Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Hai con NSND Trung Anh được theo đuổi đam mê, không làm nghề của bố

Thứ ba, 18:59 14/04/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - NSND Trung Anh trong cuộc sống luôn tôn trọng đam mê của hai con, nam nghệ sĩ gạo cội cho biết: "Mừng vì con có được niềm yêu thích để theo đuổi".

2 con NSND Trung Anh được theo đuổi đam mê, không phải làm nghề của bố - Ảnh 1.

GĐXH - Nghệ sĩ Đinh Thúy Hà từng gây sốt năm 2025 với vai người mẹ của chiến sĩ Cường trong phim “Mưa đỏ”. Ở ngoài đời, chị cũng có hai con trai đang tuổi trưởng thành nhưng chị không khuyến khích các con theo đuổi nghề diễn xuất của mình.

Trong phim, NSND Trung Anh luôn là người giản dị chân thành thì ngoài đời ông cũng mộc mạc như vậy. Năm 37 tuổi, ông kết hôn với vợ kém 10 tuổi. Vợ NSND Trung Anh là kế toán và trở thành hậu phương vững chắc cho chồng. Nhờ sự hỗ trợ của vợ mà nam nghệ sĩ gạo cội mới có cuộc sống hạnh phúc thăng hoa trong công việc như ngày hôm nay.

2 con NSND Trung Anh được theo đuổi đam mê, không phải làm nghề của bố - Ảnh 2.

NSND Trung Anh chia sẻ, ông thấy vui vì con có đam mê và sở trường riêng.

Vợ chồng NSND Trung Anh đã có với nhau một trai một gái. 2 người con của NSND Trung Anh được nhận xét là giỏi giang và ngoan ngoãn. Cậu con trai đầu du học ở Phần Lan, sau đó về Việt Nam làm việc. Còn con gái thì đang học ngành Hóa - Sinh tại Mỹ.

NSND Trung Anh cho biết, ông chưa bao giờ có ý nghĩ tìm người "truyền lửa" nghề diễn chỉ vì các con không theo đuổi lĩnh vực này. Theo ông, cả hai con đều tỏ ra thờ ơ với công việc của bố từ nhỏ. Dù từng được các đạo diễn mời tham gia đóng phim cùng, các con ông đều thẳng thắn từ chối và khẳng định "không bao giờ". Nam nghệ sĩ chia sẻ, mỗi người có tính cách và sở thích riêng; không ít trường hợp sinh ra trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật nhưng vẫn có năng khiếu và đam mê diễn xuất, trong khi hai con ông thì hoàn toàn ngược lại, chưa từng có ý định theo nghề của bố.

Trước câu hỏi về việc có tiếc nuối khi con không nối nghiệp, NSND Trung Anh khẳng định ông không hề cảm thấy tiếc, thậm chí còn vui mừng. Ông nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là các con được theo đuổi đam mê của mình, không phải vì yếu tố kinh tế hay lo ngại vất vả. Điều khiến ông bận tâm duy nhất là nếu các con không tìm thấy điều mình yêu thích.

2 con NSND Trung Anh được theo đuổi đam mê, không phải làm nghề của bố - Ảnh 3.

NSND Trung Anh và vợ.

Nam nghệ sĩ cũng bày tỏ niềm tự hào khi các con đạt thành tích tốt ở những lĩnh vực khác. Theo ông, bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng vui mừng khi con trưởng thành và ông luôn tôn trọng mọi quyết định của con, chỉ đưa ra gợi ý thay vì áp đặt định hướng. Trong gia đình, người em có xu hướng chịu ảnh hưởng từ anh, khi cả hai đều theo đuổi các môn khoa học tự nhiên.

