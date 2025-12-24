Sau khi chép phạt 4 tờ A4, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) được vợ tha lỗi vụ đi karaoke 'ôm'
GĐXH - Được con gái tư vấn, ông Phi đã chép phạt 4 tờ A4 xin lỗi vợ và được tha thứ sau vụ việc đi hát karaoke "ôm".
Trong tập 11 "Gia đình trái dấu" đã được phát sóng, nghe dân làng đồn ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) mất việc, bán nhà, bố và em trai của ông Phi tức tốc từ quê lên thành phố để xác minh tin đồn. Khi chính miệng ông Phi thừa nhận tin đồn đó là sự thật, cụ Long (NSND Quốc Trị) - bố của ông Phi trách con trai không báo tin bị mất việc, nghỉ hưu non và phải bán nhà.
Ông Phi thú nhận với bố rằng kinh tế gia đình không dư dả như bố nghĩ. Tiền gửi về cho bố và em trai sinh hoạt thì không vấn đề gì, nhưng tiền gửi góp họ thì ông phải gồng gánh. "Bố không biết thời gian qua, con và vợ con phải trải qua những gì đâu" - ông Phi nói.
Bố của ông Phi cảm thấy sốc khi biết con trai bán nhà, cuộc sống hiện khó khăn. Ảnh VTV
Đến bữa cơm, Hoàng (Việt Bắc) - em trai ông Phi liên tục nói mỉa chị dâu. Ngược lại, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) cũng không ưa gì cậu em chồng này nên cũng đáp trả không thiếu câu nào. Cụ Long khiến cả nhà xúc động khi xin lỗi con dâu vì xưa nay ông cứ nghĩ con trai làm ăn dư dả nên đã đóng góp họ có "hơi nhiệt tình". Nghe vậy, cả con dâu và cháu nội đồng loạt trách cụ Long vì sĩ diện đã góp họ nhiều.
Lúc này, cụ Long mới giải thích cho con cháu hiểu. Ngày xưa, khi ông Phi đỗ đại học, nhờ họ gom góp mỗi người một ít thì ông Phi mới có tiền trang trải học phí năm đầu tiên. Bởi vậy, bây giờ cụ Long chi cho việc họ là để trả ơn, chứ không phải khoe khoang. Đức (Thừa Tuấn Anh) nghe vậy, đã hiểu chuyện và xin lỗi ông nội. Cụ Long khẳng định, nếu biết hoàn cảnh gia đình con trai khó khăn như thế thì cụ cũng không để cho con phải gồng mình để có tiền gửi về như vậy.
Chuyện về clip của ông Phi đi hát karaoke "ôm" đã lan đến cơ quan của bà Ánh. Điều này khiến bà lo lắng sếp sẽ cắt vị trí biên đạo vở diễn quan trọng của mình. Tuy nhiên, trái với sự lo lắng của bà Ánh, sếp không chỉ không cắt vị trí của bà Ánh, mà còn khẳng định việc làm của ông Phi không liên quan gì đến vợ. Sếp cũng động viên bà Ánh cố gắng thoát khỏi vùng an toàn mà chồng đã xây cho bao năm nay. Sếp dự kiến sẽ mang vở diễn lần này đi dự thi liên hoan toàn quốc.
Bà Ánh vẫn giận ông Phi và chưa thèm nói chuyện với chồng. Ông Phi không biết làm thế nào nên gọi cho con gái để "hội ý". Dương mách cho bố cách viết 4 tờ A4 chép phạt. Ông Phi làm đúng theo tư vấn của con gái. Bà Ánh về thấy những tờ kiểm điểm của chồng trên mặt bàn, vừa đọc vừa tủm tỉm cười. Ông Phi làm lành với vợ và được bà Ánh tha thứ.
Tối đó, nghe tiếng đàn của con gái, bà Ánh rủ chồng khiêu vũ. Từ đây, bà nảy ra ý tưởng mở một lớp khiêu vũ cho các chị em ở khu vực này. Ngay sáng hôm sau, ông Phi dẫn hai con đi khảo sát tìm địa điểm cho vợ mở lớp. Vậy là ý tưởng mở lớp khiêu vũ của bà Ánh được chồng con ủng hộ nhiệt tình, khiến bà rất vui và hạnh phúc.
Ông Thăng (NSƯT Tiến Minh) gọi con gái và con rể tương lai về nhà ăn cơm, đồng thời để thông báo tin quan trọng đó là bố mẹ Đức đã trả lại số tiền vay lần trước. Ông Thăng muốn cho Vân (Thuỳ Dương), Đức số tiền này để lấy vốn làm ăn tiếp, nhưng cả hai nhất định từ chối. Ông Thăng đành đề nghị coi như số tiền này là ông góp vốn cổ phần vào việc bán quần áo online của Vân, Đức. Cuối cùng, Vân nhận với điều kiện lãi sẽ chia bố 2, hai con 1.
Nhân đây, ông Thăng hỏi Vân về chuyện cô bạn thất tình mà gần đây Vân phải tới đó ngủ lại vài ngày để an ủi bạn. Vân liền đá chân Đức, để cả hai phối hợp nói dối bố cho ăn ý. Sự thật là Vân không đến nhà cô bạn nào cả, mà là đến kho ngủ với Đức.
