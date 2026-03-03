Hà Nội: Ổ nhóm người nước ngoài giả danh cảnh sát Nhật Bản lừa đảo 11 tỷ đồng
GĐXH - Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Hà Nội vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ 7 đối tượng người nước ngoài chuyên giả danh lực lượng chức năng Nhật Bản để chiếm đoạt tiền điện tử.
Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, chiều 28/02/2026, các tổ công tác thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã đồng loạt kiểm tra 4 địa điểm nghi vấn tại Khu đô thị Ciputra (phường Phú Thượng) và chung cư Mipec Xuân Thủy (phường Cầu Giấy).
Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ ổ nhóm gồm 7 đối tượng người nước ngoài (3 quốc tịch Trung Quốc, 4 quốc tịch Nhật Bản) đang có hành vi lừa đảo công nghệ cao. Trong đó, đối tượng Z.H (quốc tịch Trung Quốc) được xác định là kẻ chủ mưu điều hành đường dây này.
Theo cơ quan công an, từ tháng 8/2025, nhóm này đã xây dựng kịch bản tinh vi để nhắm vào công dân đang sinh sống tại Nhật Bản. Các đối tượng sử dụng thiết bị công nghệ gọi điện giả danh cảnh sát, kiểm sát viên hoặc nhân viên tòa án Nhật Bản để thông báo về việc nhặt được giấy tờ của nạn nhân hoặc cảnh báo dữ liệu cá nhân của họ bị sử dụng vào mục đích phạm pháp.
Để tăng thêm sự tin tưởng, các đối tượng thậm chí còn trang bị cả cảnh phục cảnh sát Nhật Bản khi thực hiện các cuộc gọi hình ảnh. Sau khi gây áp lực tâm lý, nhóm này yêu cầu bị hại chuyển tiền điện tử Ethereum (ETH) vào ví do chúng cung cấp để phục vụ công tác “xác minh điều tra”. Bước đầu, cơ quan công an ước tính số tiền bị chiếm đoạt lên tới khoảng 11 tỷ đồng.
Tại các địa điểm kiểm tra, lực lượng công an đã thu giữ kho tang vật gồm 65 điện thoại di động, 19 máy tính bảng, 3 máy tính xách tay, 12 bộ đàm cùng 4 bộ cảnh phục cảnh sát Nhật Bản.
Đáng chú ý, đây là nhóm lừa đảo xuyên quốc gia thứ hai bị triệt phá từ đầu năm 2026 đến nay có cùng phương thức hoạt động là mượn địa bàn Hà Nội để tấn công công dân nước khác. Trước đó vào tháng 1, một nhóm đối tượng người Trung Quốc sử dụng người Hàn Quốc để lừa đảo chính công dân Hàn Quốc cũng đã bị Phòng Quản lý xuất nhập cảnh bắt giữ.
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, các đối tượng tội phạm quốc tế hiện đang có xu hướng lợi dụng chính sách thị thực điện tử (e-visa) thông thoáng để nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.
Chúng chọn các khu đô thị cao cấp tại Hà Nội làm nơi ẩn náu, sau đó câu kết với các đối tượng nhiều quốc tịch khác nhau để thiết lập mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới.
Vụ việc không chỉ là lời cảnh báo về tội phạm công nghệ cao mà còn cho thấy sự cần thiết trong việc thắt chặt quản lý cư trú đối với người nước ngoài để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.
