Người bị ung thư vòm họng nên ăn gì, kiêng gì để giảm nuốt nghẹn?
GĐXH - Lựa chọn các loại thực phẩm khoa học có thể giúp kích thích vị giác, người bệnh ăn ngon miệng hơn và tăng cảm giác thèm ăn. Nhờ đó tăng sức đề kháng cho cơ thể.
Thực phẩm nên ăn
Các loại rau và hoa quả ép
Sau khi xạ trị, vòm họng của bệnh nhân thường bị tổn thương, sức khỏe suy yếu nên việc sử dụng các loại rau, nước ép hoa quả sẽ giúp bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể, cung cấp nhiều loại vitamin và khoáng chất giúp vết thương hay vết loét mau lành hơn, đồng thời cũng tăng sức đề kháng.
Các loại nước ép hay rau xanh người bệnh nên dùng như: Đu đủ, dưa hấu, lê, quả kiwi, táo, các loại rau súp lơ xanh, rau ngót, cải ngọt và bina...
Thực phẩm giàu protein, chất đạm
Các loại thực phẩm giàu chất đạm và protein bao gồm các loại cua, tôm, hải sản, trứng, thịt gà và cá... Với từng giai đoạn cụ thể có thể chế biến các món phù hợp như súp, cháo hay các món hầm để bệnh nhân ăn dễ dàng hơn.
Ngũ cốc
Khi bị ung thư vòm họng, bệnh nhân nên ăn các loại ngũ cốc như: Lúa mạch, gạo, kê, ngô, mè đen và củ dền...
Đây cũng là loại thực phẩm giúp cho người bệnh dễ ăn, dễ nuốt và tiêu hóa tốt phù hợp cho vùng họng đang bị tổn thương. Người bệnh có thể pha ngũ cốc với nước ấm để uống 2 – 3 lần/ ngày hoặc nấu cháo tùy theo nhu cầu.
Thực phẩm không nên sử dụng
Các loại đồ uống có ga, chất kích thích
Rượu bia, các loại nước ngọt nhiều ga hay bất kì đồ uống nào có chứa chất kích thích đều là những thứ người bệnh ung thư vòm họng đều nên tránh. Đây là những loại thực phẩm không tốt, làm tình trạng niêm mạc họng bị tổn thương nặng hơn, cũng như cản trở tác dụng của nhiều phương pháp điều trị.
Ngoài ra, việc xạ trị ung thư vòm họng có thể làm người bệnh bị đau nhức vùng miệng. Thời điểm này, người bệnh cần chú ý hạn chế sử dụng các loại nước ép trái cây có hàm lượng axit cao như nước chanh.
Thực phẩm quá chua, cay nóng
Để đảm bảo vùng miệng họng của người bệnh không bị tổn thương nhiều hơn, trong quá trình chế biến cần tránh các loại gia vị như tiêu, ớt...
Các loại thịt đỏ
Mỗi người khỏe mạnh chỉ nên hạn chế ăn thịt đỏ (không quá 500g/ tuần) để đảm bảo sức khỏe tốt nhất. Ngoài ra, người bị ung thư vòm họng cũng nên hạn chế ăn đường như bánh kẹo, nước ngọt, thức ăn nhanh, trái cây sấy khô, sữa chua ít béo, và các loại ngũ cốc trắng, mật ong, mứt…
Nguyên tắc ăn uống cho người ung thư vòm họng
Chế biến mềm lỏng: Chuyển các món ăn sang dạng súp, cháo, hầm nhừ, hoặc xay nhuyễn.
Chia nhỏ bữa ăn: Ăn từ 5 – 6 bữa/ngày thay vì 3 bữa chính để giảm áp lực cho vòm họng và hệ tiêu hóa.
Nhiệt độ vừa phải: Chỉ ăn thức ăn ấm hoặc nguội. Tránh đồ quá nóng hoặc quá lạnh gây kích ứng niêm mạc.
Bổ sung nước: Uống từng ngụm nhỏ nước lọc, nước trái cây hoặc sữa sau mỗi 30 - 45 phút để giảm khô miệng.
