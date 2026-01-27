Bí quyết chọn nước mắm nguyên chất truyền thống thơm ngon, an toàn ăn Tết

Nhìn vào màu sắc khi chọn nước mắm

Màu sắc là yếu tố mà bạn có thể quan sát nhanh chóng bằng mắt thường khi chọn nước mắm.

Để kiểm tra xem nước mắm có vị ngon hay không, bạn cần phải chọn một nơi có đầy đủ ánh sáng sau đó dốc ngược chai xuống, nếu thấy dưới đáy nước mắm trong vắt thì đó là nước mắm ngon, còn nếu dưới đáy xuất hiện cặn thì đó có thể là nước mắm giả, hoặc đã để quá lâu.

Nếu sau khi đã sử dụng được một thời gian, bạn quan sát thấy nước mắm từ có màu vàng chuyển sang màu sẫm hơn thì nước mắm này được ủ theo phương pháp truyền thống. Còn nếu màu sắc nước mắm chuyển thành màu lạ như màu xám thì đó chính là loại nước mắm kém chất lượng.

Độ đạm

Hàm lượng đạm, - thông tin phản ánh chất lượng của nước mắm luôn nằm trên bao bì của sản phẩm. Đây cũng là một mẹo nhanh chóng giúp phân biệt nước mắm thật - giả. Căn cứ theo Tiêu chuẩn Việt Nam về nước mắm (TCVN 5107:2003) có 4 loại sau: Độ đạm lớn hơn 30 độ là loại đặc biệt, độ đạm lớn hơn 25 độ là loại thượng hạng, độ đạm lớn hơn 15 độ là loại hạng 1, độ đạm lớn hơn 10 độ là loại hạng 2. Như vậy, độ đạm càng cao thì càng quyết định chất lượng của mắm.

Nước mắm truyền thống được thủy phân từ cá, phơi nắng để không khí tiếp xúc, sử dụng men tiêu hóa có sẵn trong ruột cá để ức chế vi khuẩn, chuyển protein trong thịt thanh đạm dễ hấp thụ.

Độ đạm tự nhiên nguyên chất sản xuất theo phương pháp truyền thống từ 30 đến 40 độ, đôi khi đạt đến 43 - 45 độ (rất hiếm). Loại nước mắm cao đạm tự nhiên thường có màu cánh gián nâu đỏ, độ đặc sánh và vị đậm đà.

Mùi vị

Nước mắm ngon có mùi thơm dịu, ngọt. Nếu nếm thấy có vị ngọt đậm dịu xuống cổ họng là nước mắm có độ đạm cao.

Với những phương pháp lựa chọn trên, hy vọng giúp các bà nội trợ có được sản phẩm nước mắm phù hợp với nhu cầu sử dụng và bảo đảm chất lượng.

Không cặn, vẩn đục khi dốc ngược chai

Ngoài việc kiểm tra màu sắc, bạn nên lắc mạnh chai nước mắm rồi dốc ngược xuống, quan sát chai đối diện với nguồn sáng.

Nếu thấy có những cặn lởn vởn từ đáy chai, nghĩa là nước mắm xuất hiện dấu vết kết tủa, bạn tuyệt đối không nên sử dụng. Vì chất kết tủa này có thể là do muối cùng với một số chất phụ gia khác được nhà sản xuất thêm trong quá trình đóng gói.

Nguồn gốc và thương hiệu rõ ràng

Dựa vào yếu tố nguồn gốc và thương hiệu rõ ràng, bạn có thể xác định nước mắm có thực sự an toàn và chất lượng ra sao? Vì để cấp giấy chứng nhận hay đạt tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp cần phải hội tụ nhiều yếu tố.

Tất cả những tiêu chuẩn này sẽ được in trên bao bì sản phẩm, cũng như doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nhà nước, nhất là cục vệ sinh an toàn thực phẩm khi có dấu hiệu làm tổn hại đến sức khỏe người tiêu dùng. Vì thế, hãy ưu tiên chọn dùng nước mắm có thương hiệu và nguồn gốc rõ ràng.