Chiếm đoạt hơn 96 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng giao dịch bị phạt tù chung thân
GĐXH - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, Tài đã làm giả 20 sổ đỏ, 5 sổ tiết kiệm và tự xác nhận vào các hợp đồng thế chấp bất động sản. Sau đó, bị cáo tự phê duyệt giải ngân và chiếm đoạt tổng số tiền hơn 96 tỷ đồng của ngân hàng
Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Trần Văn Tài (SN 1992, trú tại tổ 4, khu Hoàng Hoa Thám, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh) và Phạm Ngọc Hưng (SN 1989, trú tại tổ 7, khu Vĩnh Thông, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh) về các tội "Tham ô tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân, trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến tháng 9/2024, Trần Văn Tài với vai trò Trưởng phòng giao dịch của một tổ chức tín dụng, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn và thẩm quyền giải ngân được giao để thực hiện hành vi phạm tội.
Cụ thể, Tài đã làm giả 20 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và 5 sổ tiết kiệm, tự xác nhận vào các hợp đồng thế chấp bất động sản; làm giả lời chứng của công chứng viên, phiếu yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm, văn bản xác nhận phong tỏa tài sản và xác nhận số dư ngân hàng. Sau đó, bị cáo tự phê duyệt giải ngân và chiếm đoạt tổng số tiền hơn 96 tỷ đồng của ngân hàng.
Đối với Phạm Ngọc Hưng, trong các ngày 1/7/2024 và 22/7/2024, bị cáo đã hai lần cho Trần Văn Tài vay tiền với tổng số 4,5 tỷ đồng, áp dụng mức lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 123,42%/năm) cao gấp 6,17 lần mức lãi suất cho vay theo quy định tại thời điểm đó. Tổng số tiền lãi Hưng thu được hơn 1,2 tỷ đồng, trong đó số tiền thu lợi bất chính được xác định là hơn 1 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và trật tự quản lý hành chính nhà nước, gây thiệt hại lớn cho tổ chức tín dụng và ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường hoạt động ngân hàng.
Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 353 và khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tài mức án tù chung thân về tội "Tham ô tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Đối với bị cáo Phạm Ngọc Hưng, căn cứ khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự, Tòa tuyên phạt 200 triệu đồng về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Hà Nội: Ổ nhóm người nước ngoài giả danh cảnh sát Nhật Bản lừa đảo 11 tỷ đồngPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Hà Nội vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ 7 đối tượng người nước ngoài chuyên giả danh lực lượng chức năng Nhật Bản để chiếm đoạt tiền điện tử.
Đã xác định danh tính nhóm đối tượng hành hung tài xế xe tảiPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Danh tính 3 đối tượng bị cơ quan Công an ra quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, gồm: Nguyễn Thành Công, Nguyễn Ngọc Mười và Trần Duy Thăng về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Trấn áp mạnh 'quái xế tuổi teen', giữ bình yên đường phố về đêmPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Thời gian gần đây, Công an TP Huế triệu tập và xử lý nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập về đêm, mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, quay clip gây mất an ninh trật tự.
Xử phạt người đàn ông đăng tải 8 bài viết bôi nhọ, xúc phạm danh dự cô gái trẻPháp luật - 6 giờ trước
GĐXH - Đăng tải 8 bài viết bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, người đàn ông ở Thái Nguyên bị xử phạt 7,5 triệu đồng.
Hà Nội: Danh tính tài xế xe bán tải ép ngã 3 người đi xe máy trên phố Đỗ MườiPháp luật - 11 giờ trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an phường Hoàng Mai (TP Hà Nội) đang tạm giữ tài xế Trần Anh Phương để làm rõ hành vi cố tình chèn ép xe máy chở theo trẻ nhỏ, khiến các nạn nhân ngã nhào xuống đường.
Hà Nội: Danh sách hơn 100 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI phát hiện từ 1/3 - 2/3Pháp luật - 12 giờ trước
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 1/3 - 2/3), hệ thống Camera AI đã ghi nhận tình trạng vi phạm vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm tại nội đô ở mức cao, trong khi ý thức chấp hành trên các tuyến cao tốc có dấu hiệu tích cực hơn.
Bắt quả tang 13 người nước ngoài đánh bạc tại tầng hầm khách sạn 5 sao nổi tiếng tại Nha TrangPháp luật - 14 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành kiểm tra câu lạc bộ trò chơi điện tử có thưởng tại tầng hầm 1 khách sạn 5 sao tại Nha Trang phát hiện, bắt quả tang nhiều người quốc tịch nước ngoài đang có hành vi đánh bạc trái phép.
Hà Nội: Công an làm việc với tài xế, dựng lại hiện trường vụ xe bán tải tạt đầu xe máy khiến 3 người ngã xuống đườngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Cơ quan chức năng phường Hoàng Mai (TP Hà Nội) đang làm việc với tài xế xe bán tải đã có hành vi chèn ép khiến một gia đình 3 người ngã văng sát gầm xe rơ-moóc trên đường Vành đai 3.
Đấm vào mặt đồng hương, nam thanh niên người Nga bị khởi tốPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Mitrofanov Valerii (SN 20/8/2006, quốc tịch Liên bang Nga) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”, sau khi người này đánh gây thương tích bạn đồng hương.
Hà Nội: Kịp thời khống chế 'biển lửa' tại cơ sở phế liệu phường Bồ ĐềPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Nhờ sự can thiệp thần tốc của hơn 30 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, đám cháy dữ dội bốc lên từ một xưởng phế liệu tại phường Bồ Đề (TP Hà Nội) đã được dập tắt hoàn toàn, ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các hộ dân lân cận.
Hà Nội: Danh tính tài xế xe bán tải ép ngã 3 người đi xe máy trên phố Đỗ MườiPháp luật
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an phường Hoàng Mai (TP Hà Nội) đang tạm giữ tài xế Trần Anh Phương để làm rõ hành vi cố tình chèn ép xe máy chở theo trẻ nhỏ, khiến các nạn nhân ngã nhào xuống đường.