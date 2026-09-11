Đề xuất mới nhất về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2027

Theo Báo Chính phủ, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 đối với cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó dự kiến nghỉ 7 ngày liên tục.

Theo phương án Bộ Nội vụ đề xuất, dịp Tết Nguyên đán 2027, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết.

Do có 2 ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết nên người lao động được nghỉ bù 2 ngày theo quy định. Thời gian nghỉ dự kiến từ thứ Năm, ngày 4/2/2027, tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ, đến hết thứ Tư, ngày 10/2/2027, tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi.

Như vậy, nếu được Chính phủ thông qua, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 trong 7 ngày liên tục.

Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, lịch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 sẽ nghỉ 7 ngày liên tục. Ảnh minh họa: TL

Bà Nguyễn Thị Quyên (Phó Cục trưởng Cục Việc làm) cho biết, việc đề xuất phương án nghỉ này nhằm tạo điều kiện cho những người làm việc xa quê, người làm ăn xa có thêm thời gian di chuyển, chuẩn bị và đón Tết; đồng thời bảo đảm phù hợp với yêu cầu hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Trước đó, Bộ Nội vụ đã lấy ý kiến về phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 đối với công chức, viên chức, với hai phương án là nghỉ 7 ngày hoặc 10 ngày liên tục.

Đối với người lao động thuộc khối doanh nghiệp, không phải công chức, viên chức, căn cứ điều kiện thực tế, người sử dụng lao động có thể lựa chọn phương án nghỉ Tết phù hợp, bảo đảm đủ 5 ngày theo quy định.

Doanh nghiệp có thể lựa chọn nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi, hoặc nghỉ 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị người sử dụng lao động thông báo phương án nghỉ Tết Nguyên đán cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Việc để doanh nghiệp chủ động lựa chọn phương án nghỉ được đặt trong bối cảnh điều kiện sản xuất, kinh doanh của mỗi doanh nghiệp khác nhau, đồng thời bảo đảm quyền lợi nghỉ Tết của người lao động theo quy định.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2027 nghỉ 7 ngày liên tục? GĐXH - Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, Tết Nguyên đán 2027 Đinh Mùi công chức, viên chức và người lao động có thể được nghỉ dài 7 ngày liên tục.