Ăn quả thị có tốt không? Công dụng và cách ăn an toàn

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Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
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GĐXH - Quả thị có mùi thơm đặc trưng và thường chín vào cuối mùa hè. Nhiều người tò mò về vị ngọt của quả thị và thắc mắc liệu quả này có ăn được không. Bài viết này sẽ giúp bạn khám phá câu trả lời.

Đặc điểm của quả thị

Đây là loại quả màu vàng, có hình tròn và mọng nước, vỏ dai căng bóng, phần thịt bên trong mềm, thường được chia thành 6 đến 8 múi. 

Mùi thơm đặc trưng của thị được nhiều người ưa thích. Họ thường để quả thị trong phòng làm việc để tận hưởng mùi thơm này.

Thị có 2 loại: Thị muộn: Đây là loại thị có hình cầu, 1 đầu của quả tròn.

Thị sáp hay thị lục sáp: So với loại thị muộn thì thị sáp sẽ nhỏ hơn, hình dáng quả hơi dẹt hơn và 1 đầu của quả sẽ bằng.

Ăn quả thị có tốt không? Công dụng và cách ăn an toàn - Ảnh 1.

Quả thị có mùi thơm đặc trưng và thường chín vào cuối mùa hè. Ảnh: Đinh Huế

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, vỏ của quả thị chứa lượng lớn tinh dầu, phần thịt bên trong chứa 86,2% nước, 12% gluxit, 0.67% chất protit, 0.47% xenluloza, 0.33% tanin, 0,16% chất béo...

Ăn quả thị có tác dụng gì?

Ăn quả thị có tốt không? Công dụng và cách ăn an toàn - Ảnh 2.

Đối với trường hợp bị rắn cắn, bạn cũng đốt vỏ quả thị khô thành than, tán mịn và thêm ít dầu mè hoặc mỡ lợn vào, trộn đều và thoa lên vết rắn cắn. Ảnh: Đinh Huế

Trị nám da: Vỏ của quả thị còn dùng để trị các vết nám trên má một cách hiệu quả. Cách dùng vô cùng đơn giản, chỉ cần lấy quả thị đã sấy khô, dùng 3 quả một ngày, chia làm 3 lần. Việc ăn thường xuyên này có thể hỗ trợ loại bỏ vết nám trên má.

Tẩy giun: Theo dân gian, phần thịt của quả thị có tác dụng xổ giun, nhất là loại giun kim. Nên ăn quả thị vào lúc đói, buổi sáng, với một lượng vừa phải để hiệu quả tẩy giun được phát huy.

Trị sốt, nôn mửa, ngộ độc: Lấy 30 đến 50g rễ thị, thái nhỏ và sắc với 400ml nước đến khi còn 100ml. Uống trong ngày, chia làm 2 lần.

Trị mất ngủ: Một số nghiên cứu cũng đã cho rằng, quả thị còn có tác dụng điều trị mất ngủ, giúp an thần.

Lưu ý khi ăn quả thị

Khi ăn quả thị, bạn cần lưu ý: Chỉ ăn những quả đã chín kỹ, không bị hỏng. Chỉ ăn một lượng vừa phải, không ăn quá nhiều. Không ăn quả thị lúc đói để tránh tình trạng tắc ruột hoặc vấn đề tiêu hóa.

Ăn quả thị có tốt không? Công dụng và cách ăn an toàn - Ảnh 3.

Để ăn quả thị, bạn có thể xoay và bóp nhẹ để phần thịt bên trong ra và tạo thành khe nhỏ.

Vì thị cũng giống như quả hồng, nếu như ăn lúc đói sẽ gây cảm giác cồn cào ruột hoặc ăn nhiều sẽ dễ bị vón cục ở đường tiêu hóa". Bạn nên lưu ý và ăn quả thị một cách hợp lý để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Cách thưởng thức quả thị

Quả thị có vị ngọt, hơi chát nhẹ và khi chín, vỏ quả sẽ chuyển sang màu vàng với các đốm nâu. Để ăn quả thị, bạn có thể xoay và bóp nhẹ để phần thịt bên trong ra và tạo thành khe nhỏ.

Sau đó, đưa quả thị vào miệng và hút để thưởng thức vị ngọt đặc biệt của quả thị. Mặc dù quả thị không nổi bật về dinh dưỡng, nhưng nó vẫn có thể ăn được.

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