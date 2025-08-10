Cách làm trắng răng tại nhà đơn giản không tốn tiền, mà lại có hàm răng trắng sáng tựa diễn viên

Sử dụng nước chanh

Rất đơn giản, bạn chỉ cần dùng ngón tay hoặc một miếng vải mềm để chà nước chanh quanh răng trong vài giây, trộn muối vào nước chanh để loại bỏ mảng bám.

Hãy cọ xát răng bằng chanh nhẹ nhàng để không làm hỏng men răng. Cách tối ưu nhất là bạn trộn muối với nước chanh rồi sử dụng bàn chải đánh răng để chải toàn bộ bề mặt của răng. Ngay sau đó, súc miệng thật kỹ bằng nước ấm để tránh axit gây hại cho răng.

Làm trắng răng của dâu tây

Ngoài chanh, dâu tây cũng là một trong những bí quyết làm trắng răng hữu hiệu mà nhiều chị em thưởng rỉ tai nhau. Hàm lượng axit và khả năng mài mòn của dâu tây có thể giúp bạn loại bỏ những gì tích tụ trên răng và giúp nụ cười của bạn tỏa nắng hơn.

Bạn hãy chà nhẹ nhàng dâu tây qua lại khắp bề mặt của mỗi răng và sau đó rửa kỹ bằng nước. Bạn có thể sử dụng toàn bộ quả dây tây hoặc cắt chúng, tùy thuộc vào sở thích của bạn.

Sử dụng chỉ nha khoa

Nhiều người có thói quen đánh răng hay xỉa răng hơn là dùng chỉ nha khoa. Tuy nhiên, các nha sỹ lại luôn khuyến cáo dùng chỉ nha khoa có tác dụng tốt hơn rất nhiều. Vì chỉ có khả năng len lỏi vào các kẽ răng; lấy đi phần thức ăn thừa – nguyên nhân chính dẫn đến răng bị vàng ố.

Bột nở (baking soda) và chanh

Đây là phương pháp làm trắng răng tại nhà phổ biến nhất và được nhiều chuyên gia về răng miệng đặc biệt khuyên dùng. Phản ứng hóa học giữa bột baking soda và axit crylic trong nước chanh sẽ khiến răng bạn trắng bóng.

Bạn chỉ cần hòa một ít bột baking soda với nước cốt chanh, dùng bàn chải thấm hỗn hợp đó và chải đều bề mặt răng. Không nên lạm dụng bằng cách cho quá nhiều bột nở vì sẽ tăng khả năng bị dị ứng lợi.

Đánh răng mỗi ngày

Một bí quyết làm trắng răng tự nhiên đơn giản ai cũng biết chính là đánh răng hằng ngày. Bạn nên đánh răng ít nhất hai lần mỗi ngày. Thậm chí tốt hơn là bạn nên đánh răng sau mỗi bữa ăn, kể cả bữa ăn nhẹ. Đánh răng giúp ngăn ngừa vết bẩn và vàng răng, đặc biệt ở đường nướu răng.

Việc dùng bàn chải đánh răng bằng điện và sóng âm sonic có thể tốt hơn các bàn chải đánh răng truyền thống trong việc loại bỏ các mảng bám và vết bẩn trên răng. Ngoài ra, đừng quên dùng chỉ nha khoa và sử dụng nước súc miệng sát trùng mỗi ngày.

Các loại rau củ quả cứng và giòn

Táo, cần tây, cà rốt… đều là phương pháp làm trắng răng tự nhiên và không hề tốn kém. Khi bạn nhai, chúng có tác dụng như bàn chải đánh răng tự nhiên vậy.

Các loại rau củ quả cứng còng có tác dụng tẩy sạch những mảng bám trên răng. Bên cạnh đó; axit malic có trong táo sẽ giúp răng bạn trắng lên từ từ nhưng có tác dụng rất lâu dài.

Sử dụng dầu thực vật

Đây là một phương pháp làm trắng răng cổ xưa của người Ấn Độ đã được công nhận và tiếp tục duy trì đến ngày nay. Rất đơn giản, bạn chỉ cần đong một thìa cà phê dầu thực vật tinh luyện, súc miệng nhẹ nhàng để dầu chảy đều khắp các chân và bề mặt răng từ 15-20 phủ. Sau đó, súc miệng lại bằng nước sạch .

Phương pháp này không chỉ có tác dụng làm trắng răng, mà còn giúp ngăn ngừa các bệnh như viêm lợi, chảy máu chân răng.