Cựu thiếu tá CSGT bị khởi tố vì bỏ mặc nam sinh lớp 12 gặp nạn tử vong

Ngày 23/4, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tại buổi họp báo vào sáng cùng ngày (23/4) do Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk chủ trì, những tình tiết liên quan đến vụ tai nạn làm em Võ Đình Quang (học sinh lớp 12) tử vong đã được làm sáng tỏ.

Theo đó, sự việc bắt đầu vào lúc 11h20 ngày 15/4, khi Nguyễn Quang Hoàng – khi đó là Thiếu tá thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk – đang tuần tra trên Quốc lộ 29. Phát hiện em Quang điều khiển xe gắn máy có dấu hiệu vi phạm, thay vì ra hiệu lệnh dừng phương tiện theo đúng quy trình, ông Hoàng lại điều khiển xe mô tô đặc chủng đuổi theo phía sau.

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk chủ trì buổi họp báo sáng 23/4.

Khi đến đoạn đường km 198 + 200 trên Quốc lộ 29 thuộc buôn Cư Yút, xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk, em Quang không làm chủ được tay lái và tông vào mương thoát nước phía bên trái theo chiều từ Quốc lộ 14 đến xã Ea Kiết.

Khi phát hiện em Quang cùng xe máy bị tai nạn giao thông, Thiếu tá Hoàng với vai trò là cán bộ CSGT nhưng không đến vị trí nơi em Quang bị tai nạn để kiểm tra, cứu giúp mà quay xe đi về hướng ngược lại. Hậu quả, em Quang tử vong trong khi đang cấp cứu chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong ở Đắk Lắk.

Hành vi của Thiếu tá Hoàng cấu thành tội “Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng” được quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 132 Bộ luật Hình sự.

Ngay sau khi làm rõ thông tin, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành xử lý vi phạm đối với Thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng.

Ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng về tội “Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng”. Các quyết định này đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.