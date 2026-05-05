NSND Trung Anh, Doãn Quốc Đam tham gia phim về đề tài tình báo

Sau gần 40 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, đề tài tình báo – một trong những chất liệu đặc biệt và khó khai thác nhất của điện ảnh Việt Nam chính thức trở lại trong dự án phim điện ảnh "Mật mã Đông Dương".

Vào lúc 14h00 ngày 05/05/2026, tại trường quay S1 - Cục Truyền thông CAND, Điện ảnh CAND phối hợp cùng ThreeC Studio và Galaxy Studio chính thức tổ chức Lễ công bố dự án phim điện ảnh "Mật mã Đông Dương".

"Mật mã Đông Dương" là bộ phim lịch sử - tình báo được lấy cảm hứng từ một số chuyên án trong hơn 25.000 bộ hồ sơ chiến sĩ tình báo viên Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đặc biệt là chuyên án P01.

NSND Trung Anh và Doãn Quốc Đam nói về cảm xúc khi tham gia phim "Mật mã Đông Dương".

Phim theo chân nhân vật Trần Thắng – một chiến sĩ Công an Việt Nam hoạt động sâu trong lòng bộ máy an ninh đối phương tại Lào. Để hoàn thành sứ mệnh, anh buộc phải đánh đổi danh tính thật, các mối quan hệ, sự an nguy của bản thân và gia đình. Trong thế giới nơi không ai thực sự tin ai, như một "rừng săn thông tin chằng chịt", Trần Thắng phải lần theo dấu vết của một "bóng ma" vô hình đang thao túng chiến lược chiến tranh nguy hiểm tại chiến trường Việt Nam và toàn bộ Đông Dương.

Bối cảnh Lào thập niên 1960: Không gian điện ảnh giàu tiềm năng

Bối cảnh câu chuyện chính của phim được đặt tại Lào – quốc gia giữ vị thế then chốt trong cục diện chiến tranh Đông Dương. Sau Hiệp định Genève, Mỹ dần thay thế ảnh hưởng của Pháp tại khu vực, trong khi Việt Nam bị chia cắt hai miền. Dù tuyên bố trung lập, Lào thực chất trở thành điểm giao tranh ngầm của nhiều thế lực.

Với vị trí sát Việt Nam, gắn liền với tuyến Trường Sơn, đường 9 và các tuyến tiếp vận chiến lược cho chiến trường miền Nam, Lào không chỉ là quốc gia láng giềng mà còn là "huyết mạch" quan trọng, có khả năng tác động trực tiếp đến cục diện chiến tranh Việt Nam. Bối cảnh này giúp bộ phim mở rộng quy mô quốc tế, đồng thời làm nổi bật bản chất của chiến tranh tình báo – cuộc chiến giành giật nguồn tin, tuyến đường, lòng tin và quyền chi phối khu vực.

Chất liệu từ hồ sơ có thật – Hướng tiếp cận điện ảnh hiện đại

Dự án "Mật mã Đông Dương" được xây dựng trên nền tảng gắn kết chặt chẽ với ngành Công an nhân dân và bối cảnh lịch sử dân tộc, tạo nên tính chính danh vững chắc ngay từ giai đoạn khởi động.

Tại sự kiện, Trung tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Truyền thông CAND chia sẻ: "Trong các giai đoạn kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, lực lượng tình báo Việt Nam giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Đó là những cán bộ, chiến sĩ âm thầm hoạt động trong lòng địch, nắm bắt tình hình, dùng tài năng của mình thu thập và phân tích thông tin, góp phần phục vụ các quyết sách chiến lược. Mỗi hồ sơ điệp viên được giải mật không chỉ là tư liệu lịch sử, mà còn là chứng tích về trí tuệ, bản lĩnh, lòng trung thành và sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Việt Nam. Việc đưa những câu chuyện ấy đến với công chúng bằng ngôn ngữ điện ảnh là hành trình tri ân những con người đã sống, chiến đấu và hy sinh vì Tổ quốc".

