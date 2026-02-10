Nam sinh viêm tụy cấp, mỡ máu cao gấp 47 lần thừa nhận một sai lầm nhiều bạn trẻ Việt mắc phải
GĐXH - Chế độ ăn nhiều dầu mỡ, đồ ngọt và sinh hoạt đảo lộn khiến mỡ máu tăng gấp 47 lần bình thường khiến nam sinh phải nhập viện gấp vì suy thận cấp.
Vừa qua, các bác sĩ tại một bệnh viện thuộc Hồ Bắc, Trung Quốc đã chia sẻ về một trường hợp nam sinh họ Lý, sinh viên năm nhất, vừa thoát khỏi nguy kịch sau đợt viêm tụy cấp nặng do mỡ máu tăng cao đột biến.
Được biết, chỉ sau hơn nửa tháng nghỉ đông với chế độ ăn uống và sinh hoạt thiếu kiểm soát, nam sinh trẻ tuổi này đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm, suýt đe dọa tính mạng.
Đau bụng dữ dội lúc rạng sáng, nhập viện trong tình trạng nguy kịch
Theo thông tin từ gia đình, trong thời gian về quê nghỉ lễ, Lý gần như "xả hơi" hoàn toàn. Thực đơn hằng ngày chủ yếu là gà rán, thịt mỡ, đồ ăn nhanh, trà sữa và các thực phẩm nhiều đường, nhiều chất béo. Bên cạnh đó, nam sinh thường xuyên thức khuya, ngủ thất thường, sinh hoạt đảo lộn.
Khoảng 3 giờ sáng ngày 27/1, Lý đột ngột xuất hiện cơn đau bụng dữ dội kèm vã mồ hôi lạnh. Gia đình lập tức đưa anh đến Khoa Cấp cứu của bệnh viện trong tình trạng mệt lả.
Mỡ máu cao gấp 47 lần, máu có màu trắng đục như sữa
Kết quả xét nghiệm khiến các bác sĩ không khỏi lo ngại khi chỉ số triglycerid (mỡ trung tính trong máu) của bệnh nhân cao gấp 47 lần mức bình thường. Khi lấy mẫu máu xét nghiệm, điều dưỡng ghi nhận máu có màu trắng đục như pha sữa – dấu hiệu điển hình của tình trạng tăng mỡ máu nghiêm trọng.
Bệnh nhân nhanh chóng được chẩn đoán viêm tụy cấp do tăng triglycerid và chuyển vào chuyên kho để điều trị chuyên sâu.
Viêm tụy diễn tiến nhanh, phải chuyển hồi sức tích cực
Bác sĩ điều trị cho biết, tình trạng mỡ máu tăng quá cao không chỉ làm tổn thương tụy mà còn có thể gây rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.
Nam sinh được chỉ định điều trị hạ mỡ máu khẩn cấp, ức chế men tụy, truyền dịch và áp dụng các biện pháp hỗ trợ. Tuy nhiên, bệnh diễn tiến nhanh, bệnh nhân xuất hiện sốt cao, chướng bụng dữ dội, tim đập nhanh và huyết áp tăng cao, buộc các bác sĩ phải chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực.
Tại đây, bệnh nhân được lọc máu bằng thiết bị chuyên dụng nhằm loại bỏ lượng lipid dư thừa và các chất chuyển hóa độc hại ra khỏi cơ thể.
Bác sĩ cảnh báo thói quen ăn uống dịp lễ
Nhờ được can thiệp kịp thời và hồi sức tích cực, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân dần ổn định. Hiện nam sinh đã được chuyển ra khỏi phòng hồi sức và tiếp tục điều trị theo dõi tại khoa thường.
Từ trường hợp này, các bác sĩ cảnh báo, việc ăn uống quá nhiều thực phẩm giàu chất béo, đồ ngọt, đồ ăn nhanh kết hợp sinh hoạt thiếu điều độ trong các kỳ nghỉ lễ có thể khiến mỡ máu tăng cao đột ngột, làm gia tăng nguy cơ viêm tụy cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm, kể cả ở người trẻ tuổi.
