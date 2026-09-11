Miền Trung bước vào đợt mưa lớn, nơi nào là tâm điểm mưa to nhất?

Miền Trung hôm nay có mưa không?

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, đêm qua và sáng nay (11/9), khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 10/9 đến 08 giờ ngày 11/9 có nơi trên 120mm như các trạm: Đức Bồng (Hà Tĩnh) 209.6mm, Đỉnh Bạch Mã (Tp. Huế) 149mm, lưu vực hồ Hòa Trung (Tp. Đà Nẵng) 138.6mm, Xuân Thịnh (Đắk Lắk) 126.2mm…

Theo dự báo thời tiết, khu vực miền Trung có mưa rất lớn. Ảnh minh họa: TL

Miền Trung chiều, tối nay có mưa không?

Theo dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng, ngày và đêm 11/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Ngày và đêm 12/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra: Ngày 11/9, khu vực Thanh Hoá và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác với lượng từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Chiều và đêm 11/9, khu vực phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo: Ngày và đêm 13/9, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Mưa lớn ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp.

Do có mưa lớn khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.