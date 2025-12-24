Mới nhất
Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam tin tưởng Khắc vì có quan hệ tốt với thanh tra tỉnh

Thứ tư, 13:00 24/12/2025 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXH - Trong tập 38 phim "Lằn ranh", Thiệu đánh giá Khắc dễ hỏng việc trong khi Trinh vẫn tin tưởng cho rằng anh ta phù hợp nhất trong việc lo lót với bên thanh tra.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 38 phim "Lằn ranh", Thiệu nhắc nhở Trinh dạo gần đây phó thác cho Khắc làm nhiều việc quan trọng nhưng tinh thần của Khắc thì đang không vững.

"Em đẩy mọi giao dịch cho thằng Khắc và thời gian gần đây, thằng này đang có vấn đề. Đành rằng nó sốc vì chuyện cái ghế nhưng anh thấy nó càng ngày càng nhu nhược, có vẻ muốn buông xuôi đấy. Thần kinh mà yếu như thế thì dễ hỏng việc" - Thiệu nói.

Lằn ranh - Tập 38: Thiệu nhắc nhở Trinh chấn chỉnh thái độ của Khắc - Ảnh 2.

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam giải thích với Thiệu về việc vẫn còn tin tưởng Khắc. Ảnh VTV

Trinh cũng giải thích Khắc là người phù hợp nhất cho việc tiếp xúc với thanh tra, bởi cơ quan thanh tra sẽ không làm việc cùng doanh nghiệp. "Gần đây thái độ của lão Khắc cũng rất hợp tác, không kiểu khệnh khạng cửa trên như trước nữa", Trinh phân tích. 

Điều Thiệu lo lắng là Khắc đã biết quá nhiều thông tin, Khắc chính là điểm yếu nếu bị người khác khai thác. "Phải tóm chắc gáy nó, chí ít cũng phải nhắc nhở nó, dằn mặt cho nó sợ", Thiệu nhắc nhở Trinh.

Lằn ranh - Tập 38: Thiệu nhắc nhở Trinh chấn chỉnh thái độ của Khắc - Ảnh 4.

Triển đã báo cáo Chủ tịch tỉnh Thủy về việc thanh tra dự án Tập đoàn Trinh Tam. Ảnh VTV

Trong lúc đó, Chánh văn phòng ủy ban tỉnh Triển đã báo cáo Chủ tịch tỉnh Thủy về việc thanh tra dự án của Tập đoàn Trinh Tam. Lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo nhanh chóng bổ sung các hồ sơ để sớm ban hành quyết định công bố kết luận thanh tra, giải quyết sổ hồng cho người dân.

Bên cạnh đó, Triển cũng nhắc đến vấn đề Trinh Tam có đơn gửi Ủy ban muốn được nộp phạt để khắc phục phần vi phạm xây vượt tầng. Điều bất ngờ là Chủ tịch thủy Thủy lại muốn biết đánh giá của Triển về đề nghị này.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Hằng Thu đã nắm được thông tin Trần Đình - cán bộ hành chính của Viện đã nhận tiền hối lộ chạy án của Vinh. Cô ngay lập tức cử cấp dưới bí mật điều tra.

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam tin tưởng Khắc vì có quan hệ tốt với thanh tra tỉnh - Ảnh 3.

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Hằng Thu nắm được thông tin cán bộ của Viện nhận tiền hối lộ chạy án. Ảnh VTV

Theo báo cáo của cấp dưới, ngay sau khi nhận được thông tin, người này đã báo cáo Viện Trưởng và Chánh thanh tra Viện xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời kiểm tra công tác phát hành văn bản của văn phòng. Hiện tại, Đình vẫn đang làm việc tại phòng hành chính. 

Đối với vụ việc này, Hằng Thu nhận định cần tiếp tục rà soát công tác bảo mật văn bản. Trong quá trình điều tra vụ án đánh bạc, có thể thông tin đã bị rò rỉ thông qua Trần Đình, vì thế Viên mới có thể trốn trong thời gian dài như vậy.

Thiệu nhắc nhở Trinh chấn chỉnh thái độ của Khắc - Ảnh 4.

