Chồng Hoa hậu Khánh Vân trở thành người chiều vợ hết nấc, nấu đủ món 'trên rừng dưới biển', dư luận đồng loạt chuyển sang khen

Thứ tư, 12:32 20/05/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Nhiếp ảnh gia Nguyễn Long dành thời gian nấu nhiều món ngon từ bún mắm, bún bò đến cơm tấm, beef steak, được Khánh Vân khen 'ngon chấn động'.

Thời điểm mới công khai chuyện tình cảm, Nguyễn Trần Khánh Vân và ông xã - nhiếp ảnh gia Nguyễn Long từng vấp phải một số kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và giản dị của cả hai dần khiến công chúng thay đổi cái nhìn.

Trên mạng xã hội, Khánh Vân thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng, đặc biệt là các video nấu ăn do chính Nguyễn Long thực hiện.

Sự khéo léo, tâm lý và cách anh chăm sóc vợ nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ, nhiều video còn thu hút hàng triệu lượt xem.

Để làm món vịt quay tỳ bà tại nhà, Nguyễn Long đầu tư từ vợt chuyên dụng để căng vịt lẫn lu nướng. Sau khi ướp và nhuộm vịt với màu gạch tôm, mạch nha, mai quế lộ... anh đem nướng giòn trong lu. Vịt nướng chín được ăn kèm nước tương pha tỏi ớt. Khánh Vân thú nhận cô chỉ 'nói chơi' mà không ngờ ông xã có thể làm ngon đến vậy.

Nghe bà xã nói thèm bún bò Huế, Nguyễn Long lập tức xắn tay vào bếp thực hiện.

Món ăn khiến Hoa hậu 9X dành nhiều lời khen. 'Chưa có món gì làm khó được anh Long Tạp Dề'. Món bún đặc sản của mảnh đất cố đô được Nguyễn Long tự làm từ nước lèo cho đến sa tế, chả cua.

Anh hầm bắp bò, giò heo, gân bò cùng hành tây, gừng, hành tím nướng để làm nước lèo, nêm nếm với muối hột, đường phèn, dứa, sả, mắm ruốc... khiến cô bất ngờ.

Dịp 8/3, nhiếp ảnh gia 7X còn dành thời gian làm bánh tráng trộn - món ăn vặt yêu thích của Khánh Vân. Anh thừa nhận món ăn này quá đỗi 'công phu' khi tự chuẩn bị từ tỏi phi, xoài bào, rau răm đến trứng cút, bò khô, bò ướt và bánh tráng cắt nhỏ.

Ngoài những món kỳ công, Nguyễn Long cũng làm các món ăn dân dã như cá dìa chiên giòn ăn kèm mắm xoài. Khánh Vân chấm món cá chiên của ông xã đạt '2000 điểm' và nhận xét rất đưa cơm vào những ngày mưa, se lạnh.

Không chỉ trổ tài nấu các món Việt, Nguyễn Long còn tìm tòi nấu mì bò Đài Loan đãi vợ. Anh dùng củ cải, cà rốt, táo, hành tây, nước dừa hầm cùng thịt bò, gân bò và các gia vị địa phương để làm nước lèo. Mì được bày biện cùng cải chua, cải thìa, thịt bò, gân, trứng luộc, dạ dày bò... ngon mắt, ngon miệng.

Chiều vợ, mới đây, chồng của Khánh Vân mạnh tay đầu tư hẳn một con cá mú nặng khoảng 3kg để vào bếp. Được biết, cá mú đỏ hiện có giá khoảng 300.000 đồng/kg, tính ra riêng nguyên liệu chính đã ngót nghét trên dưới 1 triệu đồng.

Theo “đề bài” mà vợ đưa ra, anh chỉ có đúng 1 tiếng để hoàn thành cùng lúc hai món: cá hấp Hong Kong và cá chiên giòn.

Thưởng thức món ăn do chồng tự tay nấu, nàng hậu liên tục xuýt xoa nhận xét là “ngon chấn động”. Trong video mukbang, cô khen phần cá chiên giòn tan trong miệng, thịt cá thơm, giữ nguyên độ ngọt tự nhiên và từ hình thức tới hương vị đều “y chang nhà hàng”. Với món cá hấp xì dầu, cô nhận xét thịt cá tươi, có độ sật nhẹ và không giấu được sự thích thú khi cảm thán: “đúng là không có gì làm khó được anh”.

Dịp sinh nhật Khánh Vân, ông xã còn trổ tài làm bữa tối kiểu Âu gồm bò Wagyu, cá hồi sốt cam, cồi sò điệp sốt bơ tỏi,... bày biện đẹp mắt không thua kém nhà hàng.

GĐXH - Món cơm tấm full topping gồm sườn - bì - chả thuần chay cùng trứng ốp la và đồ chua của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương được ông xã khen tấm tắc.

GĐXH - Đang có chuyến công tác tại Quảng Châu, Chu Thanh Huyền tranh thủ trải nghiệm món lẩu gà sầu riêng nổi tiếng nơi đây cho thỏa tò mò.

Người bị ung thư vòm họng nên ăn gì, kiêng gì để giảm nuốt nghẹn?

Đang mùa mận, thả ngay vài quả vào nồi canh cá nấu riêu kiểu này, vị chua thanh thoát át sạch mùi tanh

5 cách nấu ăn âm thầm làm tăng nguy cơ béo phì, ung thư mà nhiều gia đình vẫn duy trì mỗi ngày

Món tấm cơm chay mà Hồ Quỳnh Hương làm đãi chồng có gì đặc biệt?

Đau mắt hột kiêng ăn gì để nhanh khỏi và ngăn ngừa sẹo giác mạc?

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

