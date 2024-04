Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Trưa 26/4, Công an tỉnh Lai Châu thông tin, khoảng 5h30 ngày 26/4/2024, Công an xã Sùng Phài, TP Lai Châu nhận được tin báo về việc tại gia đình bà Sùng Thị C (SN 1958, ở bản Trung Chải, xã Sùng Phài) xảy ra vụ án mạng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Sùng Phài đã báo cáo Ban chỉ huy Công an TP Lai Châu phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự và các phòng chức năng Công an tỉnh đến hiện trường xác minh làm rõ.

Bước đầu xác định, đối tượng Hàng A Hồ (SN 1982, trú tại bản Cư Nhà La) có quan hệ tình cảm với chị Giàng Thị L (trú tại bản Trung Chải, xã Sùng Phài, TP Lai Châu). Do mâu thuẫn tình cảm với chị L đối tượng Hồ đã dùng dao nhọn đâm liên tiếp vào chị và bà Sùng Thị C (mẹ chị L).

Đối tượng Hàng A Hồ cùng con dao gây án tại hiện trường.

Hậu quả, khiến chị L và bà C tử vong tại chỗ. Sau đó, Hồ khóa trái cửa cố thủ trong nhà dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Nhanh chóng lực lượng Công an đã có mặt tại hiện trường phá cửa khống chế đối tượng, thu giữ dao và đưa đối tượng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.

Theo người nhà nạn nhân cho biết, chồng chị L đã chết cách đây mấy năm, còn vợ của Hàng A Hồ cũng bỏ đi Trung Quốc nhiều năm không về. Thời gian gần đây, giữa Hồ và chị L nảy sinh mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, giữa hai người thường xảy ra mâu thuẫn nên bà C không muốn chị L tiếp tục mối quan hệ với Hàng A Hồ.

Đông đảo người dân đến hiện trường sau khi xảy ra án mạng đau thương.

Trong sáng nay, Đại tá Tao Văn Trường – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã đến hiện trường chỉ đạo giải quyết vụ việc. Đồng thời, động viên, chia buồn và trao số tiền hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 5 triệu đồng.



Hiện vụ án đang được giao cho Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Xem thêm video đang được quan tâm: