Cách làm trắng răng tại nhà đơn giản không tốn tiền, mà lại có hàm răng trắng sáng tựa diễn viên
GĐXH - Ai cũng ao ước được sở hữu hàm răng trắng sáng. Tuyệt vời hơn nữa, là bạn không bao giờ phải đến thăm nha sỹ thường xuyên hay sử dụng những hóa chất tẩy trắng răng gây hại cho sức khỏe chỉ với mẹo sau.
Sử dụng nước chanh
Rất đơn giản, bạn chỉ cần dùng ngón tay hoặc một miếng vải mềm để chà nước chanh quanh răng trong vài giây, trộn muối vào nước chanh để loại bỏ mảng bám.
Hãy cọ xát răng bằng chanh nhẹ nhàng để không làm hỏng men răng. Cách tối ưu nhất là bạn trộn muối với nước chanh rồi sử dụng bàn chải đánh răng để chải toàn bộ bề mặt của răng. Ngay sau đó, súc miệng thật kỹ bằng nước ấm để tránh axit gây hại cho răng.
Làm trắng răng của dâu tây
Ngoài chanh, dâu tây cũng là một trong những bí quyết làm trắng răng hữu hiệu mà nhiều chị em thưởng rỉ tai nhau. Hàm lượng axit và khả năng mài mòn của dâu tây có thể giúp bạn loại bỏ những gì tích tụ trên răng và giúp nụ cười của bạn tỏa nắng hơn.
Bạn hãy chà nhẹ nhàng dâu tây qua lại khắp bề mặt của mỗi răng và sau đó rửa kỹ bằng nước. Bạn có thể sử dụng toàn bộ quả dây tây hoặc cắt chúng, tùy thuộc vào sở thích của bạn.
Sử dụng chỉ nha khoa
Nhiều người có thói quen đánh răng hay xỉa răng hơn là dùng chỉ nha khoa. Tuy nhiên, các nha sỹ lại luôn khuyến cáo dùng chỉ nha khoa có tác dụng tốt hơn rất nhiều. Vì chỉ có khả năng len lỏi vào các kẽ răng; lấy đi phần thức ăn thừa – nguyên nhân chính dẫn đến răng bị vàng ố.
Bột nở (baking soda) và chanh
Đây là phương pháp làm trắng răng tại nhà phổ biến nhất và được nhiều chuyên gia về răng miệng đặc biệt khuyên dùng. Phản ứng hóa học giữa bột baking soda và axit crylic trong nước chanh sẽ khiến răng bạn trắng bóng.
Bạn chỉ cần hòa một ít bột baking soda với nước cốt chanh, dùng bàn chải thấm hỗn hợp đó và chải đều bề mặt răng. Không nên lạm dụng bằng cách cho quá nhiều bột nở vì sẽ tăng khả năng bị dị ứng lợi.
Đánh răng mỗi ngày
Một bí quyết làm trắng răng tự nhiên đơn giản ai cũng biết chính là đánh răng hằng ngày. Bạn nên đánh răng ít nhất hai lần mỗi ngày. Thậm chí tốt hơn là bạn nên đánh răng sau mỗi bữa ăn, kể cả bữa ăn nhẹ. Đánh răng giúp ngăn ngừa vết bẩn và vàng răng, đặc biệt ở đường nướu răng.
Việc dùng bàn chải đánh răng bằng điện và sóng âm sonic có thể tốt hơn các bàn chải đánh răng truyền thống trong việc loại bỏ các mảng bám và vết bẩn trên răng. Ngoài ra, đừng quên dùng chỉ nha khoa và sử dụng nước súc miệng sát trùng mỗi ngày.
Các loại rau củ quả cứng và giòn
Táo, cần tây, cà rốt… đều là phương pháp làm trắng răng tự nhiên và không hề tốn kém. Khi bạn nhai, chúng có tác dụng như bàn chải đánh răng tự nhiên vậy.
Các loại rau củ quả cứng còng có tác dụng tẩy sạch những mảng bám trên răng. Bên cạnh đó; axit malic có trong táo sẽ giúp răng bạn trắng lên từ từ nhưng có tác dụng rất lâu dài.
Sử dụng dầu thực vật
Đây là một phương pháp làm trắng răng cổ xưa của người Ấn Độ đã được công nhận và tiếp tục duy trì đến ngày nay. Rất đơn giản, bạn chỉ cần đong một thìa cà phê dầu thực vật tinh luyện, súc miệng nhẹ nhàng để dầu chảy đều khắp các chân và bề mặt răng từ 15-20 phủ. Sau đó, súc miệng lại bằng nước sạch .
Phương pháp này không chỉ có tác dụng làm trắng răng, mà còn giúp ngăn ngừa các bệnh như viêm lợi, chảy máu chân răng.
Mặt mộc ở tuổi hưu của NSND Lan Hương 'Bông'Chăm sóc da - 2 giờ trước
GĐXH - NSND Lan Hương 'Bông' ở tuổi hưu nhưng vẫn có sức khỏe lẫn vẻ ngoài trẻ trung năng động. Đặc biệt, mặt mộc của nữ nghệ sĩ gạo cội khiến khán giả khen không ngớt.
Hình ảnh khác lạ của Hoa hậu Lương Thùy Linh sau 6 năm đăng quangĐẹp - 10 giờ trước
Sau thời gian gắn liền với hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính, Hoa hậu Lương Thùy Linh gây bất ngờ khi xuất hiện với mái tóc ngắn hiện đại và cá tính.
Muốn cho tóc bóng khỏe, mượt mà, hãy sử dụng ngay cách ủ tóc bằng thứ nàyĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Dầu dừa rất có lợi cho tóc, bảo vệ cả lớp bên trong và bên ngoài. Ở bài viết này sẽ giải đáp cụ thể cho bạn về tác dụng cũng như hướng dẫn cách ủ tóc bằng dầu dừa để mang lại mái tóc mềm mượt, sáng khỏe.
Mặt mộc ở tuổi 63 của nghệ sĩ Hồng ĐàoChăm sóc da - 1 ngày trước
GĐXH - Nghệ sĩ Hồng Đào sau khi ly hôn có cuộc sống an yên cùng sự nghiệp thăng hoa. Ngoài ra, chị được nhận xét ngày càng trẻ đẹp với gương mặt mộc căng tràn sức sống.
Mặt nạ dưỡng da tại nhà dễ làm từ nguyên liệu sẵn có trong bếp, giúp da đẹp tự nhiênĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Xu hướng mỹ phẩm thiên nhiên đang là mốt khi người tiêu dùng ngày càng phát hiện ra những nguyên liệu nguy hiểm trong mỹ phẩm kém chất lượng. Mặt nạ thiên nhiên là món mỹ phẩm thiên nhiên hiệu quả nhất.
Cô gái 24 tuổi đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2025Đẹp - 1 ngày trước
Người đẹp Jung Yeon Woo đã đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2025. Tuy không được quyền thi quốc tế nhưng danh hiệu Hoa hậu Hàn Quốc được xem là uy tín, danh giá với lịch sử 69 năm.
Ngọc Trinh diện bikini qua 'cam thường' cũng nét căng không kém ảnh đã chỉnh sửaĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Ngọc Trinh diện bikini khoe vòng eo thon gọn, vòng 3 quyến rũ cùng thần thái tự tin ở tuổi U40.
Năm sai lầm và cách khắc phục khi sử dụng kem chống nắngChăm sóc da - 2 ngày trước
Da sạm màu, nổi mụn sau khi dùng kem chống nắng không hẳn do sản phẩm kém chất lượng mà có thể vì bạn sử dụng chưa đúng cách.
Bật mí cách chăm sóc tóc toàn diện suôn mượt không phải ai cũng làm đượcĐẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Sự cuốn hút của người phụ nữ không chỉ nằm ở thân hình quyến rũ, gương mặt xinh đẹp mà còn ở mái tóc bồng bềnh và óng mượt. Bài viết sau sẽ bật mí cho bạn cách chăm sóc tóc cực đỉnh.
Mặt mộc căng tràn sức sống ở tuổi trung niên của nghệ sĩ Tú OanhChăm sóc da - 3 ngày trước
GĐXH - Nghệ sĩ Tú Oanh hiện tại sống trong những ngày tự do tự tại ở nhà vườn của gia đình. Chị thường xuyên khoe mặt mộc rạng rỡ khi đi làm vườn khiến khán giả yêu thích.
Mặt mộc ở tuổi 63 của nghệ sĩ Hồng ĐàoChăm sóc da
GĐXH - Nghệ sĩ Hồng Đào sau khi ly hôn có cuộc sống an yên cùng sự nghiệp thăng hoa. Ngoài ra, chị được nhận xét ngày càng trẻ đẹp với gương mặt mộc căng tràn sức sống.