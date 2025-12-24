Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam tin tưởng Khắc vì có quan hệ tốt với thanh tra tỉnh

Trong trích đoạn giới thiệu tập 38 phim "Lằn ranh", Thiệu nhắc nhở Trinh dạo gần đây phó thác cho Khắc làm nhiều việc quan trọng nhưng tinh thần của Khắc thì đang không vững.

"Em đẩy mọi giao dịch cho thằng Khắc và thời gian gần đây, thằng này đang có vấn đề. Đành rằng nó sốc vì chuyện cái ghế nhưng anh thấy nó càng ngày càng nhu nhược, có vẻ muốn buông xuôi đấy. Thần kinh mà yếu như thế thì dễ hỏng việc" - Thiệu nói.

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam giải thích với Thiệu về việc vẫn còn tin tưởng Khắc. Ảnh VTV

Trinh cũng giải thích Khắc là người phù hợp nhất cho việc tiếp xúc với thanh tra, bởi cơ quan thanh tra sẽ không làm việc cùng doanh nghiệp. "Gần đây thái độ của lão Khắc cũng rất hợp tác, không kiểu khệnh khạng cửa trên như trước nữa", Trinh phân tích.

Điều Thiệu lo lắng là Khắc đã biết quá nhiều thông tin, Khắc chính là điểm yếu nếu bị người khác khai thác. "Phải tóm chắc gáy nó, chí ít cũng phải nhắc nhở nó, dằn mặt cho nó sợ", Thiệu nhắc nhở Trinh.

Triển đã báo cáo Chủ tịch tỉnh Thủy về việc thanh tra dự án Tập đoàn Trinh Tam. Ảnh VTV

Trong lúc đó, Chánh văn phòng ủy ban tỉnh Triển đã báo cáo Chủ tịch tỉnh Thủy về việc thanh tra dự án của Tập đoàn Trinh Tam. Lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo nhanh chóng bổ sung các hồ sơ để sớm ban hành quyết định công bố kết luận thanh tra, giải quyết sổ hồng cho người dân.

Bên cạnh đó, Triển cũng nhắc đến vấn đề Trinh Tam có đơn gửi Ủy ban muốn được nộp phạt để khắc phục phần vi phạm xây vượt tầng. Điều bất ngờ là Chủ tịch thủy Thủy lại muốn biết đánh giá của Triển về đề nghị này.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Hằng Thu đã nắm được thông tin Trần Đình - cán bộ hành chính của Viện đã nhận tiền hối lộ chạy án của Vinh. Cô ngay lập tức cử cấp dưới bí mật điều tra.

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Hằng Thu nắm được thông tin cán bộ của Viện nhận tiền hối lộ chạy án. Ảnh VTV

Theo báo cáo của cấp dưới, ngay sau khi nhận được thông tin, người này đã báo cáo Viện Trưởng và Chánh thanh tra Viện xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời kiểm tra công tác phát hành văn bản của văn phòng. Hiện tại, Đình vẫn đang làm việc tại phòng hành chính.

Đối với vụ việc này, Hằng Thu nhận định cần tiếp tục rà soát công tác bảo mật văn bản. Trong quá trình điều tra vụ án đánh bạc, có thể thông tin đã bị rò rỉ thông qua Trần Đình, vì thế Viên mới có thể trốn trong thời gian dài như vậy.

Tập đoàn Trinh Tam đã gửi chiếc thùng xốp chứa nhiều tiền cho Nguyệt để hối lộ. Ảnh VTV

Một người giao hàng đã mang chiếc thùng xốp tới giao cho Nguyệt. Bề ngoài, đây là một chiếc thùng đựng hoa quả rất thông dụng. Tuy nhiên, đây chính là chiếc thùng chứa số tiền lớn mà Tập đoàn Trinh Tam gửi cho Nguyệt. Cuối cùng, Nguyệt đã hạ quyết tâm nhận tiền hối lộ để xử lý việc thanh tra giúp cho Trinh Tam, cũng là vì con gái đang chữa bệnh nặng.

Tập 38 phim "Lằn ranh" phát sóng vào lúc 21h ngày 24/12 trên VTV1.

