phải, không quá loãng, gừng và ớt vẫn còn lợn cợn.
Nước mắm me (chấm khô và trộn gỏi)
Nước mắm me là loại nước chấm cực kỳ phù hợp để ăn kèm với các món khô như cá lóc, cá đuối, khô mực, cũng như trộn gỏi đu đủ, gỏi khô cá lóc. Đây là món chấm không thể thiếu trong mâm cơm Tết.
Nguyên liệu: 50g nước mắm. 100g me chín. 100g đường thốt nốt. 200g nước lọc. 2 trái ớt hiểm. 2 tép tỏi.
Cách làm: Ngâm me chín trong nước lọc, dùng muỗng dầm me ra lấy nước cốt. Đun sôi nước lọc và đường thốt nốt cho đến khi đường tan hết. Thêm nước mắm vào đun lại một lần nữa.
Giã tỏi và ớt rồi cho vào nước mắm me, khuấy đều. Nước mắm có màu nâu và vị chua thanh của me, thơm và đậm đà.
