Từ vụ tranh cãi tiền công phá dỡ nhà ở Hà Nội gây xôn xao mạng xã hội: Người dân cần lưu ý gì để đảm bảo an toàn, đúng luật và tránh tranh chấp?

Chuyên gia nói gì về vụ tranh cãi tiền công phá dỡ nhà ở Hà Nội?

Liên quan đến vụ việc tranh cãi tiền công phá dỡ nhà ở Hà Nội, trên VTC News, TS.LS Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng đây là vụ việc có dấu hiệu tranh chấp dân sự liên quan đến giao dịch thuê thực hiện việc phá dỡ công trình và nghĩa vụ thanh toán tiền công.

Luật sư Cường phân tích thêm, khi giải quyết vụ việc cần căn cứ vào quá trình các bên giao kết và thực hiện thỏa thuận, không nên chỉ dựa vào việc có hay không một bản hợp đồng giấy.

"Pháp luật không bắt buộc hợp đồng dân sự tháo dỡ nhà phải bằng văn bản", luật sư Cường nói.

Giao dịch dân sự trong nhiều trường hợp có thể được xác lập bằng lời nói, văn bản hoặc hành vi cụ thể. Các giao dịch thuê nhân công, thuê dịch vụ cũng có thể được các bên thỏa thuận thông qua điện thoại, tin nhắn hoặc phương thức điện tử khác.

Do đó, cần xác định ai là người liên hệ thuê phá dỡ, người này có quyền quyết định đối với công trình hay không, hai bên thỏa thuận giá cả thế nào, công việc được thực hiện ra sao và nghĩa vụ thanh toán phát sinh từ đâu.

Trên Báo Sức khoẻ và Đời sống, luật sư Nguyễn Văn Nam – Đoàn luật sư TP Hà Nội cũng cho biết, theo Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ có nghĩa vụ trả tiền.

Điểm đáng chú ý là pháp luật dân sự không mặc nhiên yêu cầu mọi hợp đồng dịch vụ đều phải có văn bản có chữ ký của các bên.

Điều 119 Bộ luật Dân sự quy định giao dịch dân sự có thể được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Đặc biệt, giao dịch thông qua phương tiện điện tử dưới dạng thông điệp dữ liệu được coi là giao dịch bằng văn bản.

Do đó, nếu một bên cho rằng hai bên đã thỏa thuận việc phá dỡ thông qua tin nhắn, cuộc gọi, chuyển tiền, giao nhận mặt bằng hoặc các hành vi thực tế khác thì những tài liệu, dữ liệu này có thể trở thành nguồn chứng cứ để cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Khi thuê đơn vị/nhà thầu thi công phá dỡ công trình, nên làm hợp đồng để bảo vệ quyền lợi pháp lý của chủ nhà. Ảnh minh họa: TL

Phá dỡ công trình có nên làm hợp đồng?

Theo quy định của Nghị định số: 37/2015/NĐ-CP và Nghị định số 210/2026/NĐ-CР quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng:

Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Tại Điều 6 Nghị định số 210/2026/NĐ-CР nêu: Theo tính chất, nội dung công việc thực hiện, hợp đồng xây dựng được phân loại theo quy định tại khoản 1 Điều 82 Luật Xây dựng và các quy định:

Hợp đồng thi công xây dựng công trình (viết tắt là hợp đồng thi công xây dựng) là hợp đồng xây dựng để thực hiện việc thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình hoặc phần việc xây dựng theo thiết kế xây dựng.

Từ quy định nêu trên có thể thấy, hợp đồng phá dỡ công trình nằm trong hợp đồng thi công xây dựng.

Theo đó, khi thuê đơn vị/nhà thầu thi công phá dỡ công trình, nên làm hợp đồng. Vì việc lập hợp đồng phá dỡ công trình bằng văn bản là điều bắt buộc và vô cùng cần thiết để bảo vệ quyền lợi pháp lý của chủ nhà.

Phá dỡ công trình phải đảm bảo các yêu cầu gì theo quy định?

Tại Điều 138 Luật Nhà ở 2023, khi phá dỡ nhà ở phải lưu ý những yêu cầu sau:

- Phải di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực phá dỡ.

- Phải có biển báo và giải pháp cách ly với khu vực xung quanh.

- Bảo đảm an toàn cho người, tài sản, công trình xung quanh, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thuộc trường hợp không bị phá dỡ và bảo đảm vệ sinh, môi trường theo quy định của pháp luật.

