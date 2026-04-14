Hai con NSND Trung Anh được theo đuổi đam mê, không làm nghề của bố
GĐXH - NSND Trung Anh trong cuộc sống luôn tôn trọng đam mê của hai con, nam nghệ sĩ gạo cội cho biết: "Mừng vì con có được niềm yêu thích để theo đuổi".
Trong phim, NSND Trung Anh luôn là người giản dị chân thành thì ngoài đời ông cũng mộc mạc như vậy. Năm 37 tuổi, ông kết hôn với vợ kém 10 tuổi. Vợ NSND Trung Anh là kế toán và trở thành hậu phương vững chắc cho chồng. Nhờ sự hỗ trợ của vợ mà nam nghệ sĩ gạo cội mới có cuộc sống hạnh phúc thăng hoa trong công việc như ngày hôm nay.
Vợ chồng NSND Trung Anh đã có với nhau một trai một gái. 2 người con của NSND Trung Anh được nhận xét là giỏi giang và ngoan ngoãn. Cậu con trai đầu du học ở Phần Lan, sau đó về Việt Nam làm việc. Còn con gái thì đang học ngành Hóa - Sinh tại Mỹ.
NSND Trung Anh cho biết, ông chưa bao giờ có ý nghĩ tìm người "truyền lửa" nghề diễn chỉ vì các con không theo đuổi lĩnh vực này. Theo ông, cả hai con đều tỏ ra thờ ơ với công việc của bố từ nhỏ. Dù từng được các đạo diễn mời tham gia đóng phim cùng, các con ông đều thẳng thắn từ chối và khẳng định "không bao giờ". Nam nghệ sĩ chia sẻ, mỗi người có tính cách và sở thích riêng; không ít trường hợp sinh ra trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật nhưng vẫn có năng khiếu và đam mê diễn xuất, trong khi hai con ông thì hoàn toàn ngược lại, chưa từng có ý định theo nghề của bố.
Trước câu hỏi về việc có tiếc nuối khi con không nối nghiệp, NSND Trung Anh khẳng định ông không hề cảm thấy tiếc, thậm chí còn vui mừng. Ông nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là các con được theo đuổi đam mê của mình, không phải vì yếu tố kinh tế hay lo ngại vất vả. Điều khiến ông bận tâm duy nhất là nếu các con không tìm thấy điều mình yêu thích.
Nam nghệ sĩ cũng bày tỏ niềm tự hào khi các con đạt thành tích tốt ở những lĩnh vực khác. Theo ông, bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng vui mừng khi con trưởng thành và ông luôn tôn trọng mọi quyết định của con, chỉ đưa ra gợi ý thay vì áp đặt định hướng. Trong gia đình, người em có xu hướng chịu ảnh hưởng từ anh, khi cả hai đều theo đuổi các môn khoa học tự nhiên.
Chia sẻ về quá trình nuôi dạy con, NSND Trung Anh cho biết, vợ ông là người đóng vai trò chính. Do đặc thù công việc thường xuyên đi làm phim và lưu diễn, có thời điểm ông phải xa nhà 4–5 tháng mỗi năm nên không có nhiều thời gian kèm cặp con cái. Mọi việc chăm sóc, dạy dỗ đều do vợ ông quán xuyến. Ông cũng cho biết vợ là người học giỏi, vì vậy có thể hỗ trợ các con hiệu quả trong việc học tập.
Dù các con đã khôn lớn, trưởng thành nhưng vợ chồng NSND Trung Anh cũng như bao ông bố, bà mẹ khác vẫn canh cánh lo cho các con. Ông kể với Gia đình&Xã hội nhân cuộc họp báo ra mắt phim điện ảnh "Khế ước bán dâu" về điều này một cách dung dị. "Con trai tôi học ở nước ngoài và hiện tại đã về nước làm việc. Còn con gái thì mới tốt nghiệp đại học ở Mỹ thì lại giành được học bổng chương trình Tiến sĩ và học thêm 5 năm. Trong thời gian học thì bạn ấy đi làm trợ giảng cũng có lương. Vậy nên vợ chồng tôi không phải lo lắng quá nhiều về tài chính cho con. Nói thì nói vậy chứ, khi con gái ở xa nhà phải tự lập mọi thứ, bố mẹ nào cũng thương và lo lắng cả. Lúc con ốm đau ở bên đấy thì bên này chúng tôi cũng cuống cuồng không yên tâm", NSND Trung Anh trải lòng.
Hiện tại, sau nhiều thăng trầm trong nghề lẫn cuộc sống, NSND Trung Anh có cuộc sống bình yên bên gia đình. Ngoài gia đình, ông còn dành thời gian cho công việc đóng phim và giảng dạy. Dù nhận được nhiều lời mời công việc nhưng NSND Trung Anh vẫn tiết chế để phù hợp với sức khỏe.
