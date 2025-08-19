Mới nhất
Danh tính thanh niên đánh gãy sống mũi tài xế ô tô công nghệ ở TP.HCM

Thứ ba, 13:38 19/08/2025 | Pháp luật
GĐXH - Lực lượng Công an TP.HCM đã xác định danh tính, đưa người đấm gãy sống mũi tài xế ô tô công nghệ về trụ sở công an làm việc, củng cố hồ sơ xử lý.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi cảnh một người đàn ông đi xe máy ngã trước đầu ô tô rồi bất ngờ lao vào hành hung tài xế ô tô công nghệ.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra trên đường Trường Chinh, gần giao lộ Hà Bá Tường (phường Bảy Hiền, TP.HCM). Nạn nhân là anh N.V.T (30 tuổi, ngụ TPHCM - tài xế chạy xe ô tô công nghệ).

Liên quan đến vụ việc trên, theo PLO, ngày 19/8, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Bảy Hiền (TP.HCM) đã đưa nam thanh niên đi xe máy hành hung tài xế ô tô công nghệ về trụ sở công an phường làm việc.

Bước đầu công an xác định nam thanh niên này tên Đ (26 tuổi, ngụ TP.HCM).

Video ghi lại cảnh người đàn ông đánh tài xế xe ô tô gãy sống mũi (Nguồn: TPO)

Tại cơ quan công an, nam thanh niên đã thừa nhận hành vi đánh tài xế ô tô công nghệ như clip lan truyền. Sau khi gây ra vụ việc và thấy mình xuất hiện clip lan truyền trên mạng xã hội nên Đ đã bỏ trốn.

Trên TPO, anh N.V.T (tài xế ô tô công nghệ) cho biết, khi đang chở khách trên đường Trường Chinh, gần giao lộ Hà Bá Tường (phường Bảy Hiền, TPHCM) đến đoạn có rào chắn thi công, anh điều khiển ô tô đi đúng hướng dẫn sang làn đường ngược lại. Lúc này, camera hành trình ghi lại cảnh một người đàn ông chạy xe máy vượt một ô tô khác rồi loạng choạng té ngay trước đầu xe. Lúc này, anh T thắng kịp nên không xảy ra sự việc đáng tiếc.

Danh tính thanh niên đánh gãy sống mũi tài xế ô tô công nghệ ở TP.HCM- Ảnh 1.

Hình ảnh nam thanh niên áo trắng hành hung tài xế xe ô tô công nghệ (ảnh cắt từ clip).

Sau cú ngã, người đàn ông chửi bới rồi xông tới đấm liên tiếp vào mặt anh T và cho rằng vì xe anh T làm mính té bị thương và xe hư hỏng.

Chưa dừng lại, người đàn ông tiếp tục đuổi theo, buộc anh T phải bỏ xe chạy bộ. Sau đó, đối tượng rời khỏi hiện trường, còn anh T đến Công an phường Bảy Hiền trình báo.

Tại bệnh viện, kết quả thăm khám cho thấy anh T bị gãy sống mũi, tràn dịch mũi.

Ngay sau tiếp nhận tin báo, công an trích xuất camera và lập hồ sơ truy xét đối tượng hành hung.

Lực lượng công an đang phối hợp lấy lời khai nam thanh niên này và củng cố hồ sơ, xử lý hành vi tấn công nam tài xế theo đúng quy định.

Xác minh vụ tài xế taxi công nghệ bị nhiều người hành hung, đập phá xe giữa phốXác minh vụ tài xế taxi công nghệ bị nhiều người hành hung, đập phá xe giữa phố

Người đi đường đã ghi lại hình ảnh một tài xế taxi công nghệ bị nhóm thanh niên chặn xe giữa đường và hành hung. Nhóm này còn dùng mũ bảo hiểm đập vào kính chiếu hậu và cửa xe.

Bắt giữ 2 kẻ liên quan vụ tài xế bị hành hung vì không nhường đường ở Bắc NinhBắt giữ 2 kẻ liên quan vụ tài xế bị hành hung vì không nhường đường ở Bắc Ninh

Nguyễn Văn Cương và Vương Hữu Doanh bị bắt giữ vì gây rối trật tự công cộng, làm ách tắc giao thông và ảnh hưởng an ninh, trật tự tại Bắc Ninh.

L.Vũ (th)
Huy động hàng trăm người truy bắt phạm nhân trốn trại ở Nghệ An

Huy động hàng trăm người truy bắt phạm nhân trốn trại ở Nghệ An

Pháp luật - 1 giờ trước

Lực lượng chức năng Nghệ An đang lập các chốt kiểm soát, mở rộng địa bàn tìm kiếm để truy bắt phạm nhân vừa trốn khỏi trại giam.

Xử phạt 23 triệu đồng tài xế ô tô che biển số bằng dòng chữ 'Happy Wedding'

Xử phạt 23 triệu đồng tài xế ô tô che biển số bằng dòng chữ 'Happy Wedding'

Pháp luật - 11 giờ trước

Với hành vi dùng bảng chữ "Happy Wedding" nhằm che biển số, tài xế ô tô Hyundai Santa Fe bị xử phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm Giấy phép lái xe.

Công an Hà Nội bắt giữ "con nghiện" trộm xe máy, có 3 tiền án

Công an Hà Nội bắt giữ "con nghiện" trộm xe máy, có 3 tiền án

Pháp luật - 11 giờ trước

Ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Dương (SN 1992, thường trú tại xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên) về tội trộm cắp tài sản.

Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ

Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, do mẫu thuẫn cá nhân trong cuộc sống, nên sáng ngày 17/8, Tú một mình đi xe máy, mang theo dao và xông vào chém 3 đồng nghiệp cũ khi những người này đang ngồi làm việc.

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an

Xã hội - 21 giờ trước

Huy và Hữu cố thủ trong phòng, bật nhạc lớn thách thức công an, dùng bom xăng ném vào lực lượng chức năng rồi lái xe mô tô hòng bỏ trốn.

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Lai Hạ (SN 2002) trú tại khu 1, xã Phú Mỹ (Phú Thọ), để điều tra về hành vi "Giết người".

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Pháp luật - 1 ngày trước

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc lớn do chủ một gara sửa xe ô tô điều hành, hoạt động khép kín và được cảnh giới rất tinh vi. Bước đầu cơ quan Công an xác định, tụ điểm này thu hút hàng chục con bạc tham gia với số tiền giao dịch khoảng 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi ngày…

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

Pháp luật - 2 ngày trước

Trần Quốc Huy (34 tuổi, trú phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) đã lừa đảo bạn học cũ hàng tỷ đồng bằng cách mạo nhận là trưởng phòng ngân hàng để vay tiền, sau đó đem đi đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ.

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Công an xã Xuân Mai (TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, yêu cầu 3 học sinh có hành vi phản cảm trong quá trình đoàn xe phục vụ A80 đi qua đến làm việc và xử lý theo quy định.