Tập đoàn Trinh Tam đã gửi chiếc thùng xốp chứa nhiều tiền cho Nguyệt để hối lộ. Ảnh VTV

Một người giao hàng đã mang chiếc thùng xốp tới giao cho Nguyệt. Bề ngoài, đây là một chiếc thùng đựng hoa quả rất thông dụng. Tuy nhiên, đây chính là chiếc thùng chứa số tiền lớn mà Tập đoàn Trinh Tam gửi cho Nguyệt. Cuối cùng, Nguyệt đã hạ quyết tâm nhận tiền hối lộ để xử lý việc thanh tra giúp cho Trinh Tam, cũng là vì con gái đang chữa bệnh nặng.

Tập 38 phim "Lằn ranh" phát sóng vào lúc 21h ngày 24/12 trên VTV1.

Khắc nhận số tiền "khủng" để chuẩn bị hối lộ thanh tra NguyệtKhắc nhận số tiền 'khủng' để chuẩn bị hối lộ thanh tra Nguyệt

GĐXH - Trong tập 37 "Lằn ranh", Khắc đã nhận số tiền lớn để chuyển đến Nguyệt, sau đó một bản dự thảo báo cáo sơ bộ kết quả thanh tra về Tập đoàn Trinh Tam được Nguyệt đưa ra.

Điều bất ngờ về nữ chủ tịch tập đoàn xinh đẹp đang gây tranh cãi trong phim "Lằn ranh"Điều bất ngờ về nữ chủ tịch tập đoàn xinh đẹp đang gây tranh cãi trong phim 'Lằn ranh'

GĐXH - Diễn viên Huyền Trang gây ấn tượng mạnh tới khán giả khi hóa thân xuất sắc vào vai nữ doanh nhân Đào Mỹ Trinh trong bộ phim "Lằn ranh".


Tin liên quan

Khắc nhận số tiền 'khủng' để chuẩn bị hối lộ thanh tra Nguyệt

Khắc nhận số tiền 'khủng' để chuẩn bị hối lộ thanh tra Nguyệt

Bố ông Phi sốc nặng khi biết con trai túng thiếu phải bán nhà

Bố ông Phi sốc nặng khi biết con trai túng thiếu phải bán nhà

Vinh giấu tang vật ở nhà của Khắc

Vinh giấu tang vật ở nhà của Khắc

Thanh tra Nguyệt quyết 'làm liều' để có tiền cứu con gái

Thanh tra Nguyệt quyết 'làm liều' để có tiền cứu con gái

Ngày 21/12, phim 'Mưa đỏ' được phát sóng trên VTV3 và VTV8

Ngày 21/12, phim 'Mưa đỏ' được phát sóng trên VTV3 và VTV8

Cùng chuyên mục

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) nhận cú sốc trong ngày khai trương phòng tập

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) nhận cú sốc trong ngày khai trương phòng tập

Xem - nghe - đọc - 28 phút trước

GĐXH - Trong tập 12 "Gia đình trái dấu", bà Ánh được gia đình ủng hộ mở phòng tập khiêu vũ, nhưng ngay ngày khai trương bà đã phải nhận cú sốc.

Sau khi chép phạt 4 tờ A4, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) được vợ tha lỗi vụ đi karaoke 'ôm'

Sau khi chép phạt 4 tờ A4, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) được vợ tha lỗi vụ đi karaoke 'ôm'

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Được con gái tư vấn, ông Phi đã chép phạt 4 tờ A4 xin lỗi vợ và được tha thứ sau vụ việc đi hát karaoke "ôm".

Khắc nhận số tiền 'khủng' để chuẩn bị hối lộ thanh tra Nguyệt

Khắc nhận số tiền 'khủng' để chuẩn bị hối lộ thanh tra Nguyệt

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Trong tập 37 "Lằn ranh", Khắc đã nhận số tiền lớn để chuyển đến Nguyệt, sau đó một bản dự thảo báo cáo sơ bộ kết quả thanh tra về Tập đoàn Trinh Tam được Nguyệt đưa ra.

