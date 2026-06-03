Ba mẹ con đi bộ xuyên miền Trung dưới nắng 40 độ C được hỗ trợ lên taxi về nhà

Liên quan vụ việc hai đứa trẻ cùng mẹ đi bộ xuyên miền Trung dưới nắng 40 độ, trả lời PV Báo Điện tử VTC News chiều 3/6, ông Nguyễn Văn Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Sen Ngư (tỉnh Quảng Trị) cho biết, chính quyền địa phương cùng người dân xã Sen Ngư vận động, hỗ trợ bắt taxi đưa cả 3 mẹ con trở về lại nhà ở miền Bắc.

Theo đó, trưa 3/6, 3 mẹ con di chuyển trên tuyến Quốc lộ 1A và dừng lại để nghỉ ngơi tại một quán ăn ở khu vực chợ Mai (xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị).

Ba mẹ con dừng nghỉ chân tại xã Sen Ngư (Quảng Trị) và được chính quyền, người dân vận động, thuyết phục đưa con trở ra Bắc

Tại đây, người dân cùng chính quyền xã Sen Ngư thăm hỏi, động viên, hỗ trợ và phân tích những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của cả 3 mẹ con, đặc biệt là 2 cháu nhỏ do điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt.

Sau một thời gian giải thích và thuyết phục, người mẹ này chấp nhận sự hỗ trợ của người dân và lên xe taxi trở về miền Bắc vào khoảng 12h15 cùng ngày.

Theo lãnh đạo UBND xã Sen Ngư, thời điểm lên xe taxi trở về miền Bắc, sức khỏe của 3 mẹ con đều ổn định. Quyết định này của người mẹ cũng khiến nhiều người dân cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng sau những ngày dõi theo hành trình đi bộ qua nhiều tỉnh miền Trung của 3 mẹ con.

Trước đó, Báo điện tử VTC News đưa tin, những ngày qua, hình ảnh một người phụ nữ địu một em bé trước ngực, đẩy xe nôi chở thêm một em nhỏ khác trên Quốc lộ 1A xuyên qua Nghệ An, Hà Tĩnh rồi vào đến Quảng Trị thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng.

Theo tìm hiểu, người mẹ nói trên là chị C.T.D. (trú tại phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng) và hai con nhỏ đi cùng là một bé 6 tháng tuổi và một bé 3 tuổi.

Nhiều người dân cho biết, chứng kiến ba mẹ con lầm lũi bước đi giữa nền nhiệt trên 40 độ C. Dù được đề nghị hỗ trợ nước uống, chỗ nghỉ hoặc phương tiện di chuyển, người phụ nữ thường từ chối.

Ngay khi nắm bắt thông tin, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cũng có văn bản đề nghị chính quyền các xã, phường theo dõi, giám sát hành trình di chuyển của 3 mẹ con đi bộ xuyên miền Trung để kịp giúp đỡ cho 3 mẹ con.

Sau khi được sự đồng ý của người mẹ, chính quyền địa phương và người dân thuê taxi chở cả 3 mẹ con ra miền Bắc

Để đảm bảo an toàn và lợi ích hợp pháp của các trẻ, Sở Y tế đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo Phòng Văn Hoá - Xã hội, Trạm Y tế xã, Công an xã thực hiện theo dõi, giám sát hành trình di chuyển của người mẹ và các cháu khi đi ngang địa phận do địa phương quản lý.

Kịp thời tiếp cận và hỗ trợ trẻ các dịch vụ thiết yếu như bố trí chỗ nghỉ, các nhu yếu phẩm, thực phẩm đảm bảo trẻ được an toàn, được chăm sóc phù hợp nhất.

Trường hợp cấp thiết liên hệ với Trung tâm Công tác xã hội Nam Quảng Trị và Trung tâm Công tác xã hội Bắc Quảng Trị (Số điện thoại đường dây nóng 18009293) để tiếp nhận và đưa các trẻ vào trung tâm bảo vệ khẩn cấp.

Trong trường hợp trẻ có biểu hiện liên quan đến sức khoẻ cần đưa trẻ vào các cơ sở y tế gần nhất để hỗ trợ y tế.