- Đối với trường hợp phải có phương án phá dỡ theo quy định của pháp luật về xây dựng thì chủ sở hữu, người đang quản lý, sử dụng nhà ở, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở, công trình phải lập phương án phá dỡ trước khi thực hiện.

- Không được thực hiện việc phá dỡ nhà ở thuộc khu dân cư trong thời gian từ 12 giờ đến 13 giờ và từ 22 giờ đến 05 giờ, trừ trường hợp khẩn cấp.

Theo quy định nêu trên, khi thực hiện dỡ công trình, người dân hay tổ chức cần đặc biệt lưu ý quy định này để tránh những rắc rối pháp lý và sự cố không đáng có trong quá trình thực hiện.

Trình tự thực hiện tháo dỡ công trình xây dựng như thế nào?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 118 Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi bởi khoản 44 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 quy định về trình tự thực hiện tháo dỡ công trình xây dựng như sau:

- Lập phương án, giải pháp phá dỡ công trình xây dựng. Trường hợp công trình thuộc diện phải có quyết định phá dỡ, cưỡng chế phá dỡ thì phải có quyết định phá dỡ hoặc quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng;

- Thẩm tra, phê duyệt thiết kế phương án, giải pháp phá dỡ công trình xây dựng đối với công trình xây dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng;

- Tổ chức thi công phá dỡ công trình xây dựng;

- Tổ chức giám sát, nghiệm thu công tác phá dỡ công trình xây dựng.

Công an vào cuộc xác minh vụ mâu thuẫn đòi tiền phá dỡ nhà gây xôn xao mạng xã hội Ngày 7/10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video kèm nội dung liên quan đến việc một phụ nữ - đại diện đơn vị phá dỡ công trình - đến đòi tiền công nhưng chủ nhà không trả vì cho rằng "không có hợp đồng". Theo đoạn video được chia sẻ, sự việc xảy ra ngày 4/10, tại ngõ 55 Nguyễn An Ninh (phường Tương Mai, Hà Nội). Người phụ nữ bức xúc cho biết bản thân được thuê và giục đến để phá dỡ công trình. Sau khi hoàn tất việc san phẳng căn nhà trong khoảng nửa tháng, phía chủ nhà lại "lật lọng", không chịu thanh toán tiền công dù chị vẫn đang lưu giữ đầy đủ các tin nhắn trao đổi giữa hai bên. Ngược lại, người đàn ông một mực phủ nhận, khẳng định khu đất thuộc sở hữu của mình và không hề thuê người phụ nữ này đến phá dỡ. Người này lớn tiếng yêu cầu phía đơn vị thi công phải xuất trình hợp đồng có chữ ký trực tiếp của mình. Đáng chú ý, trong đoạn video xuất hiện hình ảnh một cán bộ công an có mặt tại hiện trường đã đặt câu hỏi thắc mắc:"Sao lúc người ta phá dỡ anh không ra báo? Đến khi phá xong rồi mới bảo là không thuê?". Trước câu hỏi này, người đàn ông đã không đưa ra được câu trả lời rõ ràng. Sau khi được đăng tải, đoạn video nhận được sự quan tâm của dư luận. Liên quan đến đoạn video đang gây xôn xao, ngày 8/10, thông tin từ Công an phường Tương Mai xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn phường. Tuy nhiên, sự việc đã diễn ra từ trước đó chứ không phải mới phát sinh. Cơ quan Công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ động cơ của người đăng tải đoạn video lên mạng xã hội để xử lý theo quy định.

Hà Nội: Phạt 200 triệu đồng chủ đầu tư, nhà thầu phá dỡ công trình gây bụi ở 65 Cẩm Hội GĐXH - Ngày 17/4, UBND phường Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư và đơn vị thi công phá dỡ công trình tại số 65 phố Cảm Hội, do để xảy ra tình trạng bụi bẩn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Hà Nội: Công an thông tin vụ chủ nhà 'quỵt tiền' phá dỡ gây xôn xao mạng xã hội GĐXH - Công an phường Tương Mai xác nhận vụ tranh cãi tiền phá dỡ nhà tại ngõ 55 Nguyễn An Ninh (Hà Nội) phát sinh từ mâu thuẫn giữa chủ nhà và đơn vị thi công, sự việc đã được cơ quan Công an xử lý, giải quyết ổn thỏa.