'Chuyện để dành' của Mỹ Tâm vươn lên Top 1 YouTube Trending sau 4 ngày ra mắt

'Chuyện để dành' của Mỹ Tâm vươn lên Top 1 YouTube Trending sau 4 ngày ra mắt

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ sau 4 ngày chính thức phát hành, ca khúc "Chuyện để dành" do chính Mỹ Tâm sáng tác và thể hiện đã vươn lên vị trí Top 1 bảng xếp hạng YouTube Trending tại Việt Nam.

Bố ông Phi sốc nặng khi biết con trai túng thiếu phải bán nhà

Bố ông Phi sốc nặng khi biết con trai túng thiếu phải bán nhà

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - Trong tập 11 "Gia đình trái dấu", bố và em trai lên nhà mới của ông Phi và rất sốc khi biết sự thật.

Vinh giấu tang vật ở nhà của Khắc

Vinh giấu tang vật ở nhà của Khắc

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Khắc được cơ quan điều tra yêu cầu trở về nhà riêng khẩn cấp để phục vụ điều tra và bất ngờ khi thấy Vinh được áp tải về nhà mình.

Phương Thanh bị 'bắt vía' khi hát về tình mẫu tử có ca từ gây ám ảnh

Phương Thanh bị 'bắt vía' khi hát về tình mẫu tử có ca từ gây ám ảnh

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thanh mới đây đã nhận hát OST cho bộ phim tâm linh "Nhà hai chủ", điều khiến chị bị "bắt vía" là bài hát có ca từ gây ám ảnh.

Thanh tra Nguyệt quyết 'làm liều' để có tiền cứu con gái

Thanh tra Nguyệt quyết 'làm liều' để có tiền cứu con gái

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 36 phim "Lằn ranh", cần khoản tiền lớn để điều trị bệnh cho con nên Nguyệt quyết định hợp tác với Khắc.

4 người đặc biệt được Đức Phúc nhắc đến trong 'Quán quân Quốc tế đến từ Việt Nam'

4 người đặc biệt được Đức Phúc nhắc đến trong 'Quán quân Quốc tế đến từ Việt Nam'

Giải trí - 2 ngày trước

GĐXH - Đức Phúc gửi lời tri ân đặc biệt đến bố mẹ và 2 người thầy là Mỹ Tâm và Hồ Hoài Anh trong phim tài liệu "Quán quân Quốc tế đến từ Việt Nam".

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) nổi điên vì chồng đi karaoke 'tay vịn'

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) nổi điên vì chồng đi karaoke 'tay vịn'

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Trong tập 10 "Gia đình trái dấu", bà Ánh tức giận khi biết chồng đi karaoke "ôm" mặc cho ông Phi cố gắng giải thích.

Xem nhiều

Tin vui tới hàng triệu khán giả: Tối nay, phim 'Mưa đỏ' phát sóng trên VTV3 và VTV8

Tin vui tới hàng triệu khán giả: Tối nay, phim 'Mưa đỏ' phát sóng trên VTV3 và VTV8

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Phim điện ảnh có doanh thu phòng vé cao nhất lịch sử "Mưa đỏ" sẽ được phát sóng trên VTV3 và VTV8 ngày 21/12, nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

4 người đặc biệt được Đức Phúc nhắc đến trong 'Quán quân Quốc tế đến từ Việt Nam'

4 người đặc biệt được Đức Phúc nhắc đến trong 'Quán quân Quốc tế đến từ Việt Nam'

Giải trí
Hiếu sốc khi bị Tú chặn số nhưng lại càng thêm quyết tâm theo đuổi

Hiếu sốc khi bị Tú chặn số nhưng lại càng thêm quyết tâm theo đuổi

Xem - nghe - đọc
Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) nổi điên vì chồng đi karaoke 'tay vịn'

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) nổi điên vì chồng đi karaoke 'tay vịn'

Xem - nghe - đọc
Vinh giấu tang vật ở nhà của Khắc

Vinh giấu tang vật ở nhà của Khắc

Xem - nghe - đọc

