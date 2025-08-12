Mới nhất
Bắc Ninh: Điều tra làm rõ nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí chém biển số xe, livestream tiktok

Thứ ba, 18:28 12/08/2025



GĐXH - Chiều ngày 12/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an phường Ninh Xá đang điều tra làm rõ nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí chém biển số xe, livestream tiktok.

Theo đó, rạng sáng 05/8, tại Cổng KCN Thuận Thành 1, phường Ninh Xá, tỉnh Bắc Ninh 04 thanh thiếu niên dưới 18 tuổi đã mang theo gạch, kiếm dài, bất ngờ lao vào nhóm 06 thiếu niên đang ngồi bên đường, dùng hung khí chém xe máy, phá đuôi xe và lấy đi 02 biển số xe mô tô.

Đặc biệt, trong lúc thực hiện hành vi, các đối tượng còn livestream TikTok, phô trương hành động, coi thường pháp luật để "gây tiếng vang" trên mạng xã hội.

Bắc Ninh: Điều tra làm rõ nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí chém biển số xe, livestream tiktok- Ảnh 1.

Nhóm thanh thiếu niên tại cơ quan công an.

Nhận được trình báo của bị hại, trong vòng 06 tiếng đồng hồ, Công an phường Ninh Xá phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh làm rõ toàn bộ hành vi của 04 đối tượng gồm: Nguyễn V. D (SN 2007), Nguyễn C. L (SN 2009), Nguyễn D. K (SN 2009) và Nguyễn X. H (SN 2009) cùng trú tại xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp sử dụng hung khí để phá hoại xe, lấy biển số.

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 04 đối tượng nêu trên về hành vi "Cướp tài sản" để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy đinh của pháp luật.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Video: Người đàn ông ở một chung cư tại Hà Nội hành hung phụ nữ dã man

Nhật Tân
Tòa soạn Quảng cáo
Top