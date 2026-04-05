Ba hoa hậu Lương Thùy Linh, Tiểu Vy, Thanh Thuỷ làm điều ý nghĩa trong Ngày Sức khoẻ toàn dân

Chủ nhật, 15:54 05/04/2026 | Giải trí
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ba hoa hậu Lương Thùy Linh, Trần Tiểu Vy, Huỳnh Thị Thanh Thủy gây chú ý tại công viên Thống Nhất sáng 5/4 khi tham gia Lễ mít tinh phát động Ngày Sức khoẻ toàn dân.

Hoa hậu Lương Thùy Linh, Trần Tiểu Vy gây chú ý khi có mặt tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) hưởng ứng Lễ mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân (7/4) với chủ đề "Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”.

Trần Tiểu Vy bày tỏ: "Một buổi sáng ý nghĩa để cùng lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống tích cực và quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe cộng đồng. Hy vọng được gặp thật nhiều năng lượng tích cực từ mọi người tại Hà Nội".

Có mặt cùng 2 đàn chị tại sự kiện, Hoa hậu Thanh Thủy chia sẻ: "Sức khỏe luôn là vốn quý nhất, có sức khỏe là có tất cả mọi người nhỉ?... Mang thông điệp "Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh", đây là một sự kiện vô cùng thiết thực để nhắc nhở mỗi chúng ta ý thức hơn trong việc bảo vệ nền tảng sức khỏe của chính mình".

Hơn 10.000 người dân tham gia hưởng ứng Ngày Sức khoẻ toàn dân sáng 5/4 tại công viên Thống Nhất.

Các người đẹp lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống tích cực đến cộng đồng, vận động người dân thay đổi hành vi theo hướng sống lành mạnh, tăng cường rèn luyện thể chất, chủ động phòng bệnh.

Dù cuộc sống bận rộn, nhiều áp lực nhưng mỗi người hãy dành thời gian, quan tâm nhiều hơn cho việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của chính mình, trang bị kiến thức, chủ động phòng bệnh. Một cơ thể khỏe mạnh là lá chắn vững chắc nhất trước mọi bệnh tật là thông điệp sự kiện muốn truyền tải.

 

