Cựu thiếu tá CSGT bị khởi tố vì bỏ mặc nam sinh lớp 12 gặp nạn tử vong
GĐXH - Sau nhiều ngày gây xôn xao dư luận, sáng ngày 23/4, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chính thức công bố quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng (cựu Thiếu tá CSGT) về tội "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng".
Ngày 23/4, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tại buổi họp báo vào sáng cùng ngày (23/4) do Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk chủ trì, những tình tiết liên quan đến vụ tai nạn làm em Võ Đình Quang (học sinh lớp 12) tử vong đã được làm sáng tỏ.
Theo đó, sự việc bắt đầu vào lúc 11h20 ngày 15/4, khi Nguyễn Quang Hoàng – khi đó là Thiếu tá thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk – đang tuần tra trên Quốc lộ 29. Phát hiện em Quang điều khiển xe gắn máy có dấu hiệu vi phạm, thay vì ra hiệu lệnh dừng phương tiện theo đúng quy trình, ông Hoàng lại điều khiển xe mô tô đặc chủng đuổi theo phía sau.
Khi đến đoạn đường km 198 + 200 trên Quốc lộ 29 thuộc buôn Cư Yút, xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk, em Quang không làm chủ được tay lái và tông vào mương thoát nước phía bên trái theo chiều từ Quốc lộ 14 đến xã Ea Kiết.
Khi phát hiện em Quang cùng xe máy bị tai nạn giao thông, Thiếu tá Hoàng với vai trò là cán bộ CSGT nhưng không đến vị trí nơi em Quang bị tai nạn để kiểm tra, cứu giúp mà quay xe đi về hướng ngược lại. Hậu quả, em Quang tử vong trong khi đang cấp cứu chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Hành vi của Thiếu tá Hoàng cấu thành tội “Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng” được quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 132 Bộ luật Hình sự.
Ngay sau khi làm rõ thông tin, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành xử lý vi phạm đối với Thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng.
Ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng về tội “Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng”. Các quyết định này đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.
Hà Nội: Tóm gọn nhóm 'quái xế' bốc đầu xe máy để quay clip tại phường Phúc LợiPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Lực lượng 141 Công an TP Hà Nội mới đây đã bắt giữ nhóm thiếu niên chuyên tụ tập đua xe, bốc đầu tại khu vực phường Phúc Lợi. Đáng chú ý, đây chính là nhóm đối tượng xuất hiện trong các video bốc đầu xe gây phẫn nộ trên mạng xã hội những ngày vừa qua.
Bắt 6 đối tượng có quan hệ thân tộc vận chuyển, mua bán ma túy liên tỉnh xuyên biên giớiPháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Điện Biên vừa bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng có quan hệ thân tộc, hoạt động liên tỉnh, xuyên biên giới, với phương thức, thủ đoạn tinh vi.
Hà Nội: Người phụ nữ thuê sát thủ ở Hải Phòng với giá 300 triệu bắn đối thủ ra đầu thú sau 6 năm lẩn trốnPháp luật - 16 giờ trước
GĐXH - Sau gần 6 năm lẩn trốn, người phụ nữ bị truy nã vì thuê hai đối tượng dùng súng bắn đối thủ làm ăn tại Ninh Hiệp (Gia Lâm cũ, Hà Nội) đã ra đầu thú khi được lực lượng công an vận động.
Nhóm thanh thiếu niên 'thủ' kiếm, chạy xe rượt đuổi nhau trên phốPháp luật - 16 giờ trước
GĐXH - Nhóm thanh thiếu niên ở Quảng Trị tụ tập, mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, hò hét rượt đuổi nhau trên phố.
Vừa lên Lào Cai tìm việc, đối tượng truy nã nguy hiểm ở Cà Mau bị bắt giữPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - Sau thời gian lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành dưới vỏ bọc thợ sơn, đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Trường Giang vừa bị lực lượng Công an tỉnh Lào Cai phát hiện, bắt giữ khi đang ẩn náu trên địa bàn phường Yên Bái.
Lào Cai: TikToker 'câu tương tác' bằng nội dung phản cảm, nhận cái kết đắt giáPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - Đăng tải video có nội dung phản cảm, đi ngược thuần phong mỹ tục nhằm thu hút lượt xem và tăng tương tác trên mạng xã hội, một TikToker tại Lào Cai vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng.
Dâm ô nữ sinh 11 tuổi, người đàn ông ở Hưng Yên bị khởi tố, bắt giamPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Dâm ô với người dưới 16 tuổi, Nguyễn Doãn Minh (SN 1991, trú tại thôn Ngọc Minh, xã Ngọc Lâm, tỉnh Hưng Yên) bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, bắt tạm giam.
Hà Nội: Xử lý cơ sở thẩm mỹ 'chui' khiến khách hàng nhập viện cấp cứuPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Đăng ký dưới hình thức spa chăm sóc da thông thường, nhưng cơ sở Chang’E Beauty & Academy (phường Yên Hòa, Hà Nội) đã lén lút thực hiện các thủ thuật xâm lấn trái phép trong điều kiện y tế không đảm bảo.
Đà Nẵng: Bắt đối tượng có tiền án, cướp điện thoại của du khách nước ngoài lúc rạng sángPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, đang thuộc diện quản lý của cơ quan chức năng, Phạm Minh Khoa (SN 1988, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) tiếp tục đi cướp giật tài sản.
Lai Châu: Thu giữ 9 bánh heroin trong chuyên án ma túyPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Lai Châu vừa biểu dương, khen thưởng các lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án 0426T, bắt giữ 3 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 9 bánh heroin cùng nhiều tang vật liên quan.
Thiếu tiền trả nợ, hai mẹ con mượn xe máy đi cầm cốPháp luật
GĐXH - Thiếu tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, hai mẹ con ở Hà Tĩnh mượn 4 xe máy của người khác rồi đưa đi cầm cố.