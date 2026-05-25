Doãn Hải My gây chú ý khi về quê chồng Hưng Yên

Mới đây, Doãn Hải My gây chú ý khi đăng tải hình ảnh và video cho thấy "giao diện" mới toanh khi về quê chồng ở Hưng Yên (Thái Bình cũ) vào mùa gặt.

Trong đoạn video mới được chia sẻ, khác hẳn với hình ảnh sang chảnh, lộng lẫy thường thấy, nàng tiểu thư Hà thành lần này diện đồ bộ giản dị, khoác thêm chiếc áo tối màu và đặc biệt là chiếc nón lá che cái nắng gay gắt của ngày mùa. Ngoài ra, bà xã Đoàn Văn Hậu còn đi tất lấm tấm hạt lúa vương vãi tiết lộ: "Lần đầu trũi thóc".

Sự thích thú và thần thái tràn đầy năng lượng tích cực của cô khi trải nghiệm công việc đồng áng, phụ giúp gia đình chồng phơi thóc đã nhận về "cơn mưa" lời khen. Nhiều bình luận cho rằng, chính sự tự nhiên "nhập gia tùy tục", nét tính cách dễ gần này là lý do giúp Doãn Hải My ngày càng được yêu mến sau 3 năm làm dâu Hưng Yên.

Doãn Hải My khoe: "Giao diện của tui khi ở quê" nhận được 60 nghìn lượt yêu thích từ khán giả.

"Lần đầu trũi thóc", Doãn Hải My chia sẻ.

Trước đó, dịp nghỉ lễ 30/4, Doãn Hải My cũng từng gây chú ý khi đăng tải hình ảnh cùng con trai - bé Lúa "check-in" cánh đồng lúa xanh mướt ở quê chồng.

Doãn Hải My từ lâu đã là một cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng không chỉ bởi danh hiệu Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 mà còn bởi gia thế "tiểu thư Hà thành" chính hiệu. Kể từ sau đám cưới cổ tích với Đoàn Văn Hậu, cuộc sống hôn nhân của cặp đôi trai tài gái sắc này lại càng thu hút sự chú ý. Họ đón con trai đầu lòng, bé Lúa, vào tháng 5/2024.

Đoàn Văn Hậu, sinh năm 1999, trưởng thành ở lò đào tạo Hà Nội. Anh là thành viên đội tuyển đứng thứ tư U19 châu Á 2016 để giành vé dự FIFA U20 World Cup 2017. Sau đó, dưới thời HLV Park Hang-seo, Hậu là trụ cột trong chiến tích giành Á quân U23 châu Á, thứ tư ASIAD và vô địch AFF Cup năm 2018 (nay là ASEAN Cup).

Hình ảnh gần gũi của Doãn Hải My khi về quê Hưng Yên: