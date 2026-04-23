Khởi tố, bắt giam đối tượng giết 2 người vì ghen tuông
GĐXH - Phát hiện bạn gái có bạn trai mới và đòi chia tay, Trương Quốc Đạt (SN 2007, trú tại tỉnh An Giang) mang dao giết 2 người. Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt giam Đạt xử lý theo quy định.
Ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Trương Quốc Đạt (SN 2007, thường trú tại khóm Mỹ Hòa, phường Châu Đốc, hiện ở Khu phố 9 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Giết người".
Theo cơ quan Công an, Trương Quốc Đạt có quan hệ tình cảm với chị T.T.P.Th (SN 2005, trú xã An Phú, tỉnh An Giang) khoảng 6 tháng khi cùng sinh sống, làm việc tại đặc khu Phú Quốc.
Đầu tháng 4/2026, Đạt phát hiện Th có bạn trai mới là D.Tr (SN 2005, trú xã Hòn Đất, tỉnh An Giang) nhưng giấu mình, đồng thời Th đòi chia tay nên giữa 3 người phát sinh mâu thuẫn.
Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 16/4/2026, Đạt mang theo dao, điều khiển xe mô tô đến khu vực Bãi Vòng để tìm Th giải quyết mâu thuẫn.
Đến khoảng 19 giờ, khi lưu thông qua khu vực vòng xoay số 10 (khu phố Suối Mây, Dương Tơ), Đạt phát hiện Tr đang chở Th nên quay đầu xe đuổi theo.
Khoảng 19 giờ 20 phút cùng ngày, tại khu phố Dương Tơ, Đạt đuổi kịp, hai bên xảy ra cự cãi. Đạt dùng dao chém trúng mặt Tr làm cả hai ngã xe. Sau đó, Tr bỏ chạy, còn Th vừa đứng dậy thì bị Đạt đâm liên tiếp nhiều nhát, đi được một đoạn rồi gục xuống tử vong bên lề đường. Đạt tiếp tục đuổi theo Tr khoảng 50m, khi Tr té ngã thì dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Sau khi gây án, Đạt điều khiển xe về phòng trọ tại khu phố 9, Dương Đông thì bị lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc phát hiện bắt giữ và đưa về cơ quan Công an làm việc.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
