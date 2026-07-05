Chồng Việt Hương có động thái gây chú ý khi vợ có tin vui ở tuổi 50
GĐXH - Việt Hương vượt Hồng Đào giành Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng 2026. Nhạc sĩ Hoài Phương - chồng Việt Hương - ngay lập tức có dòng trạng thái gây chú ý.
Tại Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV), hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc cũng nhận được nhiều quan tâm của khán giả.
Ở hạng mục này, 3 gương mặt được đề cử gồm Đoàn Minh Anh (Quỷ máu rừng thiêng), Việt Hương (Cục vàng của ngoại), Hồng Đào (Mang mẹ đi bỏ). Và nữ nghệ sĩ được xướng tên là Việt Hương, đánh dấu 2 năm liên tiếp nữ nghệ sĩ chiến thắng ở cùng hạng mục sau vai diễn trong phim "Chị dâu" vào năm ngoái. Đây là sự ghi nhận cho màn hóa thân giàu cảm xúc của nữ diễn viên trong bộ phim tâm lý gia đình của đạo diễn Khương Ngọc.
Trong phim, Việt Hương vào vai một người bà tần tảo, trở thành chỗ dựa duy nhất của cháu ngoại sau biến cố gia đình. Để thể hiện nhân vật ở nhiều giai đoạn khác nhau, nữ diễn viên đã chủ động thay đổi ngoại hình, tăng giảm từ 5 - 7 kg và tiết chế lối diễn quen thuộc để tập trung khai thác chiều sâu tâm lý.
Bên cạnh màn thể hiện xuất sắc của Việt Hương, sự kết hợp ăn ý giữa dàn diễn viên Hồng Đào, Lê Khánh, NSƯT Hữu Châu, Băng Di... cũng góp phần tạo nên bức tranh giàu cảm xúc về tình thân và những giá trị gia đình, giúp bộ phim nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.
Phát biểu tại lễ trao giải, nghệ sĩ Việt Hương xúc động khi được trở lại Đà Nẵng sau lần lỡ hẹn vào năm ngoái. Cô gửi lời cảm ơn đạo diễn Khương Ngọc, ê-kíp phim "Cục vàng của ngoại" và đặc biệt là khán giả đã luôn yêu thương, ủng hộ bộ phim.
Nữ nghệ sĩ cho biết việc lần thứ hai nhận được giải thưởng danh giá là niềm vinh dự lớn, đồng thời là động lực để cô tiếp tục cống hiến và mang đến những tác phẩm chất lượng hơn. Việt Hương cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến khán giả vì sự đồng hành, động viên trong suốt chặng đường làm nghề.
Bên cạnh đó, Việt Hương cũng dành lời cảm ơn ông xã, xem giải thưởng như món quà ý nghĩa nhân kỷ niệm 20 năm ngày cưới.
Nhạc sĩ Hoài Phương chúc mừng bà xã.
"Đây là món quà vô cùng đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày cưới của vợ chồng tôi. Tháng này cũng là tháng đánh dấu chặng đường 20 năm bên nhau của chúng tôi, và thật hạnh phúc khi được có mặt tại đây để nhận giải thưởng đáng nhớ này.
Năm nay cũng là cột mốc tuổi 50 của Việt Hương. Được đứng trên sân khấu, cầm trên tay giải thưởng này vào đúng thời điểm ý nghĩa ấy là một niềm vui và dấu ấn rất đặc biệt trong cuộc đời làm nghề của tôi", nghệ sĩ Việt Hương bày tỏ.
Ngay sau đó, nhạc sĩ Hoài Phương chia sẻ hình ảnh bà xã Việt Hương nhận giải kèm niềm tự hào: "Vợ tôi đó! Chúc mừng vợ yêu của anh".
Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần 6 diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7/2026 với chủ đề "Nhịp cầu từ Châu Á ra thế giới", quy tụ 102 tác phẩm điện ảnh tiêu biểu đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia châu Á, đồng thời chào đón đông đảo nghệ sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất và chuyên gia điện ảnh trong nước cũng như quốc tế. Liên hoan phim năm nay tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sự kiện điện ảnh uy tín của khu vực, tạo không gian giao lưu, kết nối và tôn vinh những giá trị nghệ thuật đặc sắc.
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