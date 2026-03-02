Hà Nội: Công an làm việc với tài xế, dựng lại hiện trường vụ xe bán tải tạt đầu xe máy khiến 3 người ngã xuống đường
GĐXH - Cơ quan chức năng phường Hoàng Mai (TP Hà Nội) đang làm việc với tài xế xe bán tải đã có hành vi chèn ép khiến một gia đình 3 người ngã văng sát gầm xe rơ-moóc trên đường Vành đai 3.
Ngày 2/3, thông tin từ Công an phường Hoàng Mai cho biết, đơn vị đang làm việc với tài xế điều khiển chiếc xe bán tải màu ghi xám chèn ngã 3 người đi xe máy trên đường Đỗ Mười.
Thông tin danh tính tài xế và kết quả điều tra chưa được cảnh sát cung cấp.
Vào chiều cùng ngày, lực lượng chức năng cũng đã tổ chức phong tỏa một đoạn đường Đỗ Mười (đoạn trước số nhà 24) để phục vụ công tác dựng lại hiện trường. Buổi thực nghiệm có sự tham gia của tài xế xe bán tải cùng các phương tiện liên quan nhằm xác định chính xác diễn biến và lỗi vi phạm của các bên.
Hà Nội: Tài xế ô tô tạt đầu xe máy khiến 3 người ngã xuống đường suýt bị rơ moóc cán trúng
Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh ô tô bán tải đang lưu thông thì bất ngờ tạt đầu xe máy trên đường Vành đai 3 (Hà Nội).
Cú va chạm đột ngột khiến xe máy chở theo 3 người (2 người lớn và 1 trẻ em) ngã nhào ra đường, ngay sát vị trí một chiếc xe đầu kéo rơ-moóc đang lưu thông bên cạnh. Rất may mắn, tài xế xe tải đi phía sau đã kịp thời phanh gấp, giúp các nạn nhân thoát khỏi một vụ tai nạn thương tâm trong gang tấc.
Đáng chú ý, sau khi gây ra sự cố, thay vì dừng lại hỗ trợ người gặp nạn, tài xế xe bán tải đã nhanh chóng điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.
Hiện tại, Công an quận Hoàng Mai đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để lấy lời khai chi tiết, giám định các dấu vết trên phương tiện và hoàn thiện hồ sơ. Cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào kết quả thực nghiệm hiện trường và các quy định hiện hành để xử lý nghiêm tài xế xe bán tải về hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ và gây tai nạn rồi bỏ chạy.
