Chiếm đoạt hơn 96 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng giao dịch bị phạt tù chung thân

Thứ ba, 21:08 03/03/2026 | Pháp luật
Đức Tùy
Đức Tùy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, Tài đã làm giả 20 sổ đỏ, 5 sổ tiết kiệm và tự xác nhận vào các hợp đồng thế chấp bất động sản. Sau đó, bị cáo tự phê duyệt giải ngân và chiếm đoạt tổng số tiền hơn 96 tỷ đồng của ngân hàng

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Trần Văn Tài (SN 1992, trú tại tổ 4, khu Hoàng Hoa Thám, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh) và Phạm Ngọc Hưng (SN 1989, trú tại tổ 7, khu Vĩnh Thông, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh) về các tội "Tham ô tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân, trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến tháng 9/2024, Trần Văn Tài với vai trò Trưởng phòng giao dịch của một tổ chức tín dụng, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn và thẩm quyền giải ngân được giao để thực hiện hành vi phạm tội.

Chiếm đoạt hơn 96 tỷ đồng, nguyên trưởng phòng giao dịch bị phạt tù chung thân - Ảnh 1.

Bị cáo Trần Văn Tài tại phiên tòa.

Cụ thể, Tài đã làm giả 20 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và 5 sổ tiết kiệm, tự xác nhận vào các hợp đồng thế chấp bất động sản; làm giả lời chứng của công chứng viên, phiếu yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm, văn bản xác nhận phong tỏa tài sản và xác nhận số dư ngân hàng. Sau đó, bị cáo tự phê duyệt giải ngân và chiếm đoạt tổng số tiền hơn 96 tỷ đồng của ngân hàng.

Đối với Phạm Ngọc Hưng, trong các ngày 1/7/2024 và 22/7/2024, bị cáo đã hai lần cho Trần Văn Tài vay tiền với tổng số 4,5 tỷ đồng, áp dụng mức lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 123,42%/năm) cao gấp 6,17 lần mức lãi suất cho vay theo quy định tại thời điểm đó. Tổng số tiền lãi Hưng thu được hơn 1,2 tỷ đồng, trong đó số tiền thu lợi bất chính được xác định là hơn 1 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và trật tự quản lý hành chính nhà nước, gây thiệt hại lớn cho tổ chức tín dụng và ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường hoạt động ngân hàng.

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 353 và khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tài mức án tù chung thân về tội "Tham ô tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Đối với bị cáo Phạm Ngọc Hưng, căn cứ khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự, Tòa tuyên phạt 200 triệu đồng về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Phạt tù chung thân kẻ 'ngáo đá' giết ngườiPhạt tù chung thân kẻ "ngáo đá" giết người

Ngày 21/12, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo Nguyễn Hữu Toàn (SN 1983, thường trú khu Làng 3, phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; cư ngụ tại khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài).

Tòa soạn Quảng cáo
Top