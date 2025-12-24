Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam tin tưởng Khắc vì có quan hệ tốt với thanh tra tỉnh
GĐXH - Trong tập 38 phim "Lằn ranh", Thiệu đánh giá Khắc dễ hỏng việc trong khi Trinh vẫn tin tưởng cho rằng anh ta phù hợp nhất trong việc lo lót với bên thanh tra.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 38 phim "Lằn ranh", Thiệu nhắc nhở Trinh dạo gần đây phó thác cho Khắc làm nhiều việc quan trọng nhưng tinh thần của Khắc thì đang không vững.
"Em đẩy mọi giao dịch cho thằng Khắc và thời gian gần đây, thằng này đang có vấn đề. Đành rằng nó sốc vì chuyện cái ghế nhưng anh thấy nó càng ngày càng nhu nhược, có vẻ muốn buông xuôi đấy. Thần kinh mà yếu như thế thì dễ hỏng việc" - Thiệu nói.
Trinh cũng giải thích Khắc là người phù hợp nhất cho việc tiếp xúc với thanh tra, bởi cơ quan thanh tra sẽ không làm việc cùng doanh nghiệp. "Gần đây thái độ của lão Khắc cũng rất hợp tác, không kiểu khệnh khạng cửa trên như trước nữa", Trinh phân tích.
Điều Thiệu lo lắng là Khắc đã biết quá nhiều thông tin, Khắc chính là điểm yếu nếu bị người khác khai thác. "Phải tóm chắc gáy nó, chí ít cũng phải nhắc nhở nó, dằn mặt cho nó sợ", Thiệu nhắc nhở Trinh.
Trong lúc đó, Chánh văn phòng ủy ban tỉnh Triển đã báo cáo Chủ tịch tỉnh Thủy về việc thanh tra dự án của Tập đoàn Trinh Tam. Lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo nhanh chóng bổ sung các hồ sơ để sớm ban hành quyết định công bố kết luận thanh tra, giải quyết sổ hồng cho người dân.
Bên cạnh đó, Triển cũng nhắc đến vấn đề Trinh Tam có đơn gửi Ủy ban muốn được nộp phạt để khắc phục phần vi phạm xây vượt tầng. Điều bất ngờ là Chủ tịch thủy Thủy lại muốn biết đánh giá của Triển về đề nghị này.
Ở diễn biến khác trong tập phim, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Hằng Thu đã nắm được thông tin Trần Đình - cán bộ hành chính của Viện đã nhận tiền hối lộ chạy án của Vinh. Cô ngay lập tức cử cấp dưới bí mật điều tra.
Theo báo cáo của cấp dưới, ngay sau khi nhận được thông tin, người này đã báo cáo Viện Trưởng và Chánh thanh tra Viện xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời kiểm tra công tác phát hành văn bản của văn phòng. Hiện tại, Đình vẫn đang làm việc tại phòng hành chính.
Đối với vụ việc này, Hằng Thu nhận định cần tiếp tục rà soát công tác bảo mật văn bản. Trong quá trình điều tra vụ án đánh bạc, có thể thông tin đã bị rò rỉ thông qua Trần Đình, vì thế Viên mới có thể trốn trong thời gian dài như vậy.
Một người giao hàng đã mang chiếc thùng xốp tới giao cho Nguyệt. Bề ngoài, đây là một chiếc thùng đựng hoa quả rất thông dụng. Tuy nhiên, đây chính là chiếc thùng chứa số tiền lớn mà Tập đoàn Trinh Tam gửi cho Nguyệt. Cuối cùng, Nguyệt đã hạ quyết tâm nhận tiền hối lộ để xử lý việc thanh tra giúp cho Trinh Tam, cũng là vì con gái đang chữa bệnh nặng.
Tập 38 phim "Lằn ranh" phát sóng vào lúc 21h ngày 24/12 trên VTV1.
Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) nhận cú sốc trong ngày khai trương phòng tậpXem - nghe - đọc - 28 phút trước
GĐXH - Trong tập 12 "Gia đình trái dấu", bà Ánh được gia đình ủng hộ mở phòng tập khiêu vũ, nhưng ngay ngày khai trương bà đã phải nhận cú sốc.
Sau khi chép phạt 4 tờ A4, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) được vợ tha lỗi vụ đi karaoke 'ôm'Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Được con gái tư vấn, ông Phi đã chép phạt 4 tờ A4 xin lỗi vợ và được tha thứ sau vụ việc đi hát karaoke "ôm".
Khắc nhận số tiền 'khủng' để chuẩn bị hối lộ thanh tra NguyệtXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Trong tập 37 "Lằn ranh", Khắc đã nhận số tiền lớn để chuyển đến Nguyệt, sau đó một bản dự thảo báo cáo sơ bộ kết quả thanh tra về Tập đoàn Trinh Tam được Nguyệt đưa ra.
'Chuyện để dành' của Mỹ Tâm vươn lên Top 1 YouTube Trending sau 4 ngày ra mắtXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Chỉ sau 4 ngày chính thức phát hành, ca khúc "Chuyện để dành" do chính Mỹ Tâm sáng tác và thể hiện đã vươn lên vị trí Top 1 bảng xếp hạng YouTube Trending tại Việt Nam.
Bố ông Phi sốc nặng khi biết con trai túng thiếu phải bán nhàXem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Trong tập 11 "Gia đình trái dấu", bố và em trai lên nhà mới của ông Phi và rất sốc khi biết sự thật.
Vinh giấu tang vật ở nhà của KhắcXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Khắc được cơ quan điều tra yêu cầu trở về nhà riêng khẩn cấp để phục vụ điều tra và bất ngờ khi thấy Vinh được áp tải về nhà mình.
Phương Thanh bị 'bắt vía' khi hát về tình mẫu tử có ca từ gây ám ảnhXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Phương Thanh mới đây đã nhận hát OST cho bộ phim tâm linh "Nhà hai chủ", điều khiến chị bị "bắt vía" là bài hát có ca từ gây ám ảnh.
Thanh tra Nguyệt quyết 'làm liều' để có tiền cứu con gáiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 36 phim "Lằn ranh", cần khoản tiền lớn để điều trị bệnh cho con nên Nguyệt quyết định hợp tác với Khắc.
4 người đặc biệt được Đức Phúc nhắc đến trong 'Quán quân Quốc tế đến từ Việt Nam'Giải trí - 2 ngày trước
GĐXH - Đức Phúc gửi lời tri ân đặc biệt đến bố mẹ và 2 người thầy là Mỹ Tâm và Hồ Hoài Anh trong phim tài liệu "Quán quân Quốc tế đến từ Việt Nam".
Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) nổi điên vì chồng đi karaoke 'tay vịn'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 10 "Gia đình trái dấu", bà Ánh tức giận khi biết chồng đi karaoke "ôm" mặc cho ông Phi cố gắng giải thích.
Tin vui tới hàng triệu khán giả: Tối nay, phim 'Mưa đỏ' phát sóng trên VTV3 và VTV8Xem - nghe - đọc
GĐXH - Phim điện ảnh có doanh thu phòng vé cao nhất lịch sử "Mưa đỏ" sẽ được phát sóng trên VTV3 và VTV8 ngày 21/12, nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.