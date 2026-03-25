Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Hoa hậu Lương Thùy Linh tiếp tục gây chú ý khi làm MC song ngữ

Thứ tư, 14:59 25/03/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lương Thùy Linh tiếp tục ghi điểm với khi diện tà áo dài và khả năng ngoại ngữ khi đảm nhận vai trò MC song ngữ tại một hội nghị cấp cao mới đây.

Mới đây, Hội nghị cấp cao Vương quốc Anh - Việt Nam về Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) 2026 đã diễn ra trong không khí trang trọng, quy tụ các nhà lãnh đạo cấp cao, chuyên gia, cùng đại diện doanh nghiệp hàng đầu hai quốc gia. Hoa hậu Lương Thùy Linh một lần nữa lại được Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Anh tại Việt Nam tin tưởng "chọn mặt gửi vàng" làm MC sự kiện cấp cao nhất trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa hai nước.

Xuất hiện giữa không gian hội nghị quy tụ đông đảo bạn bè quốc tế, Lương Thùy Linh tiếp tục lựa chọn áo dài truyền thống làm trang phục cho sự kiện lần này. Với phong thái tự tin, khả năng dẫn song ngữ lưu loát, người đẹp gốc Cao Bằng đã dẫn dắt trọn vẹn các phiên thảo luận chuyên sâu về ngành dịch vụ tài chính – lĩnh vực được xem là động lực then chốt cho sự phát triển bền vững trong quan hệ hợp tác Việt Nam – Anh.

Lương thùy Linh tỏa sáng với vai trò MC song ngữ tại Hội nghị 2026 - Ảnh 1.

Lương Thùy Linh tiếp tục được Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Anh tại Việt Nam tin tưởng giao vai trò dẫn dắt một trong những sự kiện cấp cao nhất trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa hai nước.

"Tôi thật vinh dự khi được tiếp tục đồng hành cùng Tổng lãnh sự quán và Đại sứ quán Vương quốc Anh trong vai trò MC tại Hội nghị cấp cao về phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế 2026

Với tôi, mỗi lần được làm cầu nối ngôn ngữ tại các sự kiện của UK in Vietnam là một lần được học hỏi về sự chuyên nghiệp và tầm nhìn chiến lược. Sự gắn bó này không chỉ là công việc, mà là niềm tự hào khi được góp một phần nhỏ bé vào việc thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước", nàng hậu bày tỏ.

Trước đó, trong năm 2025, Lương Thùy Linh có 2 lần được Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Anh tại Việt Nam giao trọng trách dẫn dắt Hội nghị cấp cao.

Lương thùy Linh tỏa sáng với vai trò MC song ngữ tại Hội nghị 2026 - Ảnh 2.

Lương Thùy Linh lựa chọn tà áo dài Việt Nam - một hình ảnh vừa nền nã vừa tự hào, thể hiện nét đẹp văn hóa Việt Nam giữa diễn đàn quốc tế.

Không chỉ ghi dấu ở các diễn đàn ngoại giao, Lương Thùy Linh còn chứng minh khả năng dẫn dắt đa dạng của mình qua hàng loạt chương trình quy mô lớn trong nước và quốc tế như: Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng, 28th Asian Television Awards và WeChoice Awards hai năm liên tiếp. Mỗi lần xuất hiện, cô đều mang đến phong thái chuẩn mực, khả năng làm chủ sân khấu và sự truyền tải cảm xúc một cách tự nhiên, thông minh.

Song song với vai trò MC, Lương Thùy Linh hiện đang đảm nhận vị trí giám khảo một số phần thi phụ của Miss World Vietnam 2025; cùng với đó là nhiều dự án, series cá nhân dấu ấn như: "Xinh-Đờ-Rê-Linh" – series mang màu sắc giải trí – đời thường – tính nhân văn, nơi cô hóa thân thành "cô giúp việc quốc dân" và lan tỏa tinh thần yêu nhà, yêu cuộc sống.

Lương thùy Linh tỏa sáng với vai trò MC song ngữ tại Hội nghị 2026 - Ảnh 3.

"Mỗi sự kiện đều là một cơ hội quý để học hỏi, để trưởng thành hơn và để được đại diện cho hình ảnh người trẻ Việt Nam trong không gian đối thoại quốc tế", Lương Thùy Linh chia sẻ.


 

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Lương Thùy Linh tiếp tục gây chú ý khi làm MC song ngữ

Lương Thùy Linh tiếp tục gây chú ý khi làm MC song ngữ

Cùng chuyên mục

Bị cấm cản yêu đương, 'thiếu gia' bỏ nhà để níu kéo bạn gái

Bị cấm cản yêu đương, 'thiếu gia' bỏ nhà để níu kéo bạn gái

Xem - nghe - đọc - 4 phút trước

GĐXH - Sau trận cãi vã với mẹ, Quân bỏ nhà ra ngoài sống để có cơ hội gần Thương và chứng minh bản thân đã trưởng thành.

