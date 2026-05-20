Sau 7 ngày liên tục ăn món hấp, bụng tôi dần cảm thấy dễ chịu hơn: Tất cả đều là những công thức đơn giản

Tôi từng rất thích ăn đồ sống, đồ lạnh và đồ chiên rán nhiều dầu mỡ, điều này thường gây ra chứng trào ngược axit và đầy hơi. Tôi đã thử nhiều phương pháp nhưng không phương pháp nào hiệu quả. Sau đó, tôi quyết định thay đổi phương pháp nấu ăn và sử dụng toàn món hấp. Tôi mua các nguyên liệu thực phẩm sau đó sơ chế và nấu những món ăn này luân phiên ăn trong 7 ngày, và thật ngạc nhiên, dạ dày của tôi dần dần cảm thấy dễ chịu hơn. Các công thức món ăn này rất đơn giản, ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể làm được.

Ưu điểm lớn nhất của các món ăn hấp là chúng giữ được chất dinh dưỡng, không bị ngấy mỡ và không gây gánh nặng cho dạ dày. Bạn có thể tham khảo để ứng dụng nhé!

1. Trứng hấp

Nguyên liệu: 3 quả trứng gà, một chút muối, nước ấm, hành lá, nước tương, dầu mè.

Cách làm món trứng hấp

Bước 1: Đập trứng vào bát tô, thêm chút muối rồi đánh đều. Sau đó thêm lượng nước ấm bằng 1.5 lần trứng và khuấy đều, hớt bỏ bọt. Bọc kín bát tô bằng màng bọc thực phẩm. Sau đó dùng tăm chọc các lỗ trên màng bọc để thoát hơi. Tiếp đó bạn đặt tô trứng vào nồi hấp.

Bước 2: Sau khi đun nước sôi, hạ nhỏ lửa và hấp trong 10 phút. Bạn lấy tô trứng ra, khía vài đường để cắt trứng thành các miếng nhỏ rồi rưới nước tương và dầu mè lên trên cùng một ít hành lá thái nhỏ. Lúc này bạn có thể thưởng thức món trứng hấp mềm mướt núng nính vô cùng thơm ngon rồi.

Mẹo cần lưu ý:

Sử dụng tỷ lệ 1:1.5 giữa trứng và nước ấm như vậy sau khi hấp trứng sẽ mịn mướt như bánh flan; hấp ở lửa vừa nhỏ để có được kết cấu mịn, không bị vón cục.

2. Mướp hấp thịt bò

Nguyên liệu: 200g thịt bò, 1-2 quả mướp hương, một ít hành lá, một nhánh gừng nhỏ, 1 thìa canh tinh bột bắp, 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, một chút dầu ăn, muối.

Cách làm món mướp hấp thịt bò

Bước 1: Rửa sạch thịt bò sau đó thấm khô bằng khăn bếp. Thái thịt bò thành các lát mỏng, cho hành lá cắt khúc gừng thái sợi, bột bắp, nước tương, dầu hào vào, trộn đều. Sau đó rưới một ít dầu ăn lên, trộn đều một lần nữa và ướp trong khoảng 10 phút.

Bước 2: Trộn mướp với một ít dầu ăn, muối cho thấm rồi rải đều lên đĩa sâu lòng. Đặt thịt bò đã ướp lên trên và hấp trong khoảng 10 kể từ khi nước sôi - hơi nước bốc lên.

Mẹo cần lưu ý:

Thịt bò thái mỏng chín nhanh và mềm; mướp được ướp dầu và muối trước để không bị chảy nước sau khi hấp.

3. Thịt viên củ mài hấp

Nguyên liệu: 300g thịt băm, 1 đoạn củ mài, 1 thìa canh tinh bột bắp, một chút muối, vài lát gừng, 1 thìa canh nước tương, hành lá thái nhỏ.

Cách làm món thịt viên củ mài hấp

Bước 1: Gọt bỏ vỏ, rửa sạch rồi băm nhỏ củ mài. Sau đó cho vào âu đựng thịt băm, thêm lượng muối và tinh bột bắp thích hợp, rồi trộn đều. Chuẩn bị một thố hấp sâu lòng, pha chút nước ấm với nước tương, thả vài lát gừng vào.

Bước 2: Sau khi trộn xong bạn lấy lượng hỗn hợp thịt băm củ mài rồi vo thành từng viên tròn cho vào thố có nước đã chuẩn bị. Sau đó bạn hấp cách thủy trong 25 phút. Khi món ăn chín, bạn rắc hành lá thái nhỏ lên trên là có thể thưởng thức.

Mẹo cần lưu ý:

Đeo găng tay khi gọt vỏ củ mài để tránh bị ngứa tay. Không cần nêm nếm cầu kỳ; chỉ cần thêm một chút muối và hành lá thái nhỏ để tăng hương vị, đồng thời giữ được độ tươi ngon tự nhiên của các nguyên liệu ở mức tối đa.

Tôi không cố tình ăn kiêng trong 7 ngày này; tôi chỉ thay đổi phương pháp nấu ăn sang hấp. Dạ dày của tôi không còn bị trào ngược axit hay đầy hơi, và thậm chí hơi thở của tôi cũng thơm tho hơn nhiều.

Nuôi dưỡng dạ dày không phải là việc sử dụng những nguyên liệu đắt tiền, mà là một chế độ ăn uống nhẹ nhàng, lâu dài và sinh hoạt ngủ nghỉ đúng giờ, đều đặn. Nếu bạn thường xuyên bị khó chịu ở dạ dày, hãy thử hấp những món ăn này trong 7 ngày. Cách làm đơn giản, dễ thực hiện tại nhà, và bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt nếu kiên trì áp dụng!