Bên cạnh đó, Trung tá Trần Nam Chung - Giám đốc Điện ảnh CAND nhấn mạnh: "Điện ảnh có vai trò quan trọng trong việc tái hiện lịch sử bằng hình ảnh, cảm xúc và số phận con người. Đây là một trong những dự án đầu tiên đưa mặt trận tình báo Đông Dương lên màn ảnh rộng, thông qua việc khai thác các hồ sơ đã được giải mật, nhằm đưa những câu chuyện từng nằm trong bóng tối đến gần hơn với công chúng bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại".

Đây là điểm tựa quan trọng của Mật Mã Đông Dương, tác phẩm hướng tới tôn vinh lực lượng an ninh qua góc nhìn mới mẻ: cuộc đấu trí thay vì đấu súng.

Thể loại gián điệp: Thách thức và khác biệt

Theo chia sẻ của đạo diễn Trần Ka My và nhà sản xuất ThreeC Studio, đề tài tình báo là một trong những thể loại khó thực hiện bậc nhất trong điện ảnh nói chung và điện ảnh Việt Nam nói riêng. Trong bối cảnh chiến tranh Đông Dương, hoạt động của các điệp viên phần lớn vẫn còn nằm trong vùng "tối" của lịch sử, với tư liệu công khai hạn chế. Điều này đặt ra thách thức lớn cho ê-kíp, không chỉ ở khâu nghiên cứu mà còn trong việc cân bằng giữa tính xác thực lịch sử và sức hút điện ảnh.

Khác với các phim chiến tranh thường tập trung vào đại cảnh, vũ khí và xung đột trực diện, thể loại tình báo đòi hỏi cách tiếp cận tinh tế: trọng tâm nằm ở tâm lý nhân vật, khả năng suy đoán và thao túng thông tin. Những trận chiến trong Mật Mã Đông Dương đều có cái giá phải trả. Chính vì vậy, kịch bản, nhịp phim và diễn xuất được xây dựng theo hướng giàu lớp lang, nhằm tái hiện một "chiến trường vô hình" nhưng không kém phần khốc liệt.

Có mặt tại sự kiện, các diễn viên Quang Tuấn, Ninh Dương Lan Ngọc, Trâm Anh, Doãn Quốc Đam đã chia sẻ cảm xúc về vai diễn. Các nghệ sĩ đều bày tỏ sự mong chờ khi được tham gia một dự án điện ảnh tình báo quy mô lớn, nơi mỗi nhân vật phải sống nhiều thân phận cùng lúc và thách thức lớn nhất là khắc họa được nội tâm sâu sắc qua ánh mắt.

Dàn diễn viên trẻ phía Nam gồm: Quang Tuấn, Ninh Dương Lan Ngọc, Trâm Anh.

Dự án điện ảnh quy mô lớn hướng tới thị trường quốc tế

"Mật mã Đông Dương" được định vị là dự án mang tính trọng điểm với ngân sách thuộc nhóm cao nhất hiện nay. Phim sử dụng 40% bối cảnh bằng công nghệ VFX/CGI hiện đại để tái hiện chân thực không gian lịch sử. Dàn diễn viên thực lực mạnh gồm Quang Tuấn, Ninh Dương Lan Ngọc, Trâm Anh, Doãn Quốc Đam, NSND Trung Anh… cùng những nhân vật được xây dựng sâu sắc về động cơ, xung đột và hành trình tâm lý.

Kịch bản khai thác đề tài mới mẻ: mặt trận tình báo Việt Nam tại hải ngoại, kết hợp hài hòa giữa đấu trí, thân phận, tình yêu, lý tưởng và sự hy sinh. Dự án được phát triển với định hướng rõ ràng nhằm tiếp cận thị trường quốc tế, không chỉ dừng lại ở phòng vé nội địa. Phim chú trọng trải nghiệm điện ảnh cao cấp với âm nhạc giao hưởng và thiết kế âm thanh được đầu tư kỹ lưỡng.

Diễn viên Quang Tuấn nói về niềm vinh dự khi được tham gia dự án phim "Mật mã Đông Dương". Clip: Đỗ Quyên

Dù mang tính chất ngành Công an nhân dân, phim vẫn được thực hiện theo chuẩn thương mại cao cấp. "Mật mã Đông Dương" kỳ vọng trở thành một tác phẩm có sức nặng, dự kiến ra mắt vào dịp 30/4/2027.