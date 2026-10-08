Hà Nội: Công an thông tin vụ chủ nhà 'quỵt tiền' phá dỡ gây xôn xao mạng xã hội

Mới đây, trên các nền tảng mạng xã hội lan truyền một đoạn video ghi lại cuộc đối thoại căng thẳng giữa một phụ nữ (được cho là đại diện đơn vị phá dỡ) và một người đàn ông (nhận là chủ căn nhà) tại ngõ 55 Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, TP Hà Nội. Đoạn clip ngay lập tức thu hút lượng lớn lượt xem và gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.

Theo nội dung trong video, sự việc được cho là diễn ra vào ngày 4/10, người phụ nữ bức xúc cho biết bản thân được thuê và giục đến để phá dỡ công trình. Sau khi hoàn tất việc san phẳng căn nhà trong khoảng nửa tháng, phía chủ nhà lại "lật lọng", không chịu thanh toán tiền công dù chị vẫn đang lưu giữ đầy đủ các tin nhắn trao đổi giữa hai bên.

Hình ảnh người đàn ông được cho là chủ nhà và khu vực phá dỡ xong. Ảnh cắt từ video

Ngược lại, người đàn ông một mực phủ nhận, khẳng định khu đất thuộc sở hữu của mình và không hề thuê người phụ nữ này đến phá dỡ. Người này lớn tiếng yêu cầu phía đơn vị thi công phải xuất trình hợp đồng có chữ ký trực tiếp của mình.

Đáng chú ý, trong đoạn video xuất hiện hình ảnh một cán bộ công an có mặt tại hiện trường đã đặt câu hỏi thắc mắc:"Sao lúc người ta phá dỡ anh không ra báo? Đến khi phá xong rồi mới bảo là không thuê?". Trước câu hỏi này, người đàn ông đã không đưa ra được câu trả lời rõ ràng.

Liên quan đến đoạn video đang gây xôn xao, ngày 8/10, thông tin từ Công an phường Tương Mai xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn phường. Tuy nhiên, sự việc đã diễn ra từ trước đó chứ không phải mới phát sinh.

Hình ảnh được cho là buổi làm việc giữa chủ nhà và đơn vị thi công để giải quyết vụ việc. Ảnh cắt từ video

Theo cơ quan công an, ngay khi nhận được thông tin về mâu thuẫn giữa hai bên vào ngày 4/10, lực lượng công an phường đã nhanh chóng có mặt trực tiếp tại hiện trường để can thiệp, giải quyết. Sau quá trình làm việc, hai bên đã đạt được tiếng nói chung, thống nhất phương án giải quyết và hoàn toàn không còn mâu thuẫn.

Tuy nhiên, đến ngày 7/10, đoạn video cũ về vụ việc bất ngờ bị "đào lại" và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý lớn và làm dấy lên nhiều thông tin trái chiều, gây hoang mang dư luận.