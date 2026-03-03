Hà Nội: Danh tính tài xế xe bán tải ép ngã 3 người đi xe máy trên phố Đỗ Mười
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an phường Hoàng Mai (TP Hà Nội) đang tạm giữ tài xế Trần Anh Phương để làm rõ hành vi cố tình chèn ép xe máy chở theo trẻ nhỏ, khiến các nạn nhân ngã nhào xuống đường.
Liên quan đến vụ việc tài xế xe bán tải có hành vi lạng lách, chèn ép người đi đường gây bức xúc dư luận, ngày 3/3/2026, nguồn tin từ Công an phường Hoàng Mai (Hà Nội) xác nhận đã tạm giữ tài xế Trần Anh Phương (39 tuổi, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội).
Tài xế này hiện đang bị điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” sau tình huống lái xe nguy hiểm gây tai nạn cho người đi đường.
Trước đó, vào khoảng 21h15 ngày 27/2/2026 trên đường song hành Vành đai 3, đoạn gần nút giao Tam Trinh (hướng từ cầu Thanh Trì đi Yên Sở). Hình ảnh từ camera hành trình cho thấy chiếc xe bán tải do Phương điều khiển đã nhiều lần áp sát, lạng lách nhằm chèn ép một chiếc xe máy đang lưu thông cùng chiều. Đáng chú ý, chiếc xe máy lúc này đang chở theo 3 người, trong đó có một trẻ nhỏ.
Do bị chèn ép, chiếc xe máy đã mất lái và ngã văng ra mặt đường. Cú ngã khiến cả 3 nạn nhân rơi xuống ngay sát một chiếc xe tải lớn đang di chuyển bên cạnh, suýt dẫn đến một vụ tai nạn thảm khốc.
Ngay sau khi gây ra sự cố, thay vì dừng lại cứu giúp người gặp nạn, tài xế Trần Anh Phương đã lập tức tăng ga rời khỏi hiện trường.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin và video phản ánh từ mạng xã hội, Cục Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng chuyển hồ sơ vụ việc tới Công an Hà Nội để xác minh. Với sự vào cuộc quyết liệt, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định danh tính và đưa tài xế Phương về trụ sở làm việc.
Hiện Công an phường Hoàng Mai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, trích xuất thêm camera hành trình của các phương tiện liên quan để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.
