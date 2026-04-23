Án mạng ở Phú Quốc xuất phát từ việc 'có bạn trai mới nhưng… giấu'
Phát hiện bạn gái có bạn trai mới nhưng giấu mình nên Trương Quốc Đạt nảy sinh ghen tuông rồi gây ra án mạng tại Phú Quốc
Ngày 23-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trương Quốc Đạt (SN 2007; ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang; chỗ ở hiện nay tại khu phố 9 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) về hành vi "Giết người".
Đối tượng Trương Quốc Đạt
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Đạt và chị T. (SN 2005; ngụ xã An Phú, tỉnh An Giang) có mối quan hệ tình cảm khi cùng ở tại đặc khu Phú Quốc.
Đến khoảng đầu tháng 4-2026, Đạt hay tin chị T. có bạn trai mới là D.T. (SN 2005; ngụ xã Hòn Đất, tỉnh An Giang) nhưng giấu Đạt.
Khi bị Đạt hỏi thì chị T. đòi chia tay nên giữa Đạt với chị T. và anh D.T. xảy ra mâu thuẫn.
Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 16-4, Đạt mang theo dao rồi điều khiển xe máy chạy đến nơi anh D.T. đang ở tại khu vực Bãi Vòng, đặc khu Phú Quốc để giải quyết mâu thuẫn.
Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, khi Đạt chạy qua vòng xoay số 10 thuộc khu phố Suối Mây Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc thì thấy anh D.T. đang chở T. chạy theo hướng ngược lại nên Đạt tức giận, đuổi theo.
Đến khu vực khu phố Dương Tơ, Đạt đuổi kịp thì 2 bên phát sinh cự cãi. Đạt dùng dao chém trúng mặt anh D.T. khiến tất cả cùng bị ngã xe.
Lúc này, anh D.T. bỏ chạy thì bị Đạt lao vào đâm tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Đạt điều khiển xe chạy về nhà trọ thì bị công an bắt giữ.
Cựu thiếu tá CSGT bị khởi tố vì bỏ mặc nam sinh lớp 12 gặp nạn tử vongPháp luật
GĐXH - Sau nhiều ngày gây xôn xao dư luận, sáng ngày 23/4, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chính thức công bố quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng (cựu Thiếu tá CSGT) về tội "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng".