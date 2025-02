Ăn mặc bảnh bao, vào quán cà phê xin đi nhờ vệ sinh rồi trộm cắp tài sản

Cơ quan CSĐT Công an quận Thuận Hóa (TP Huế) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Đức T. (SN 1982, trú phường Trường An) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông ăn mặc bảnh bao, lịch sự ra tay trộm tiền trong phòng ngủ của một người dân.

Cơ quan công an tiến hành thực nghiệm lại hiện trường.

Những hình ảnh trong đoạn clip được cho ghi lại từ camera của một quán cà phê ở đường Huyền Trân Công Chúa, phường Thủy Xuân.

Nhận tin báo, Công an phường Thủy Xuân tiến hành điều tra, xác minh và nhanh chóng xác định Ngô Đức T. là đối tượng có hành vi phạm tội.

T. khai nhận, khoảng 9h50 ngày 1/2, đối tượng đi vào quán cà phê V.C.H ở đường Huyền Trân Công Chúa để xin đi nhờ vệ sinh.

Khi đi ngang qua phòng ngủ phía sau quán, thấy cửa phòng không khoá, không có người nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Đối tượng mở tủ áo quần, trộm tiền và bỏ vào túi quần đi ra ngoài. Số tiền trộm cắp được sử dụng vào mục đích cá nhân.

