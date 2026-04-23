Khởi tố, bắt giam đối tượng giết 2 người vì ghen tuông

Thứ năm, 15:06 23/04/2026 | Pháp luật
L.Vũ
GĐXH - Phát hiện bạn gái có bạn trai mới và đòi chia tay, Trương Quốc Đạt (SN 2007, trú tại tỉnh An Giang) mang dao giết 2 người. Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt giam Đạt xử lý theo quy định.

Ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Trương Quốc Đạt (SN 2007, thường trú tại khóm Mỹ Hòa, phường Châu Đốc, hiện ở Khu phố 9 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Giết người".‎

Theo cơ quan Công an, Trương Quốc Đạt có quan hệ tình cảm với chị T.T.P.Th (SN 2005, trú xã An Phú, tỉnh An Giang) khoảng 6 tháng khi cùng sinh sống, làm việc tại đặc khu Phú Quốc.

Đầu tháng 4/2026, Đạt phát hiện Th có bạn trai mới là D.Tr (SN 2005, trú xã Hòn Đất, tỉnh An Giang) nhưng giấu mình, đồng thời Th đòi chia tay nên giữa 3 người phát sinh mâu thuẫn.

Khởi tố, bắt giam đối tượng giết 2 người vì ghen tuông - Ảnh 1.

Bị can Trương Quốc Đạt. Ảnh: CACC

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 16/4/2026, Đạt mang theo dao, điều khiển xe mô tô đến khu vực Bãi Vòng để tìm Th giải quyết mâu thuẫn.

Đến khoảng 19 giờ, khi lưu thông qua khu vực vòng xoay số 10 (khu phố Suối Mây, Dương Tơ), Đạt phát hiện Tr đang chở Th nên quay đầu xe đuổi theo.

Khoảng 19 giờ 20 phút cùng ngày, tại khu phố Dương Tơ, Đạt đuổi kịp, hai bên xảy ra cự cãi. Đạt dùng dao chém trúng mặt Tr làm cả hai ngã xe. Sau đó, Tr bỏ chạy, còn Th vừa đứng dậy thì bị Đạt đâm liên tiếp nhiều nhát, đi được một đoạn rồi gục xuống tử vong bên lề đường. Đạt tiếp tục đuổi theo Tr khoảng 50m, khi Tr té ngã thì dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Đạt điều khiển xe về phòng trọ tại khu phố 9, Dương Đông thì bị lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc phát hiện bắt giữ và đưa về cơ quan Công an làm việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau 7 năm bỏ trốn về tội giết người, người đàn ông 37 tuổi ra đầu thú

Lai Châu thực nghiệm điều tra vụ án giết người, sử dụng vũ khí trái phép

Thả chó dữ tấn công người khác: Có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội 'Giết người'?

Hà Nội: Khởi tố tội 'Giết người' đối với gã đàn ông đẩy CSGT vào gầm xe tải

Bắt đối tượng giết người rồi bỏ trốn

Cựu thiếu tá CSGT bị khởi tố vì bỏ mặc nam sinh lớp 12 gặp nạn tử vong

GĐXH - Sau nhiều ngày gây xôn xao dư luận, sáng ngày 23/4, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chính thức công bố quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng (cựu Thiếu tá CSGT) về tội "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng".

Hà Nội: Tóm gọn nhóm 'quái xế' bốc đầu xe máy để quay clip tại phường Phúc Lợi

GĐXH - Lực lượng 141 Công an TP Hà Nội mới đây đã bắt giữ nhóm thiếu niên chuyên tụ tập đua xe, bốc đầu tại khu vực phường Phúc Lợi. Đáng chú ý, đây chính là nhóm đối tượng xuất hiện trong các video bốc đầu xe gây phẫn nộ trên mạng xã hội những ngày vừa qua.

Bắt 6 đối tượng có quan hệ thân tộc vận chuyển, mua bán ma túy liên tỉnh xuyên biên giới

GĐXH - Công an tỉnh Điện Biên vừa bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng có quan hệ thân tộc, hoạt động liên tỉnh, xuyên biên giới, với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Hà Nội: Người phụ nữ thuê sát thủ ở Hải Phòng với giá 300 triệu bắn đối thủ ra đầu thú sau 6 năm lẩn trốn

GĐXH - Sau gần 6 năm lẩn trốn, người phụ nữ bị truy nã vì thuê hai đối tượng dùng súng bắn đối thủ làm ăn tại Ninh Hiệp (Gia Lâm cũ, Hà Nội) đã ra đầu thú khi được lực lượng công an vận động.

Nhóm thanh thiếu niên 'thủ' kiếm, chạy xe rượt đuổi nhau trên phố

GĐXH - Nhóm thanh thiếu niên ở Quảng Trị tụ tập, mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, hò hét rượt đuổi nhau trên phố.

Vừa lên Lào Cai tìm việc, đối tượng truy nã nguy hiểm ở Cà Mau bị bắt giữ

GĐXH - Sau thời gian lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành dưới vỏ bọc thợ sơn, đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Trường Giang vừa bị lực lượng Công an tỉnh Lào Cai phát hiện, bắt giữ khi đang ẩn náu trên địa bàn phường Yên Bái.

Lào Cai: TikToker 'câu tương tác' bằng nội dung phản cảm, nhận cái kết đắt giá

GĐXH - Đăng tải video có nội dung phản cảm, đi ngược thuần phong mỹ tục nhằm thu hút lượt xem và tăng tương tác trên mạng xã hội, một TikToker tại Lào Cai vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng.

Dâm ô nữ sinh 11 tuổi, người đàn ông ở Hưng Yên bị khởi tố, bắt giam

GĐXH - Dâm ô với người dưới 16 tuổi, Nguyễn Doãn Minh (SN 1991, trú tại thôn Ngọc Minh, xã Ngọc Lâm, tỉnh Hưng Yên) bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, bắt tạm giam.

Hà Nội: Xử lý cơ sở thẩm mỹ 'chui' khiến khách hàng nhập viện cấp cứu

GĐXH - Đăng ký dưới hình thức spa chăm sóc da thông thường, nhưng cơ sở Chang’E Beauty & Academy (phường Yên Hòa, Hà Nội) đã lén lút thực hiện các thủ thuật xâm lấn trái phép trong điều kiện y tế không đảm bảo.

Đà Nẵng: Bắt đối tượng có tiền án, cướp điện thoại của du khách nước ngoài lúc rạng sáng

GĐXH - Có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, đang thuộc diện quản lý của cơ quan chức năng, Phạm Minh Khoa (SN 1988, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) tiếp tục đi cướp giật tài sản.

Công an Hà Nội thông báo tìm người phụ nữ đi xe máy gây tai nạn tại đường Nguyễn Khánh Toàn

GĐXH - Công an TP Hà Nội thông báo tìm người phụ nữ đi xe mô tô Honda Dream, có đầu biển số “88” gây tai nạn cho cụ ông đi bộ dưới lòng đường Nguyễn Khánh Toàn khiến người này phải nhập viện cấp cứu.

Hà Nội: Người phụ nữ thuê sát thủ ở Hải Phòng với giá 300 triệu bắn đối thủ ra đầu thú sau 6 năm lẩn trốn

Dâm ô nữ sinh 11 tuổi, người đàn ông ở Hưng Yên bị khởi tố, bắt giam

Cựu thiếu tá CSGT bị khởi tố vì bỏ mặc nam sinh lớp 12 gặp nạn tử vong

Vừa lên Lào Cai tìm việc, đối tượng truy nã nguy hiểm ở Cà Mau bị bắt giữ

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

