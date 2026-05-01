Mới 13 tuổi đã gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy

Trước đó, trong ngày 26/4 và rạng sáng 27/4, Công an xã Vị Xuyên tiếp nhận tin báo về việc xảy ra 2 vụ mất trộm xe máy tại thôn 10 và thôn 22, xã Vị Xuyên. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vị Xuyên đã khẩn trương xác minh, truy xét.



Quá trình điều tra, Công an đã làm rõ 02 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, gồm: Hoàng Đức H. (Sinh năm 2013), Mai Anh T. (Sinh năm 2012), cùng trú tại xã Vị Xuyên.

Hai đối tượng trong vụ án. Ảnh: Công an Tuyên Quang.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đồng thời khai nhận trước đó, vào hồi 1h20 ngày 24/4, tại khu vực trụ sở Vinaphone Vị Xuyên, cả hai đã trộm cắp 1 xe mô tô của anh Đặng Hải Nghĩa (trú tại xã Bắc Quang, Tuyên Quang).

Hiện công an xã đã thu giữ toàn bộ tang vật gồm 3 xe mô tô và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.