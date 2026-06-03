Ba mẹ con đi bộ xuyên miền Trung dưới nắng 40 độ C được hỗ trợ lên taxi về nhà
Hai đứa trẻ cùng người mẹ đi bộ qua nhiều tỉnh miền Trung dưới thời tiết nắng nóng 40 độ C, được người dân Quảng Trị hỗ trợ, bắt taxi chở về nhà ở miền Bắc.
Liên quan vụ việc hai đứa trẻ cùng mẹ đi bộ xuyên miền Trung dưới nắng 40 độ, trả lời PV Báo Điện tử VTC News chiều 3/6, ông Nguyễn Văn Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Sen Ngư (tỉnh Quảng Trị) cho biết, chính quyền địa phương cùng người dân xã Sen Ngư vận động, hỗ trợ bắt taxi đưa cả 3 mẹ con trở về lại nhà ở miền Bắc.
Theo đó, trưa 3/6, 3 mẹ con di chuyển trên tuyến Quốc lộ 1A và dừng lại để nghỉ ngơi tại một quán ăn ở khu vực chợ Mai (xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị).
Tại đây, người dân cùng chính quyền xã Sen Ngư thăm hỏi, động viên, hỗ trợ và phân tích những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của cả 3 mẹ con, đặc biệt là 2 cháu nhỏ do điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt.
Sau một thời gian giải thích và thuyết phục, người mẹ này chấp nhận sự hỗ trợ của người dân và lên xe taxi trở về miền Bắc vào khoảng 12h15 cùng ngày.
Theo lãnh đạo UBND xã Sen Ngư, thời điểm lên xe taxi trở về miền Bắc, sức khỏe của 3 mẹ con đều ổn định. Quyết định này của người mẹ cũng khiến nhiều người dân cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng sau những ngày dõi theo hành trình đi bộ qua nhiều tỉnh miền Trung của 3 mẹ con.
Trước đó, Báo điện tử VTC News đưa tin, những ngày qua, hình ảnh một người phụ nữ địu một em bé trước ngực, đẩy xe nôi chở thêm một em nhỏ khác trên Quốc lộ 1A xuyên qua Nghệ An, Hà Tĩnh rồi vào đến Quảng Trị thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng.
Theo tìm hiểu, người mẹ nói trên là chị C.T.D. (trú tại phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng) và hai con nhỏ đi cùng là một bé 6 tháng tuổi và một bé 3 tuổi.
Nhiều người dân cho biết, chứng kiến ba mẹ con lầm lũi bước đi giữa nền nhiệt trên 40 độ C. Dù được đề nghị hỗ trợ nước uống, chỗ nghỉ hoặc phương tiện di chuyển, người phụ nữ thường từ chối.
Ngay khi nắm bắt thông tin, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cũng có văn bản đề nghị chính quyền các xã, phường theo dõi, giám sát hành trình di chuyển của 3 mẹ con đi bộ xuyên miền Trung để kịp giúp đỡ cho 3 mẹ con.
Để đảm bảo an toàn và lợi ích hợp pháp của các trẻ, Sở Y tế đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo Phòng Văn Hoá - Xã hội, Trạm Y tế xã, Công an xã thực hiện theo dõi, giám sát hành trình di chuyển của người mẹ và các cháu khi đi ngang địa phận do địa phương quản lý.
Kịp thời tiếp cận và hỗ trợ trẻ các dịch vụ thiết yếu như bố trí chỗ nghỉ, các nhu yếu phẩm, thực phẩm đảm bảo trẻ được an toàn, được chăm sóc phù hợp nhất.
Trường hợp cấp thiết liên hệ với Trung tâm Công tác xã hội Nam Quảng Trị và Trung tâm Công tác xã hội Bắc Quảng Trị (Số điện thoại đường dây nóng 18009293) để tiếp nhận và đưa các trẻ vào trung tâm bảo vệ khẩn cấp.
Trong trường hợp trẻ có biểu hiện liên quan đến sức khoẻ cần đưa trẻ vào các cơ sở y tế gần nhất để hỗ trợ y tế.
