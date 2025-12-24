Khắc nhận số tiền 'khủng' để chuẩn bị hối lộ thanh tra Nguyệt
GĐXH - Trong tập 37 "Lằn ranh", Khắc đã nhận số tiền lớn để chuyển đến Nguyệt, sau đó một bản dự thảo báo cáo sơ bộ kết quả thanh tra về Tập đoàn Trinh Tam được Nguyệt đưa ra.
Trong tập 37 "Lằn ranh" đã được phát sóng, Vinh bị cơ quan kiểm sát phúc tra nhưng anh ta vẫn cố tình che giấu, tỏ ra lúng túng trước các câu hỏi của kiểm sát viên. Hương đã cảnh cáo Vinh tội đánh bạc có thể được giảm án tùy vào mức độ, nhưng tội liên quan đến xúi giục, bức tử, thủ tiêu nhân chứng thì không có châm chước giảm án. Nếu Vinh còn cố tình che giấu thì chính anh đang tự dồn mình vào vòng lao lý rất lâu.
Trước đó, Đức đã gặp Vinh trước khi chết. Đức thể hiện thái độ lo sợ sẽ bị giết. Vinh cũng khuyên bạn đi trốn nhưng Đức không làm theo. Anh ta đã gửi cho Vinh chiếc điện thoại được coi là “món đồ giữ mạng”, đồng thời muốn bạn để ý gia đình nếu mình gặp chuyện.
Hương và cảnh sát điều tra vụ án đã tìm ra một manh mối mới liên quan đến Vinh. Cô đã báo cáo với lãnh đạo để đưa ra phương án cho buổi phúc tra tiếp theo. Hương cũng “đánh đòn tâm lý” với Vinh để thuyết phục Vinh khai ra sự thật. Vinh cũng cho biết bản thân đã quá mệt mỏi.
Manh mối mới mà Hương tìm ra là một trong số các lá đơn tố cáo của doanh nghiệp gửi lên công an tỉnh. Nội dung lá đơn tố cáo Vinh lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản phục vụ cho việc đánh bạc. Cơ quan điều tra đã xác nhận các chứng cứ trong đơn phù hợp với thực tế. Thứ Vinh yêu cầu không phải là tiền mặt mà là vật liệu xây dựng, trong khi bản thân gia đình Vinh không có nhu cầu sửa chữa.
Cuối cùng, Vinh hiểu mình không thể giữ im lặng. Anh ta khai nhận việc nhờ Đình chạy án. Ngay lập tức, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Hằng Thu đã yêu cầu cấp dưới nhanh chóng điều tra và xử lý nội dung quan trọng bất ngờ phát sinh này.
Hương đã cho Vinh nghe đoạn ghi âm lời bộc bạch của cha mình, thuyết phục Vinh nên thành khẩn để sớm có ngày về lại với gia đình. Vinh cuối cùng đã khai ra thông tin giấu chiếc điện thoại của Đức tại nhà Khắc. Điều Vinh muốn là được cơ quan điều tra bảo đảm an toàn tại trại giam vì chiếc điện thoại chính là lý do anh ta giữ được tính mạng cho đến lúc này. Khi chiếc điện thoại vào tay công an, Vinh sợ mình sẽ bị thủ tiêu. Tang vật quan trọng này cũng được Vinh bảo vệ kỹ lưỡng khi giấu ở nhà Khắc.
Vinh đã cất giấu chiếc điện thoại liên quan tới vụ án ở nơi bất ngờ đó là nhà của Khắc. Ảnh VTV
Khi biết Vinh giấu tang vật vụ án ở nhà mình, Khắc đã vô cùng bất ngờ. Khắc không ngờ rằng Vinh vẫn còn mang đến rắc rối cho mình. Người tìm đến Khắc đầu tiên chính là Thiệu. Hắn ta muốn biết lý do công an đưa Vinh đến nhà Khắc nhưng Khắc chỉ nói việc công an muốn anh ta hợp tác điều tra nhưng hoàn toàn không nhắc gì tới chiếc điện thoại.
Ở diễn biến khác trong phim, Trinh đã chuẩn bị một hộp xốp lớn chứa tiền để mang tới cho Nguyệt. Người được giao nhiệm vụ này là Thủy. Khắc đã nhận tiền từ Thủy để chuyển đến cho Phó Chánh thanh tra Nguyệt.
Nguyệt đã báo cáo lãnh đạo bản báo cáo sơ bộ, nói cần sớm đưa ra kết luận và các vấn đề tồn tại cô sẽ sớm tiến hành, sau đó đưa vào kết luận cuối. Chánh thanh tra đã thắc mắc về nội dung có trong bản báo cáo sơ bộ như chỉ định thầu, định giá đất lại chưa được báo cáo. Nguyệt lúng túng giải thích về việc chỉ đạo giải quyết sổ hồng cho cư dân Trinh Tam. Cô cũng nhận định dự án này có nhiều vấn đề.
Lãnh đạo của Nguyệt cũng nhận ra thái độ của Nguyệt hơi khác với cô mọi khi. “Bản dự thảo này phải nói là rất đẹp” - Chánh thanh tra Tú nói với Nguyệt.
