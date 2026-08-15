Hà Nội chỉ đạo tập trung nguồn lực, chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện cho năm học mới 2026 - 2027

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 54, ngõ 459 phố Bạch Mai (phường Bạch Mai) vừa được UBND TP. Hà Nội "xướng tên" trong danh sách 300 dự án chậm triển khai trên địa bàn. Trong khi các thủ tục pháp lý dường như vẫn "đóng băng" suốt nhiều năm, khu đất "vàng" rộng hơn 2.000m² này lại đang được biến tướng thành bãi trông giữ xe có thu tiền.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký, ban hành văn bản yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm trước thềm năm học mới.

Bảo đảm trường lớp, sách giáo khoa và cân đối đội ngũ giáo viên

UBND Thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chủ trì rà soát quy hoạch mạng lưới trường, lớp, điểm trường và các điều kiện tổ chức năm học; bảo đảm cung ứng đầy đủ sách giáo khoa dùng chung, tài liệu giáo dục địa phương và thiết bị dạy học tối thiểu trước ngày tựu trường. Đồng thời, hướng dẫn thực hiện nghiêm túc phổ cập giáo dục, duy trì sĩ số, kiên quyết không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà phải gián đoạn việc học tập.

Về công tác nhân sự, ngành GD&ĐT có trách nhiệm rà soát, đánh giá thực trạng thừa - thiếu giáo viên theo từng bộ môn để kịp thời tuyển dụng, hợp đồng hoặc điều động, biệt phái, ưu tiên bố trí giáo viên trực tiếp đứng lớp. Đối với các cơ sở giáo dục từ mầm non đến THCS thuộc phân cấp quản lý của xã, phường, Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và tham mưu Thành phố phương án điều tiết nhân sự giữa các địa bàn khi cần thiết.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương chuẩn bị toàn diện các điều kiện về mạng lưới trường lớp, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và an toàn trường học, bảo đảm sẵn sàng cho năm học mới 2026 - 2027.

Bên cạnh đó, các trường học cần xây dựng kế hoạch giáo dục bám sát Chương trình GDPT, dạy học 2 buổi/ngày phù hợp thực tế; đẩy mạnh giáo dục STEM/STEAM, năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI); từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học theo lộ trình phê duyệt.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, nghiên cứu kỹ lộ trình thi lớp 10 trên máy tính

Thành phố chỉ đạo ngành giáo dục tăng cường ứng dụng học bạ số, học liệu số và tuyển sinh trực tuyến trên nguyên tắc dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, dùng chung"; rà soát, cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính, sổ sách không cần thiết nhằm giải tỏa áp lực, giúp giáo viên toàn tâm cho chuyên môn.

Đáng chú ý, Thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm công tác khảo sát, đánh giá, thi cử; rà soát giảm bớt các cuộc thi không cần thiết.

Sở GD&ĐT chủ trì tham mưu phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2027 - 2028 theo đúng quy chế, bảo đảm công bằng, minh bạch và giảm áp lực cho học sinh. Việc nghiên cứu thi tuyển sinh trên máy tính hoặc điều chỉnh phương thức thi phải được thực hiện theo lộ trình, thí điểm chặt chẽ và báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi áp dụng.

Các sở, ngành đồng loạt vào cuộc hỗ trợ năm học mới

Để bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho ngày khai giảng, UBND Thành phố đã phân công cụ thể trách nhiệm cho từng sở, ban, ngành:

Sở Nội vụ & Sở Tài chính: Phối hợp giao chỉ tiêu biên chế giáo dục phù hợp quy mô phát triển; ưu tiên bố trí nguồn ngân sách cho các nhiệm vụ cấp bách như khắc phục thiếu phòng học, mua sắm trang thiết bị, hỗ trợ học sinh nghèo và phát triển hạ tầng số.

Sở Xây dựng & Sở Nông nghiệp và Môi trường: Khẩn trương rà soát quỹ đất, tháo gỡ vướng mắc pháp lý về đất đai để ưu tiên đầu tư, cải tạo và mở rộng trường học tại các khu vực đô thị đông dân cư, điểm nóng tăng dân số cơ học.

Sở Y tế & Công an Thành phố: Phối hợp kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm bếp ăn bán trú, chăm sóc sức khỏe học đường, khám sức khỏe đầu năm; triển khai đồng bộ các phương án phân luồng giao thông, giữ gìn an ninh trật tự quanh cổng trường, kiên quyết ngăn chặn bạo lực học đường, thuốc lá điện tử và tệ nạn xã hội xâm nhập học đường.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch & Sở KH&CN: Tăng cường giáo dục truyền thống văn hóa Thăng Long - Hà Nội, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trường học; hỗ trợ hạ tầng công nghệ số, ứng dụng AI cảnh báo sớm tình trạng trường lớp quá tải hoặc học sinh có nguy cơ bỏ học.

UBND Thành phố yêu cầu các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các đơn vị sau sắp xếp, sáp nhập, phải hoàn thiện quy chế tổ chức, bộ máy quản lý và phương án cơ sở vật chất trước ngày học sinh tựu trường, tạo tâm thế phấn khởi, an toàn, sẵn sàng bước vào năm học mới 2026 - 2027.

Tin vui đầu năm học mới: Học sinh Hà Nội được miễn phí sách giáo khoa, hỗ trợ bữa ăn bán trú và nhận nhiều khoản hỗ trợ GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông, cùng hàng loạt khoản hỗ trợ học sinh trước thềm năm học mới 2026 - 2027.