Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão, khu vực nào của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng?

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Tin áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới tại đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9.

Hồi 07 giờ ngày 21/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 100km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9. Di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 5km/h.

Dự báo áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão. Ảnh: NCHMF

Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới/bão (trong 24 đến 48 giờ tới)

Thời điểm dự báo Hướng, tốc độ Vị trí Cường độ Vùng nguy hiểm Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng) 07 giờ

ngày 22/8 Bắc,

3-5 km/h 20,8N-108,5E; trên khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 190km về phía Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 120km về phía Đông Bắc Có khả năng mạnh lên thành bão.

Cấp 8, giật cấp 10 Phía Bắc 18,5N; 107,0-110,0E Cấp 3: khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) 07 giờ

ngày 23/8 Tây,

3-5km/h 20,8N-108,1E; trên vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 150km về phía Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 100km về phía Bắc Cấp 8, giật cấp 10 Phía Bắc 19,0N; 106,5-110,0E Cấp 3: khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu)





Cảnh báo trong những giờ tiếp theo bão áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng di chuyển chậm về phía Nam, mỗi giờ đi được 3-5km.

Dự báo thời tiết áp thấp nhiệt đới

Theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của bão áp thấp nhiệt đới, khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-3,5m; biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Miền Bắc tiếp tục mưa lớn do ảnh hưởng bão áp thấp nhiệt đới?

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, đêm qua và sáng nay (21/8), khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 20/8 đến 08 giờ ngày 21/8 có nơi trên 100mm như các trạm:

Trạm Ban Hàng Đồi (Phú Thọ): 155mm.

Trạm Thanh Hà (Hà Nội): 122.8mm.

• Trạm Vĩnh Thịnh (Thanh Hóa): 109.4mm.

Dự báo:

Từ ngày 21/8 đến đêm 22/8:

• Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70–150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>120mm/3h).

Trong ngày 21/8:

• Khu vực Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20–40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm.

Ngày và đêm 21/8:

• Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối).

Cảnh báo:

Từ ngày 23/8, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to và có khả năng còn kéo dài.

Mưa lớn có khả năng gây ra:

• Ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp.

• Lũ quét trên sông, suối nhỏ.

• Sạt lở đất trên sườn dốc.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 trên Biển Đông, cuối tuần miền Bắc lại có mưa lớn? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 sắp tiến vào khu vực Bắc Biển Đông. Do tác động của áp thấp nhiệt đới vùng biển khu vực này có gió mạnh, sóng biển cao từ 2–3m, biển động mạnh.