Nghẹt thở cuộc giải cứu con gái Thượng tướng trong hầm mỏ

Nghẹt thở cuộc giải cứu con gái Thượng tướng trong hầm mỏ

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Kế hoạch của Khải Phong và Phương Trang là sẽ cho sập căn cứ "tiễn" toàn bộ con tin lẫn đàn em.

Văn Mai Hương xấu hổ không dám xem lại cảnh hôn trong 'Thỏ ơi!!'

Văn Mai Hương xấu hổ không dám xem lại cảnh hôn trong 'Thỏ ơi!!'

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Văn Mai Hương lần đầu lấn sân điện ảnh với vai Hải Lan trong "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành và đã gây ấn tượng mạnh.

Con gái Thượng tướng bị bắt làm con tin

Con gái Thượng tướng bị bắt làm con tin

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Phương Trang vượt mặt Khải Phong ra lệnh bắt cóc Lam Anh (con gái Thượng tướng Hà Đình Quân) và những người phụ nữ khác.

Mỹ Tâm - Mai Tài Phến 'trầy trật' ra sao để tạo nên phim trăm tỷ?

Mỹ Tâm - Mai Tài Phến 'trầy trật' ra sao để tạo nên phim trăm tỷ?

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm - Mai Tài Phến với phim "Tài" đã thu về hơn 100 tỷ đồng, để có được thành công như vậy, họ và ê-kíp đã phải làm việc vất vả và nguy hiểm ra sao?

Tuổi 44 rực rỡ của Khánh Thi

Tuổi 44 rực rỡ của Khánh Thi

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Khánh Thi chụp bộ ảnh khoe hình ảnh ở tuổi 44 của mình trong những lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp. Qua những bức ảnh mới nhất của Khánh Thi, khán giả nhận ra dù ở tuổi trung niên nhưng nữ kiện tướng dance sport vẫn rất xinh đẹp.

Bắt gặp khoảnh khắc đáng yêu của cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà trên đường phố Nhật Bản

Bắt gặp khoảnh khắc đáng yêu của cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà trên đường phố Nhật Bản

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Lisa và Leon là cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà nổi tiếng trong làng giải trí bởi vẻ ngoài đáng yêu, lanh lợi. Cặp song sinh này mới đây lại gây sốt MXH khi Hồ Ngọc Hà khoe ảnh đi du lịch tại Nhật Bản.

Nguyễn Trường Giang nhận kỷ lục tiền thưởng Chương trình 'Ai là triệu phú'

Nguyễn Trường Giang nhận kỷ lục tiền thưởng Chương trình 'Ai là triệu phú'

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Người chơi Nguyễn Trường Giang đã chạm đến câu hỏi số 15 tại chương trình "Ai là triệu phú" vừa được phát sóng.

Điểm chung thú vị của hai 'diễn viên nghìn tỷ' màn ảnh Việt

Điểm chung thú vị của hai 'diễn viên nghìn tỷ' màn ảnh Việt

Câu chuyện văn hóa - 9 giờ trước

Cùng ghi danh "diễn viên nghìn tỷ" khi liên tục có những dự án trăm tỷ đồng trong vài năm liên tiếp, cả hai còn có điểm chung thú vị.

'Con rể' Thượng tướng gây chú ý

'Con rể' Thượng tướng gây chú ý

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Video Steven Nguyễn mặc quân phục đang "gây bão" mạng xã hội khi nhận về gần 2 triệu lượt xem, hàng nghìn bình luận.

Xem nhiều

Nữ diễn viên giữ chức Phó Viện trưởng làm mẹ đơn thân, ở tuổi U50 hạnh phúc bên doanh nhân giàu có

Nữ diễn viên giữ chức Phó Viện trưởng làm mẹ đơn thân, ở tuổi U50 hạnh phúc bên doanh nhân giàu có

Giải trí

GĐXH - Phi Thanh Vân nổi tiếng từ những năm 2000 với phim "Cô gái xấu xí". Hiện tại cô giữ chức Phó Viện trưởng và có bạn trai là doanh nhân giàu có.

Ngôi đền thiêng kỳ bí và những điểm mới ở Lễ hội Quan lớn Tuần Tranh

Ngôi đền thiêng kỳ bí và những điểm mới ở Lễ hội Quan lớn Tuần Tranh

Câu chuyện văn hóa
'Con rể' Thượng tướng gây chú ý

'Con rể' Thượng tướng gây chú ý

Giải trí
'Thần đồng opera' 14 tuổi: Sở hữu giọng hát hiếm có, giành loạt giải quốc tế

'Thần đồng opera' 14 tuổi: Sở hữu giọng hát hiếm có, giành loạt giải quốc tế

Câu chuyện văn hóa
Con gái Thượng tướng bị giăng bẫy

Con gái Thượng tướng bị giăng bẫy

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top