Vì sao tạm dừng hoạt động du lịch trong phạm vi bảo vệ công trình Hồ Truồi ở Huế?Thời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Các hoạt động du lịch trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Hồ Truồi ở Huế bị đề nghị tạm dừng để thực hiện thủ tục cấp phép hoạt động.
Nghệ An chốt mốc đưa người dân khỏi chung cư cũ xuống cấp trước mùa mưa bãoThời sự - 6 giờ trước
GĐXH - Trước nguy cơ mất an toàn tại các khu chung cư cũ Quang Trung đã xuống cấp nghiêm trọng, lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu chủ đầu tư tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh thi công để người dân sớm được chuyển đến nơi ở mới trong năm 2026.
Chiều nay miền Bắc lại có mưa to diện rộng?Thời sự - 6 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, trong chiều tối và đêm nay, vùng núi Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 90mm.
Chính quyền xã Kiều Phú đã thực hiện tốt chỉ đạo của Chủ tịch Hà Nội hay chưa khi chậm trả lời báo chí về những phản ánh liên quan đến nhà máy Sunhouse?Thời sự - 11 giờ trước
GĐXH - Sau nhiều ngày kể từ khi Chuyên trang Gia đình và Xã hội phản ánh những dấu hiệu bất cập tại khu vực trông giữ phương tiện của công nhân nhà máy Sunhouse, đến nay chính quyền xã Kiều Phú (TP Hà Nội) vẫn chưa có phản hồi chính thức về trách nhiệm quản lý địa bàn đối với khu vực này.
Dự báo thời điểm mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay do nắng nóngThời sự - 14 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng miền Bắc và miền Trung tiếp tục xảy ra trên diện rộng. Mức nhiệt cao nhất từ 35-38 độ, thời gian nóng nhất từ 12-17h.
Tin sáng 3/6: Thông báo quan trọng về cách tính lương hưu, trợ cấp mới nhất từ 1/7; 8 trường hợp bị ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước tại Hà NộiThời sự - 14 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 1/7, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng được tính theo Thông tư 14/2026/TT-BNV; Các đại biểu HĐND TP Hà Nội đã thông qua nhóm 5 nghị quyết lĩnh vực pháp chế trong đó có quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước trên địa bàn.
Nắng nóng miền Bắc, miền Trung kéo dài đến bao giờ?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng 35-37 độ còn kéo dài ở miền Bắc đến ngày 8/6. Trong khi nắng nóng miền Trung 35-38 độ có thể kéo dài đến ngày 11/6.
Tin sáng 2/6: Nơi nào nóng nhất cả nước trong tháng 6?; Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường từ 3 - 5/6Xã hội - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tháng 6, nắng nóng được dự báo tiếp tục xuất hiện nhiều đợt tại Bắc Bộ và Trung Bộ, có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt; Trong thời gian diễn ra Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường từ 3 - 5/6.
Sau kỳ thi lớp 10 chuyên, thí sinh Hà Nội bao giờ biết điểm thi, điểm chuẩn?Xã hội - 2 ngày trước
Kỳ thi vào lớp 10 chuyên của Hà Nội đã khép lại, điều thí sinh và phụ huynh quan tâm nhất lúc này là khi nào các trường chuyên trên toàn thành phố sẽ chính thức công bố điểm thi và điểm chuẩn.
Hà Nội sắp nâng gấp đôi mức phạt nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, riêng bôi nhọ, xúc phạm danh dự nhân phẩm có thể bị xử phạt đến 100 triệu đồngThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hà Nội kháo XVII dự kiến diễn ra ngày mai (2/6), UBND TP Hà Nội sẽ trình HĐND Thành phố xem xét, thông qua quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Ô nhiễm giao thông chiếm tỷ trọng lớn, Hà Nội đề xuất lập vùng phát thải thấp khu vực trung tâm thành phốThời sự
GĐXH - Tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng, trong đó giao thông được xác định là một trong những nguồn phát thải chính, là lý do Hà Nội đề xuất triển khai vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm thành phố.