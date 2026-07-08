Tôi 62 tuổi kiệt sức lo viện phí cho mẹ già, con trai 30 tuổi vẫn xin tiền

Ở tuổi 62, cái tuổi lẽ ra phải được thảnh thơi hưởng thành quả lao động của cả đời người, bước vào giai đoạn an nhàn của người nghỉ hưu , tôi vẫn phải làm việc quần quật không ngưng nghỉ, cố gắng kiếm tiền vì hai thế hệ trên và dưới tôi đều cần tôi chu cấp.

Mẹ tôi năm nay 90 tuổi, cái tuổi như ngọn đèn trước gió. Mấy năm gần đây, sức khỏe của cụ suy giảm rất nhiều, vào ra bệnh viện như cơm bữa và những đợt như vậy ngày càng dài.

Vốn cụ chỉ mắc các bệnh tuổi già như cao huyết áp, tiểu đường, nhưng vì lớn tuổi và có lần bị tai biến nhẹ nên ngày càng yếu, phụ thuộc nhiều hơn vào việc chăm sóc đặc biệt và điều trị y tế.

Chi phí khám chữa bệnh, tiền thuốc men ngoài danh mục bảo hiểm, sản phẩm bồi bổ... ngốn sạch số tiền lương hưu ít ỏi và và gặm dần khoản tiết kiệm tích lũy cả đời của vợ chồng tôi. Số tiền chúng tôi làm thêm thực sự không đáng kể.

Từng nghĩ sẽ được an nhàn ở tuổi 60, thế nhưng giờ tôi vẫn phải chịu cảnh chăm mẹ già, lo cho con cái.

Chăm sóc một người già 90 tuổi không chỉ đòi hỏi sức lực, sự kiên nhẫn mà còn cả tinh thần thép lẫn tài chính ổn định. Mỗi lần nghe tiếng chuông điện thoại từ bệnh viện hay từ người nhà báo tin mẹ mệt, tim tôi lại thắt lại, ngoài nỗi sợ cho sức khỏe của mẹ là nỗi lo về những hóa đơn sắp phải thanh toán. Chị gái cũng già yếu, lại ở xa nên không thể chia sẻ nghĩa vụ chăm mẹ; thỉnh thoảng chị có gửi cho ít tiền nhưng chỉ như muối bỏ bể.

Ngoài áp lực tiền bạc, ở tuổi lục tuần, cơ thể tôi xuống cấp rõ rệt; đặc biệt là xương khớp thường xuyên “biểu tình”. Những cơn đau lưng, mất ngủ kéo dài vì thức đêm trông mẹ khiến tôi suy kiệt. Vợ tôi kém tôi 2 tuổi, phải cùng tôi gánh vác nên sức khỏe cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Nhiều lúc đứng ở hành lang bệnh viện ngột ngạt, tôi tự hỏi vợ chồng tôi phải gồng gánh thế này đến bao giờ, và khi chính mình gục ngã thì ai sẽ lo cho mẹ?

Bạn bè ở tuổi này nếu không được con cái đỡ đần thì cũng đã nhẹ gánh, không phải lo cho chúng nữa; nhưng tôi lại khác. Con tôi đã ở tuổi “tam thập nhi lập” nhưng chưa hoàn toàn độc lập, vẫn cần cha mẹ hỗ trợ chứ đừng nói đến chuyện làm chỗ dựa cho cha mẹ.

Sau khi mất việc, con trai tôi rất cố gắng để tìm việc làm mới, gửi CV đến cả trăm chỗ nhưng không thành công. Hiện tại nó chạy xe công nghệ để nuôi gia đình nhỏ. Con dâu tôi chưa thể đi làm vì bận chăm cặp sinh đôi mới hơn một tuổi, ốm vặt suốt ngày.

Số tiền con kiếm được rất khó để trang trải cuộc sống nên chúng tôi buộc phải hỗ trợ, tháng nào cũng phải cho tiền. Trước đây vợ chồng tôi nghĩ chuyện này chỉ là tạm thời trong giai đoạn khủng hoảng của con, nhưng cả năm trôi qua vẫn chưa có sự thay đổi. Chi phí cho mẹ già ngày càng lớn nên chỉ mấy triệu đồng giúp con một tháng cũng gây quá tải.

Ngẫm lại hoàn cảnh của mình, tôi nhận ra một sai lầm lớn mà chắc nhiều người khác cùng thế hệ cũng mắc phải, đó là không có kế hoạch tích lũy tài chính đủ tốt và đủ sớm để tạo nền tảng vững chắc cho tuổi già. Khi còn trẻ, tôi làm việc chăm chỉ nhưng lại dồn mọi nguồn lực để lo cho con cái, lo ăn học, mua nhà, lo công việc cho con, nghĩ rằng chỉ cần lo được chu toàn cho con thì nửa đời sau của mình sẽ ổn, đến khi mình thành người già mới thấy cách nghĩ “trẻ cậy cha, già cậy con” dường như không phù hợp nữa.

Tài sản tích lũy, quỹ dự phòng của vợ chồng tôi quá mỏng, nếu những năm tháng tuổi già cứ bình lặng trôi qua thì không sao, nhưng nếu có sự cố ốm đau hay gánh nặng tài chính lớn hơn dự kiến (trước đây tôi không bao giờ nghĩ con trai 30 tuổi vẫn cần bố mẹ hỗ trợ) thì không đủ. Nhu cầu tiền bạc tăng thêm nhưng khả năng kiếm tiền lại chỉ bằng một góc so với trước.

Con trai tôi là con một, khoảng 20 năm nữa sẽ phải gánh hai người già tuổi ngoài 80, khi mà hai đứa con của nó còn chưa tốt nghiệp đại học. Càng nghĩ tôi càng thêm lo lắng, có phải nhiều năm sau, con trai cũng sẽ lâm vào hoàn cảnh giống như tôi?