Chia sẻ về quá trình nuôi dạy con, NSND Trung Anh cho biết, vợ ông là người đóng vai trò chính. Do đặc thù công việc thường xuyên đi làm phim và lưu diễn, có thời điểm ông phải xa nhà 4–5 tháng mỗi năm nên không có nhiều thời gian kèm cặp con cái. Mọi việc chăm sóc, dạy dỗ đều do vợ ông quán xuyến. Ông cũng cho biết vợ là người học giỏi, vì vậy có thể hỗ trợ các con hiệu quả trong việc học tập.

Dù các con đã khôn lớn, trưởng thành nhưng vợ chồng NSND Trung Anh cũng như bao ông bố, bà mẹ khác vẫn canh cánh lo cho các con. Ông kể với Gia đình&Xã hội nhân cuộc họp báo ra mắt phim điện ảnh "Khế ước bán dâu" về điều này một cách dung dị. "Con trai tôi học ở nước ngoài và hiện tại đã về nước làm việc. Còn con gái thì mới tốt nghiệp đại học ở Mỹ thì lại giành được học bổng chương trình Tiến sĩ và học thêm 5 năm. Trong thời gian học thì bạn ấy đi làm trợ giảng cũng có lương. Vậy nên vợ chồng tôi không phải lo lắng quá nhiều về tài chính cho con. Nói thì nói vậy chứ, khi con gái ở xa nhà phải tự lập mọi thứ, bố mẹ nào cũng thương và lo lắng cả. Lúc con ốm đau ở bên đấy thì bên này chúng tôi cũng cuống cuồng không yên tâm", NSND Trung Anh trải lòng.

2 con NSND Trung Anh được theo đuổi đam mê, không phải làm nghề của bố - Ảnh 4.

Tổ ấm hạnh phúc của NSND Trung Anh.

Hiện tại, sau nhiều thăng trầm trong nghề lẫn cuộc sống, NSND Trung Anh có cuộc sống bình yên bên gia đình. Ngoài gia đình, ông còn dành thời gian cho công việc đóng phim và giảng dạy. Dù nhận được nhiều lời mời công việc nhưng NSND Trung Anh vẫn tiết chế để phù hợp với sức khỏe.

2 con NSND Trung Anh được theo đuổi đam mê, không phải làm nghề của bố - Ảnh 5.

GĐXH - NSƯT Quách Thu Phương có một sự nghiệp nghệ thuật thăng hoa với nhiều vai diễn để lại dấu ấn trong lòng công chúng. Tuy nhiên, 2 con của chị đều không theo nghề của mẹ.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

10 năm hôn nhân của nữ diễn viên VFC và ông xã quê Đồng Tháp

10 năm hôn nhân của nữ diễn viên VFC và ông xã quê Đồng Tháp

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Thúy Diễm và Lương Thế Thành kỷ niệm 10 năm hôn nhân. Dù có sóng gió, tin đồn rạn nứt nhưng cặp đôi nổi tiếng vẫn giữ gìn tình yêu và sự nghiệp.

Bất an vì thấy bạn trai cũ đang trong vòng tay cô gái trẻ đẹp

Bất an vì thấy bạn trai cũ đang trong vòng tay cô gái trẻ đẹp

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Đoạn video cho thấy Quân được cô gái trẻ đẹp bên cạnh, chăm sóc khiến Thương cảm thấy buồn.

Con gái lai của Đoan Trang tuổi 13 sở hữu nhiều năng khiếu nghệ thuật, thông thạo 3 thứ tiếng

Con gái lai của Đoan Trang tuổi 13 sở hữu nhiều năng khiếu nghệ thuật, thông thạo 3 thứ tiếng

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Ở tuổi 13, con gái Đoan Trang không chỉ sở hữu nhiều năng khiếu nghệ thuật mà còn thông thạo 3 thứ tiếng. Ở nhà, cô bé còn là "thông dịch viên nhí" cho bà ngoại và bố người Thụy Điển.

Bất ngờ trước nguyên nhân thường xuyên bị hàng xóm gây sự

Bất ngờ trước nguyên nhân thường xuyên bị hàng xóm gây sự

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Dì Tính đã kể cho Mai nghe về lý do thực sự khiến mối bất hòa với nhà hàng xóm.

