Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) nhận cú sốc trong ngày khai trương phòng tập

Thứ tư, 15:53 24/12/2025 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXH - Trong tập 12 "Gia đình trái dấu", bà Ánh được gia đình ủng hộ mở phòng tập khiêu vũ, nhưng ngay ngày khai trương bà đã phải nhận cú sốc.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 12 "Gia đình trái dấu", nhận thấy các bà, các chị ở quanh khu mình sống không có nơi để tập khiêu vũ, nhảy, múa..., bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) nảy ra ý tưởng mở phòng tập và bà sẽ trực tiếp đứng lớp. 

Bà Ánh vốn là diễn viên múa chuyên nghiệp nên ý tưởng này được cả nhà ủng hộ. Ngay hôm sau, ba bố con ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) đi tìm địa điểm mở phòng tập và ký hợp đồng thuê. Chi phí đầu tư ban đầu hết khoảng 80 triệu, cả nhà vẫn nhất trí cao triển khai kế hoạch.

tập 12 &quot;Gia đình trái dấu&quot; - Ảnh 1.

Cả nhà bà Ánh ngán ngẩm khi ngày khai trương không có một học viên tới đăng ký. Ảnh VTV

Tuy nhiên, trái với dự tính của cả nhà bà Ánh và niềm háo hức của gia đình, ngày khai trương phòng tập "vắng như chùa bà Đanh". Ngồi chờ cả buổi mà không có một học viên nào tới đăng ký dù cả nhà đã đi rải tờ rơi khắp nơi.

Trong khi đó, Dương (Quỳnh Trang) khó chịu vì Tuấn (Thái Vũ) xen vào chuyện riêng của mình đó là việc cô gia nhập nhóm nhạc cùng với Khải. Tuấn biết Khải không phải là người tốt nên có ý muốn giúp Dương, nhưng cô nàng lại tỏ ra không hài lòng.

tập 12 &quot;Gia đình trái dấu&quot; - Ảnh 2.

Dương không hài lòng khi Tuấn xen vào chuyện gia nhập nhóm nhạc của mình. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, việc kinh doanh quần áo của Vân (Thuỳ Dương) và Đức (Thừa Tuấn Anh) không chỉ không tốt lên, mà lại còn gặp điều xui xẻo hơn nữa. Lô hàng mới về bị ngấm nước mưa và mốc toàn bộ. Cặp đôi mới được bố của Vân góp vốn đầu tư nhưng dường như số vốn đó đã dùng hết vào lô hàng lần này.

tập 12 &quot;Gia đình trái dấu&quot; - Ảnh 3.

Việc làm ăn của Đức cũng không gặp thuận lợi bởi lô hàng bị hỏng do ngấm nước. Ảnh VTV

Tập 12 phim "Gia đình trái dấu" phát sóng lúc 20h ngày 24/12 trên kênh VTV3.

Top