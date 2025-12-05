Bác tin áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành siêu bão
Ở vùng biển phía Đông của khu vực miền Trung Philippines đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới. Dự báo khoảng ngày 8/12, áp thấp nhiệt đới này có khả năng vượt qua khu vực miền Trung của Philippines và đi vào Biển Đông.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay ở vùng biển phía Đông của khu vực miền Trung Philippines đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới. Dự báo khoảng ngày 8/12, áp thấp nhiệt đới này có khả năng vượt qua khu vực miền Trung của Philippines và đi vào Biển Đông.
Sau khi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Nếu mạnh lên thành bão, đây sẽ là cơn bão số 16 trên Biển Đông trong năm 2025. Sau đó áp thấp nhiệt đới hoặc bão hướng về các tỉnh miền Trung và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực Trung Trung bộ và Nam Trung bộ.
Đồng thời có khả năng gây ra một đợt mưa vừa, mưa to ở các tỉnh từ Huế trở vào đến khu vực Khánh Hòa.
Thông tin bão Wilma mạnh lên thành siêu bão xuất hiện trong một video của trang Facebook TNC Nationwide có 321.000 người theo dõi. Video đạt 6.500 lượt xem, 144 lượt tương tác và 42 lượt chia sẻ đã khẳng định, Wilma, cơn bão số 23 trong năm 2025 của Philippines, đã mạnh lên thành siêu bão. Video còn đưa danh sách các khu vực ảnh hưởng, tình trạng đóng cửa trường học và các vùng cảnh báo gió do ảnh hưởng của siêu bão Wilma.
Tuy nhiên, Cơ quan Thiên văn, Địa Vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) bác bỏ thông tin trên. Wilma đang là áp thấp nhiệt đới, không có dự báo nào cho thấy áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành siêu bão.
Theo bản tin lúc 14h chiều 5/12, áp thấp nhiệt đới Wilma đang cách thành phố Borongan, Đông Samar khoảng 222km về phía Đông. Áp thấp nhiệt đới này đang có sức gió duy trì tối đa 45km/h ở gần tâm, gió giật 55km/h và đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 10km/h. Vùng gió mạnh do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới này lên tới 220km tính từ tâm.
Dự báo Wilma, hệ thống tiềm năng trở thành bão số 16 ở Biển Đông, sẽ di chuyển về phía tây tây nam cho đến ngày 6/12 trước khi chuyển hướng về phía tây trong thời gian dự báo còn lại.
Hôm nay (5/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các khu vực thuộc Trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa vài nơi, nhiệt độ giảm khoảng 1–3°C. Tại trạm Bạch Long Vĩ đã ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6.
Trên đất liền, từ ngày 5/12, không khí lạnh tiếp tục tăng cường yếu và mở rộng phạm vi ảnh hưởng đến các khu vực còn lại của Trung Trung Bộ trong khoảng 24-48 giờ tới. Gió Đông Bắc duy trì ở mức cấp 2–3, vùng ven biển mạnh cấp 3–4.
Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trời rét; vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15–18°C, riêng vùng núi có nơi dưới 12°C.
Ở khu vực Hà Nội, thời tiết có mưa vài nơi, trời rét, với nhiệt độ thấp nhất trong đợt từ 16–18°C.