Chân dung người đẹp 31 tuổi thi Miss Supranational tại Ba Lan

Chân dung người đẹp 31 tuổi thi Miss Supranational tại Ba Lan

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Mai Ngô - Á hậu Miss Grand Vietnam gây chú ý khi dự thi Miss Supranational 2026 ở tuổi 31. Đây là cuộc thi nhan sắc thứ 5 người đẹp này tham gia.

Con gái 8 tháng tuổi của Ngô Thanh Vân lại gây chú ý

Con gái 8 tháng tuổi của Ngô Thanh Vân lại gây chú ý

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Bé Gạo - con gái 8 tháng tuổi nhà Ngô Thanh Vân, lần đầu nói "mama", học nhạc cụ dân tộc khiến fan thích thú.

Quốc Trường muốn một vai khác biệt nhưng đạo diễn không đồng ý

Quốc Trường muốn một vai khác biệt nhưng đạo diễn không đồng ý

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Quốc Trường khi tham gia phim "Một thời ta đã yêu", anh muốn "lột xác" ở dạng nhân vật có tính cách khác mình ngoài đời, tuy nhiên đạo diễn phim thuyết phục anh "hãy cứ là mình".

Cặp song sinh nhà Phương Oanh lớn phổng phao, đáng yêu

Cặp song sinh nhà Phương Oanh lớn phổng phao, đáng yêu

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Jimmy và Jenny - cặp song sinh nhà Phương Oanh lại gây sốt MXH bởi diện mạo lớn phổng phao, đáng yêu. Trên trang cá nhân của mẹ, 2 bé nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Á hậu Khánh Như về quê sau đăng quang, hình ảnh bố mẹ bán hàng ăn gây chú ý

Á hậu Khánh Như về quê sau đăng quang, hình ảnh bố mẹ bán hàng ăn gây chú ý

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Sau Miss World Vietnam 2025, Á hậu Khánh Như vừa trở về quê Khánh Hòa - nơi bố mẹ cô sinh sống và bán hàng ăn nhỏ suốt nhiều năm. Bố mẹ Khánh Như gây chú ý với hoạt động chào mừng con gái.

Tin vui với hàng triệu khán giả Việt Nam về FIFA World Cup 2026

Tin vui với hàng triệu khán giả Việt Nam về FIFA World Cup 2026

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Đài Truyền hình Việt Nam chính thức sở hữu bản quyền truyền thông Vòng chung kết FIFA World Cup 2026 tại Việt Nam.

Xem nhiều

Cuộc sống của Đan Trường ở Mỹ: Nhà biệt thự nhưng thích làm nông dân

Cuộc sống của Đan Trường ở Mỹ: Nhà biệt thự nhưng thích làm nông dân

Câu chuyện văn hóa

GĐXH - Ca sĩ Đan Trường đang tận hưởng cuộc sống ở Mỹ kết hợp biểu diễn cả trong nước và hải ngoại. Những ngày rảnh rỗi, nam ca sĩ tự tay chăm sóc nhà cửa, trồng hoa, cây cối, cắt cỏ... mà không cần thuê người làm.

Cặp song sinh nhà Phương Oanh lớn phổng phao, đáng yêu

Cặp song sinh nhà Phương Oanh lớn phổng phao, đáng yêu

Giải trí
Các con Ốc Thanh Vân thấu hiểu và đồng ý quyết định trở về Việt Nam của mẹ

Các con Ốc Thanh Vân thấu hiểu và đồng ý quyết định trở về Việt Nam của mẹ

Thế giới showbiz
Bố vợ Đoàn Văn Hậu bị 'vạ lây'

Bố vợ Đoàn Văn Hậu bị 'vạ lây'

Giải trí
Cuộc sống ở Mỹ của Hoa hậu quê Hải Phòng

Cuộc sống ở Mỹ của Hoa hậu quê Hải Phòng

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top