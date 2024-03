Anh em ruột bị bắt sau 42 năm trốn khỏi nơi giam giữ

Ngày 20/3, Công an tỉnh Gia Lai thông tin vừa phối hợp với Công an huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) và Công an huyện Ea H'Leo (Đắk Lắk) bắt giữ Nguyễn Hữu Xuân (SN 1956) và Nguyễn Hùng Cảnh (SN 1962) trốn truy nã gần 42 năm về hành vi cướp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ.

Nguyễn Hữu Xuân và Nguyễn Hùng Cảnh là anh em ruột.

Hai anh em ruột thay tên, đổi họ để trốn truy nã gần 42 năm (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Qua điều tra, năm 1981, Xuân và Cảnh (cùng trú tại Buôn Hoai, xã Ia Rbol, huyện Ayun Pa, tỉnh Gia Lai - Kon Tum; nay thuộc xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) cùng với Vi Phước Chung sử dụng vũ khí quân dụng, lựu đạn khống chế, cướp tài sản của bà Trần Thị Ninh tại huyện Ayun Pa.

Sau khi gây án, các đối tượng đã bị bắt và giam giữ tại Công an huyện Ayun Pa để điều tra. Lợi dụng sơ hở trong lúc bị tạm giữ, năm 1982, Cảnh và Xuân đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Vụ án sau đó nhanh chóng được đưa ra xét xử theo quy định pháp luật. Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai - Kon Tum đã tuyên phạt bị cáo Vi Phước Chung 13 năm tù.

Riêng 2, Cảnh và Xuân bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai - Kon Tum ra lệnh truy nã vào năm 1982 về hành vi cướp tài sản riêng của công dân và trốn khỏi nơi giam giữ.

Nhằm qua mắt lực lượng chức năng, Cảnh và Xuân đã thay đổi họ tên, năm sinh, nơi thường trú. Cụ thể, Xuân đổi tên thành Chế Văn Thương (SN 1958, trú tại thôn 1, xã Ea Tir, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk) và tham gia công tác xã hội tại xã Ea Tir.

Cảnh đổi tên thành Nguyễn Xuân Hùng (SN 1958, nơi thường trú tổ dân phố 4, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Để truy tìm đối tượng trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã kiên trì phối hợp với Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ.

Sau 42 năm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã xác định được địa phương mà các đối tượng ẩn náu, thành lập 2 tổ công tác phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ thành công.