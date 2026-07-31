10 mâm cơm gia đình được khen ngon mắt như nhà hàng và bí quyết giúp chị em không còn cảnh ra chợ ngẩn người vì không biết mua gì

Điều đặc biệt là những mâm cơm này không theo xu hướng "eat clean", không quá cầu kỳ hay đắt đỏ, mà đậm chất cơm nhà miền Bắc với những món ăn quen thuộc như cà muối, canh chua, món rang, món xào.

Những hình ảnh ấy nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của nhiều người bởi chúng gợi nhớ đến hương vị gia đình mà ai cũng từng yêu thích.

Không cần "healthy hoàn hảo", điều quan trọng là sự cân bằng

Chị Huyền Lô Li chia sẻ thẳng thắn thừa nhận rằng nhiều món ăn trong thực đơn không hẳn là lựa chọn lý tưởng theo các tiêu chuẩn dinh dưỡng hiện đại. Có những món hơi nhiều dầu mỡ, có món mặn hơn một chút, có món chế biến theo cách truyền thống của người miền Bắc.

Thế nhưng, sau những ngày đi công tác xa hoặc làm việc căng thẳng, điều khiến chị nhớ nhất lại là một mâm cơm giản dị với bát canh nóng, đĩa rau luộc và bát cà muối giòn tan.

Các chuyên gia dinh dưỡng cũng cho rằng việc ăn uống lành mạnh không đồng nghĩa với việc phải loại bỏ hoàn toàn những món ăn yêu thích. Điều quan trọng là duy trì sự cân bằng trong khẩu phần, đa dạng thực phẩm và kiểm soát lượng ăn hợp lý.

Một bữa cơm gia đình có đủ rau xanh, chất đạm, tinh bột và trái cây tráng miệng vẫn có thể là một bữa ăn tốt cho sức khỏe, ngay cả khi xuất hiện những món ăn đậm đà hương vị truyền thống.

Những mâm cơm bình dị nhưng đầy sức hút

Điểm chung của những mâm cơm được chia sẻ là sự gần gũi và quen thuộc. Đó có thể là: Cá kho tộ ăn cùng rau muống luộc và cà muối. Thịt rang cháy cạnh với canh cua mồng tơi. Sườn xào chua ngọt ăn kèm canh bí xanh. Gà rang gừng cùng đĩa rau luộc chấm mắm trứng. Đậu phụ sốt cà chua, thịt băm rang và bát canh rau ngót.

Những món ăn không mới nhưng lại khiến nhiều người thấy "thèm" bởi chúng gắn liền với ký ức gia đình, với những bữa cơm có đủ bố mẹ, vợ chồng, con cái quây quần bên nhau.

Bí quyết nhỏ giúp không còn cảnh ra chợ rồi... đứng ngẩn người

Chị Huyền Li Lô cũng tiết lộ một kinh nghiệm rất thực tế mà nhiều chị em đồng cảm: luôn ghi chú thực đơn ngay khi nghĩ ra món ăn.

"Bộ não cá vàng" khiến chị thường quên rất nhanh. Vì vậy, mỗi khi nảy ra ý tưởng nấu món gì, chị sẽ lập tức ghi vào điện thoại hoặc nhắn trước cho người bán rau, bán thịt quen.

Nghe có vẻ đơn giản nhưng đây lại là cách giúp tiết kiệm đáng kể thời gian suy nghĩ mỗi ngày. Nhiều chuyên gia quản lý gia đình cũng khuyến khích việc lên thực đơn trước 3-7 ngày để giảm áp lực nội trợ và tránh mua thực phẩm lãng phí.

Điều khiến nhiều người xúc động không phải món ăn

Có lẽ điều chạm đến cảm xúc của nhiều người không nằm ở những món ăn xuất hiện trên mâm cơm, mà là cảm giác ấm áp phía sau đó.

Giữa nhịp sống hiện đại, khi việc đặt đồ ăn qua ứng dụng ngày càng phổ biến, những bữa cơm nhà vẫn giữ một giá trị rất riêng. Đó là nơi mọi người ngồi lại sau một ngày dài, kể cho nhau nghe những câu chuyện nhỏ, chia sẻ niềm vui, nỗi lo và gắn kết tình cảm gia đình.

Bởi suy cho cùng, điều khiến một mâm cơm trở nên ngon không chỉ là nguyên liệu hay cách nấu nướng. Đôi khi, hương vị đáng nhớ nhất lại đến từ cảm giác được trở về nhà, nhìn thấy những người thân yêu đang chờ mình bên bàn ăn.

Và có lẽ vì thế, dù ngoài kia có bao nhiêu món ngon hấp dẫn, một mâm cơm giản dị với cà muối, bát canh nóng và tiếng cười của người thân vẫn luôn là "đặc sản" mà không nhà hàng nào có thể thay thế được.



10 mâm cơm gia đình được khen ngon mắt như nhà hàng

Mâm cơm gia đình số 1:

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Mâm cơm gia đình số 6:

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5 mâm cơm gia đình nấu vội dành cho người bận rộn GĐXH - Có những ngày rảnh rang, em bày được mâm cơm tươm tất với vài món cầu kỳ hơn một chút. Nhưng cũng có những hôm bận rộn tối mắt tối mũi, chỉ kịp nấu vài món đơn giản, nhanh gọn để cả nhà kịp giờ ăn.