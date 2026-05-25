Doãn Hải My gây chú ý khi về quê chồng Hưng Yên
GĐXH - "Tiểu thư Hà thành" Doãn Hải My thu hút sự chú ý khi về quê chồng ở Hưng Yên, trải nghiệm công việc ngày mùa. Hình ảnh giản dị và tự nhiên của cô được yêu mến.
Mới đây, Doãn Hải My gây chú ý khi đăng tải hình ảnh và video cho thấy "giao diện" mới toanh khi về quê chồng ở Hưng Yên (Thái Bình cũ) vào mùa gặt.
Trong đoạn video mới được chia sẻ, khác hẳn với hình ảnh sang chảnh, lộng lẫy thường thấy, nàng tiểu thư Hà thành lần này diện đồ bộ giản dị, khoác thêm chiếc áo tối màu và đặc biệt là chiếc nón lá che cái nắng gay gắt của ngày mùa. Ngoài ra, bà xã Đoàn Văn Hậu còn đi tất lấm tấm hạt lúa vương vãi tiết lộ: "Lần đầu trũi thóc".
Sự thích thú và thần thái tràn đầy năng lượng tích cực của cô khi trải nghiệm công việc đồng áng, phụ giúp gia đình chồng phơi thóc đã nhận về "cơn mưa" lời khen. Nhiều bình luận cho rằng, chính sự tự nhiên "nhập gia tùy tục", nét tính cách dễ gần này là lý do giúp Doãn Hải My ngày càng được yêu mến sau 3 năm làm dâu Hưng Yên.
"Lần đầu trũi thóc", Doãn Hải My chia sẻ.
Trước đó, dịp nghỉ lễ 30/4, Doãn Hải My cũng từng gây chú ý khi đăng tải hình ảnh cùng con trai - bé Lúa "check-in" cánh đồng lúa xanh mướt ở quê chồng.
Doãn Hải My từ lâu đã là một cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng không chỉ bởi danh hiệu Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 mà còn bởi gia thế "tiểu thư Hà thành" chính hiệu. Kể từ sau đám cưới cổ tích với Đoàn Văn Hậu, cuộc sống hôn nhân của cặp đôi trai tài gái sắc này lại càng thu hút sự chú ý. Họ đón con trai đầu lòng, bé Lúa, vào tháng 5/2024.
Đoàn Văn Hậu, sinh năm 1999, trưởng thành ở lò đào tạo Hà Nội. Anh là thành viên đội tuyển đứng thứ tư U19 châu Á 2016 để giành vé dự FIFA U20 World Cup 2017. Sau đó, dưới thời HLV Park Hang-seo, Hậu là trụ cột trong chiến tích giành Á quân U23 châu Á, thứ tư ASIAD và vô địch AFF Cup năm 2018 (nay là ASEAN Cup).
Hình ảnh gần gũi của Doãn Hải My khi về quê Hưng Yên:
Bà Diện xin lỗi Mai vì từng cấm cản yêu đươngXem - nghe - đọc - 47 phút trước
GĐXH - Bà Diện chủ động gặp và xin lỗi Mai, mong Mai đừng vì chuyện người lớn mà đánh mất hạnh phúc của chính mình.
Ngô Kiến Huy từng hát lót và phải 'né' Sơn Tùng M-TPGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Ngô Kiến Huy từng nhận cú sốc khi mới bước vào nghề, ra sản phẩm mới phải “né” Sơn Tùng M-TP.
Trước khi xét nghiệm ma túy, danh ca Ngọc Sơn có cuộc sống ở tuổi trung niên ra sao?Giải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Danh ca Ngọc Sơn mới đây đã công khai chuyện xét nghiệm ma túy giữa lúc nhiều nghệ sĩ vướng ồn ào liên quan đến chất cấm.
Á vương Du lịch Việt Nam 2026: Cao 1m83, từng đóng phim giờ vàng VTVCâu chuyện văn hóa - 4 giờ trước
Á vương Nguyễn Minh Tuấn sở hữu ngoại hình sáng với chiều cao 1m83, từng góp mặt trong các bộ phim "Đi giữa trời rực rỡ", "Hoa sữa về trong gió"...
Vợ Đăng Khôi kể chuyện chồng thức trắng đêm vì vợ con khiến fan ngưỡng mộGiải trí - 16 giờ trước
GĐXH - "Có rất nhiều đêm anh ngồi lì trong phòng thu chỉ để chỉnh sửa từng câu hát, đoạn nhạc sao cho cảm xúc xúc nhất... để sau này các con nghe lại sẽ hiểu: Bố đã hạnh phúc thế nào khi có các con trong đời", Thủy Anh - vợ Đăng Khôi chia sẻ.
Phương Oanh diện bikini thoải mái chia sẻ khoảnh khắc rạng rỡ bên 2 conGiải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Mới đây, nữ diễn viên Phương Oanh gây chú ý khi diện bikini, thoải mái chia sẻ khoảnh khắc rạng rỡ bên hai con trong chuyến đi biển đầu hè.
Con gái H'Hen Niê 8 tháng tuổi đã có 7 chuyến bay, biểu cảm mỗi lần đi máy bay đều gây chú ýGiải trí - 17 giờ trước
GĐXH - "Ba tháng tuổi thì lên máy bay em ti sữa và ngủ thôi. Bây giờ là lúc hóng chuyện, kiếm mọi người để được nói chuyện, không ngồi yên nữa", H'Hen Niê thích thú chia sẻ về con gái.
Mẹ ruột Hoa hậu Thanh Thủy có nhan sắc xinh đẹp, sống giản dị ở quê nhàGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Mẹ ruột Hoa hậu Thanh Thủy sau khi con gái đăng quang Hoa hậu Việt Nam vẫn không hề phô trương mà sống giản dị như trước.
'Soái ca' Hứa Vĩ Văn lịch lãm ở tuổi 47Giải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Hứa Vĩ Văn không dùng chiêu trò, gây sốc nhưng vẫn duy trì được sức hút của một "quý ông màn ảnh Việt" được nhiều thế hệ khán giả yêu mến.
Trước khi bị bắt vì liên quan đến ma túy, Long Nhật từng 'cãi lời' cha để theo đuổi giấc mơ ca hátGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Long Nhật mới đây cùng ca sĩ Sơn Ngọc Minh bị bắt vì liên quan đến ma túy. Trước đó, để theo đuổi con đường nghệ thuật và đam mê ca hát, nam ca sĩ từng cãi lời cha.
Cuộc sống của Jennifer Phạm ở tuổi 41Giải trí
GĐXH - Hoa hậu Jennifer Phạm ở tuổi 41 có sự nghiệp ổn định, cuộc sống viên mãn bên doanh nhân Đức Hải.