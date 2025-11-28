Phát hiện 2,4 tấn nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốc ở Cao Bằng
GĐXH - Lực lượng công an tỉnh Cao Bằng vừa phối hợp kiểm tra, phát hiện ô tô biển kiểm soát 29G-01x.xx vận chuyển 2.472kg nguyên liệu thuốc lá không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.
Chiều ngày 28/11, Công an tỉnh Cao Bằng thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an xã Đoài Dương kiểm tra, phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 29G-01x.xx vận chuyển 2.472kg nguyên liệu thuốc lá không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.
Theo đó, khoảng 8h ngày 26/11, trong quá trình làm nhiệm vụ tại xóm phố Thông Huề (xã Đoài Dương), lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô trên có dấu hiệu nghi vấn và ra hiệu lệnh dừng kiểm tra.
Qua kiểm tra thực tế, tổ công tác phát hiện 103 bao tải chứa nguyên liệu thuốc lá, mỗi bao nặng 24kg. Tài xế điều khiển xe là T. Đ. L (SN 1983, trú tại xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh). Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.
Lực lượng công an đã đưa người và tang vật về trụ sở để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.
